Política

Ricardo Lorenzetti habló sobre la conformación de la Corte: “Es muy importante integrarla cuanto antes”

Al mismo tiempo, el magistrado advirtió sobre el fin de un ciclo y la necesidad de reconstruir la convivencia democrática. “Hay que cambiar las instituciones”, afirmó

Guardar
El magistrado planteó que hay una tendencia a creer que la Justicia sería parcial (Gentileza: A24)

Luego de los intentos del Gobierno de llenar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Ricardo Lorenzetti recordó que, en el último año, la institución funcionó solo con tres jueces. Por esto mismo, sostuvo: “Es muy importante integrarla cuanto antes”. Asimismo, descartó que esté en agenda una posible ampliación del máximo tribunal.

“No es que funcione bien, necesitamos que la Corte esté integrada”, sostuvo el magistrado, tras explicar que las demoras que se dieron en este tema estarían íntimamente relacionadas con cuestiones políticas.

En este sentido, el ministro criticó la vacancia de cargos existentes que hay en el sistema judicial. “No puede haber un servicio de justicia sin jueces y juezas, falta de todo”, recriminó al destacar el trabajo de los procuradores y fiscales en materia penal. “Están haciendo un gran esfuerzo personal, porque hay que armar una estructura”, puntualizó.

Durante una entrevista con Luis Novaresio, emitida por A24, Lorenzetti enfatizó en la necesidad de reforzar la vida democrática ante el avance del autoritarismo en otras partes del mundo. “Hay que cambiar las instituciones”, apuntó al explicar que refiere a un cambio de enfoque, en donde estas estructuras se pongan al servicio de la sociedad.

Los jueces de la Corte
Los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti

Bajo su punto de vista, este desgaste se tradujo en la crisis de la política tradicional y la falta de participación de los ciudadanos en las elecciones. “La dirigencia ha perdido la idea básica que es transformar la realidad”, planteó y reclamó por políticas sostenibles para recuperar la confianza social.

“Estamos en un fin de ciclo. Eso es muy evidente porque casi toda la clase política pierde las elecciones en casi todo el mundo. Es una clase política que hace un discurso enfocado en sí mismo y no coincide con la realidad”, amplió el magistrado de la Corte. Asimismo, analizó que esta situación que esto no solo se refleja en la baja participación en las urnas, sino que genera una pérdida del interés de la sociedad sobre las políticas. “Hay una especie de fuga de la población respecto del Estado tradicional porque los muy ricos se van, los demasiados pobres están fuera del Estado, tiene más presencia la ley de los narcos y violencia que la del Estado. Y la clase media se siente muy golpeada”, retrató.

A pesar de esto, el magistrado aclaró que la reforma de las instituciones no implicaría, para él, una modificación de la Constitución Nacional. “No la tocaría, porque cada vez que tocamos la Constitución podremos hacer un desastre y contiene los grandes valores como la libertad de expresión, la idea de la igualdad real de oportunidades”, profundizó.

“Nosotros tenemos que trabajar en generar esperanza. Está cambiando la sociedad, es una sociedad de personas que viven solas y tratando de salvarse a sí mismas con lo poco que le dan”, describió al trasladarlo hacia el plano judicial y oponerse a lo que denominó como “populismo judicial”. Y apuntó: “No podemos caer en eso, tenemos que aplicar la Constitución, las leyes y la imparcialidad”.

El juez de la Corte
El juez de la Corte negó que la ex presidente fuera una presa política (AFP)

En línea con esto, Lorenzetti fue consultado sobre las declaraciones de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, en las que denunció ser una presa política tras haber sido condenada por corrupción en la causa Vialidad. “Cada uno defiende su posición como quiere, ¿no? Creo que hay una tendencia a decir que las instituciones son parciales, es todo un deterioro institucional“, analizó al retomar el tema.

“Considero que es una opinión y nada más. Mi obligación no es prestar atención a eso”, sostuvo el ministro al remarcar que la causa en la que estuvo involucrada la ex mandataria sería otro signo del deterioro que tuvo el sistema democrático.

Por último, Lorenzetti volvió sobre la cuestión de las instituciones y expresó: “Nosotros tenemos que ocuparnos de los problemas concretos y ver cómo se solucionan”. En este sentido, destacó que el objetivo primordial sería “recuperar a la democracia como sistema eficaz”, para frenar el avance de los autoritarismos.

Temas Relacionados

Ricardo LorenzettiCorte Suprema de Justicia de la NaciónCristina KirchnerCondenaDemocraciaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La negociación aún abierta con los gobernadores condiciona al Congreso: incertidumbre y juego de internas

El parate legislativo no expone distensión política, sino expectativa. Se suceden pulseadas en diferentes espacios. Y la mirada está puesta en las tratativas por el Presupuesto. El Gobierno recibe guiños, pero también reclamos. Se esperan además definiciones sobre la reforma laboral

La negociación aún abierta con

El Gobierno aumentó los subsidios y las becas para el abordaje integral de los consumos problemáticos

La medida, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza los valores previos y fija los nuevos importes para cada modalidad, respondiendo a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la problemática de las adicciones

El Gobierno aumentó los subsidios

Fentanilo mortal: la justicia puso en marcha el operativo para retirar la totalidad del medicamento contaminado

De la medida interviene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ayer se realizó el retiro en hospitales y centros de salud de CABA y provincia de Buenos Aires. Las críticas a la ANMAT. Se investigan 173 muertes vinculadas a la mayor tragedia sanitaria del país

Fentanilo mortal: la justicia puso

El gobernador Jalil tiene un pie afuera del bloque de Fuerza Patria y complica al peronismo en Diputados

El mandatario de Catamarca definirá el futuro de sus legisladores en las próximas 48 horas. Se inclina por formar un bloque propio con identidad provincial y un interbloque con otros gobernadores

El gobernador Jalil tiene un

El Consejo de Mayo se reúne para conocer el borrador de la Reforma Laboral antes de las sesiones extraordinarias

Se trata de la última reunión formal antes del recambio en el Congreso. Será la primera que encabece Adorni como jefe de Gabinete. Reina el hermetismo entre los consejeros

El Consejo de Mayo se
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

Amnistía Internacional denunció la violencia

Amnistía Internacional denunció la violencia y la represión sistemática del régimen cubano contra las mujeres

La Coalición de Voluntarios de Europa respaldó los intentos de Donald Trump de buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania

Siria desmanteló una célula terrorista del Estado Islámico en el noroeste del país y detuvo a “varios” miembros

El presidente de Taiwán anunció que presentará un presupuesto de USD 40.000 millones destinado a fortalecer la Defensa

El vicepresidente de Bolivia aseguró que se autoexcluyó del Gobierno y marcó su diferencia con Rodrigo Paz: “Ya no soy parte”