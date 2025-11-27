Bullrich se reunió con los senadores de LLA y Victoria Villarruel: reiteró que la reforma laboral será prioritaria

Patricia Bullrich entrando al Senado

La saliente ministra de Seguridad y futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, comandó esta tarde las dos últimas reuniones del oficialismo, a horas de que jura la nueva integración. Una fue en el anexo de la Cámara alta y la siguiente en el Palacio, sólo para cumplir con la presentación formal ante Victoria Villarruel: durante ambos encuentros, la funcionaria reiteró que la reforma laboral será prioridad aquí para las sesiones extraordinarias que el Gobierno activaría desde el 10 de diciembre próximo, aunque desde un par de bancadas -incluso, propios- ya reconocen que será casi imposible una aprobación en las próximas semanas, con una mejor posibilidad de trámite durante el primer trimestre de 2026.

En realidad, el raid de una hiperactiva Bullrich no dejó muchas novedades. Algunos senadores oficialistas sí aprovecharon, cuándo no, para reclamar por mejores lugares en comisiones. Por ejemplo, el riojano y actual presidente de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto, deslizó que pretende la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos judiciales, diplomáticos y militares, entre otras cosas. Esto chocaría con la versión que desde dos despachos de La Libertad Avanza comentaron a Infobae: quienes sean titulares en la actualidad continuarían en las mismas, aunque estas decisiones parecen cambiar según el día.

El único convite importante fue el primero, donde Bullrich insistió con la iniciativa laboral que termina de pulir la Casa Rosada. Lo que ya advierten varios legisladores es que, de mínima, la oposición reclamará la presencia de gremios, empresarios y otros expositores. Al tener el derecho de hacerlo, será clave la muñeca que pueda tener el oficialismo para frenar jornadas interminables de disertaciones. Ni hablar de un dictamen o su votación en el recinto. “Aún funcionando a la perfección, veo muy difícil sacarlo en tres semanas acá. Me sorprendería demasiado. Ahora, si el texto llega bien explicado y con acuerdo entre cúpulas es otra cosa. No percibo eso, en absoluto”, reconoció un senador libertario a este medio.

Tras la cumbre realizada en las oficinas que la legisladora oficialista Ivanna Arrascaeta (San Luis) tiene en el anexo de la Cámara alta, Bullrich cruzó al Palacio y a su lado se vio a la vigente diputada y senadora electa Lorena Villaverde (Río Negro), a quien el kirchnerismo quiere correr de la jura debido a su historial judicial. Se la vio tranquila junto al resto de sus colegas, a horas de conocer su destino como parlamentaria. La mayoría de bloques piensa que mañana no habría problemas en cuanto a su aprobación y otros miran a la UCR, que aplicó la usual técnica del misterio y múltiples idas y vueltas. Todo quedaría, de mínima, en libertad de acción. Después de los encuentros de esta tarde, a la ministra de seguridad se la vio ingresar a la bancada del centenario partido, que lidera el correntino Eduardo Vischi.

La Libertad Avanza también habría definido un reordenamiento interno de su espacio. En principio, la idea es que haya tres áreas dentro del bloque: administrativa, parlamentaria y de coordinación. Las primeras dos irán para el equipo de Bullrich -uno sería el abogado santiagueño Cristian Larsen-, mientras que la tercera quedaría en manos del puntano Rodolfo Negri, el vigente prosecretario de la bancada.

