Política

La UIF denunció a un ex funcionario que se presentó como abogado de uno de los involucrados en la causa ANDIS

El organismo que dirige Paul Starc realizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción. Acusan a Justo Greco Pahissa de asumir la defensa de Eduardo Nelio González mientras todavía trabajaba en el organismo

Guardar
La UIF denunció a un
La UIF denunció a un ex funcionario por incompatibilidad tras asumir la defensa de uno de los involucrados en la causa ANDIS (Gustavo Gavotti)

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció este jueves a un ex funcionario del organismo de asumir la defensa de uno de los involucrados en la causa que investiga el presunto mecanismo para cobrar coimas en la Agencia de Discapacidad.

El organismo que conduce Paul Starc realizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción por incompatibilidad contra Justo Greco Pahissa, quien hasta el pasado 20 de noviembre se desempeñó como titular de la Subdirección de Querellas de la Dirección de Litigios Penales.

También se realizó una presentación ante el Tribunal de Ética del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal para que se exprese sobre la cuestión.

El abogado Justo Greco Pahissa
El abogado Justo Greco Pahissa

Según pudo saber Infobae, el conflicto con el letrado se da debido a que asumió la defensa de Eduardo Nelio González, quien renunció a su cargo como director nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas de ANDIS cuando estalló el escándalo que tiene al ex directo del organismo Diego Spagnuolo entre los principales apuntados.

De acuerdo a lo que explicaron a este medio, Greco Pahissa fue designado en junio de este año y presentó el telegrama de renuncia el pasado 18 de noviembre, para dejar sus funciones dos días después, con fecha del día 20, con motivo de dedicarse a la actividad privada en su estudio particular. Sin embargo, el 19 del mismo mes fue propuesta para la defensa de Nelio González, es decir, mientras formalmente seguía siendo un funcionario de la Unidad de Información Financiera, mantuvo negociaciones paralelas para asumir como representante.

González está señalado dentro de la estructura que recaudaba dinero como participe de compulsas dirigidas y sobrefacturación. Así, ya son once los ex funcionarios que dejaron sus cargos tras el estallido del escándalo, entre los que está Spagnuolo como principal apuntado.

El titular de la UIF,
El titular de la UIF, Paul Starc

Entre otros de los imputados, el fiscal Franco Picardi apuntó contra Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los presuntos jefes paraestatales de la estructura que funcionaba en ANDIS. Actualmente, se encuentra detenido por una causa por prostitución.

En su dictamen acusatorio, el fiscal ubica a Calvete como una de las cabezas del entramado delictivo, vinculado a la Droguería Profarma SA y gestor de contratos y pagos a droguerías sin ser parte de la estructura de ANDIS.

Se determinó que Calvete “es una persona vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A”.

Además, tenía “vinculaciones e influencia directa” con el ex titular del organismo Diego Spagnuolo y otro funcionario del organismo Daniel María Garbellini, a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por sobre todas las cosas, remarca la fiscalía, que el imputado fue una de las personas que dieron indicaciones dentro del organismo, sin ser un funcionario designado, sino un proveedor de la agencia.

El empresario Miguel Calvete (@miguelcalveteok)
El empresario Miguel Calvete (@miguelcalveteok)

“Logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada durante el periodo bajo estudio”, coordinó pagos y gestionó cobros para otras droguerías y firmas del rubro, como por ejemplo: Laboratorio Ortopédico Sagues S.R.L., Grupo Alemana, MED-EL Latinoamerica, enumera la acusación fiscal.

De este modo, su rol “era el de fungir como conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud. A su vez, fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS”, detalla el dictamen del fiscal.

Según la fiscalía, el monto del desvío se estima en 37 mil millones de pesos. El operativo judicial incluyó el secuestro de dinero en efectivo y bienes, entre ellos, los 700 mil dólares encontrados en la casa de Calvete. Sin embargo, por el momento se negó a declarar. Otro dato no menor, es que la defensa del implicado es Camilo Cordero Fabbri, coordinador de admisión y derivación de denuncias de la Oficina Anticorrupción.

Los cuadernos de Miguel Angel
Los cuadernos de Miguel Angel Calvete, el "jefe para-estatal" de ANDIS

En ese marco, desde la UIF asistieron al fiscal Picardi con la investigación y señalan que una de las primeras medidas que realizó como defensor Greco Pahissa fue pedir acceso a las pruebas. Entre otras cosas, se mostró muy interesado en ver los cuadernos escritos por Calvete, donde para la investigación se encuentra detallado todo el tramado de corrupción que se habría armado detrás de la Agencia de Discapacidad.

Este viernes 28 de noviembre, Nelio González debe presentarse a declarar en una indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Picardi.

Temas Relacionados

UIFPaul StarcANDISCorrupciónMiguel CalveteDiego SpagnuoloÚltimas noticias

Últimas Noticias

Sorpresa en el Senado: el diploma de la libertaria Lorena Villaverde no se votará mañana y volverá a comisión

El tema fue definido antes de las 20, en la reunión de Labor Parlamentaria realizada entre jefes de bloque

Sorpresa en el Senado: el

Bullrich se reunió con los senadores de LLA y Victoria Villarruel: reiteró que la reforma laboral será prioritaria

La futura jefa libertaria se reunió con sus colegas de bancada en el Anexo de la Cámara alta y luego cruzaron al Palacio para presentarse, de manera formal, con la Vicepresidenta. El diploma de la rionegrina Lorena Villaverde volverá a comisión y no se votará mañana

Bullrich se reunió con los

Alberto Fernández pidió que le concedan prisión domiciliaria a De Vido y dijo que no habla con Cristina Kirchner hace dos años

El ex presidente defendió al ex ministro de Planificación Federal, preso en Ezeiza. Dijo que en su Gobierno debió tolerar “un revuelo interno insoportable” y habló de la denuncia por violencia de género en su contra

Alberto Fernández pidió que le

Gobernadores no kirchneristas definen un armado propio en el Congreso que le quitará poder al PJ

Los mandatarios peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán avanzaron en la construcción de un espacio en Diputados. Aún no definieron si será un bloque o un interbloque. El neuquino Figueroa, que estuvo en la reunión, no será de la partida

Gobernadores no kirchneristas definen un

Pareja convocó a una cena de diputados bonaerenses para acercar posiciones: Romo y Sotelo estarán presentes

La jefatura del bloque libertario y la vicepresidencia de Legislatura aún no están definidas. El canal entre Las Fuerzas del Cielo y el armador tras la interna

Pareja convocó a una cena
DEPORTES
Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate empatan 0-0 en el Superclásico en busca del boleto a la final del torneo de Reserva

Boca se entrenó en La Bombonera de cara al duelo ante Argentinos: el equipo que paró Úbeda y los dos regresos importantes

Las perlitas de la Europa y Conference League: dos compañeros lesionados en la misma jugada, un errado insólito y la agresión a un futbolista

La inversión de Cristiano Ronaldo que sorprendió al mundo del deporte: “Representa valores en los que creo”

“Yogapinto”: furor por la clase de yoga que Djokovic le dio a Colapinto en la previa del GP de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
Se conoció el motivo detrás

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

El checklist de maternidad completo que armó Daniela Christiansson: desde audios de hipnoparto y traje de baño a máquina TENS

El hiriente comentario de la China Suárez contra Juli Poggio: “Te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

INFOBAE AMÉRICA

Ataque en Washington: Estados Unidos

Ataque en Washington: Estados Unidos incluyó a cubanos y venezolanos en la “revisión rigurosa” de tarjetas de residencia

Nuevos bombardeos de Israel sacuden el sur de Líbano tras un año del acuerdo de tregua

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo lo que tienes que saber de FIL Guadalajara

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido condenaron la violencia de colonos israelíes contra palestinos

El oficio olvidado que alimentó a miles de gatos en Londres y sentó las bases de los mercados de mascotas