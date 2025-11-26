Política

Los reclamos del gobernador Pullaro y el mensaje a Santilli: “Quisiera sinceramente que nos den respuestas”

El gobernador de Santa Fe protestó por el estado de las rutas y admitió que evita reunirse con el ministro del Interior ante la falta de soluciones. “Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver”, deslizó

Guardar
Los reclamos del gobernador Pullaro y su mensaje a Diego Santilli

En plena negociación por el Presupuesto 2026 y las reformas legislativas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó en claro sus desacuerdos con el Gobierno nacional y admitió que evita reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta que puedan destrabarse varios de los reclamos provinciales.

En una rueda de prensa, el mandatario mostró un perfil más distante con la Casa Rosada, y expresó que los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei no tendrá un apoyo cerrado de parte de Santa Fe. “Quisiera sinceramente que nos den respuestas. No tiene que ver con lo que a veces dicen que ‘ustedes les van a dar los votos para las reformas que está planteando el Congreso’. Volvemos a decir: en lo que estamos de acuerdo, sí lo vamos a dar, y en lo que no estamos de acuerdo, no“, aclaró.

“¿En qué no estamos de acuerdo? Nosotros siempre defendemos a la provincia de Santa Fe, y siempre ponemos la provincia de Santa Fe por encima de los temas particulares o partidarios”, precisó Pullaro.

El nuevo Congreso nacional se está reconfigurando en la recta final de 2025, con la jura de senadores prevista para el viernes y la de diputados el miércoles siguiente. En este contexto, el gobierno de Javier Milei tiene menos de tres semanas para presentar las principales iniciativas que impulsará durante el período de sesiones extraordinarias.

Imagen destacada
Imagen destacada

Según Pullaro, su gestión va a respaldar el proyecto de “modernización laboral” para “bajar la cargaprevisional y “pasar empleados que están fuera del mercado formal al mercado formal”, además de una “reforma impositiva en donde se bajen impuestos”. También la reforma del Código Penal. “Lo que está bien, nosotros lo vamos a acompañar y lo hicimos siempre, más cuando se plantea que el Gobierno y que el Estado tiene que tener equilibrio fiscal”, insistió el mandatario de la Unión Cívica Radical (UCR), que este año compitió con el espacio opositor de los gobernadores de Provincias Unidas.

En ese marco, Pullaro recordó que “con Diego (Santilli) tengo buena relación”, desde el momento en que ambos compartieron el sector político que impulsaba la candidatura presidencial del ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Pero admitió que evita mostrarse con el ministro del Interior, a diferencia de otros gobernadores del interior que ya mantuvieron reuniones y recibieron al emisario de Javier Milei en sus provincias.

“No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver”, definió el jefe de la Casa Gris.

Los pedidos de Santa Fe a la Casa Rosada

El gobernador Pullaro diferenció el plano de las negociaciones legislativas de los reclamos pendientes para la provincia. Como otros mandatarios, reclama la urgencia de inversiones en rutas, al listar las rutas nacionales 34, 11, 33, 168 y 178, las cuales —según Pullaro— se encuentran muy deterioradas.

“Son rutas que están en muy mal estado, que la gente muere, que cada veinte días nosotros tenemos un siniestro vial en esas rutas y hay que invertir”, afirmó. En su gestión, resaltó que reparó 3.400 kilómetros de rutas provinciales, con una inversión cercana a 600.000 millones de pesos. Sin embargo, indicó que las rutas nacionales siguen sin mejoras.

A los pedidos de obras viales, reclamó a la Nación la cancelación de la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial, remarcando que Santa Fe cedió impuestos coparticipables al firmar el Pacto Fiscal de 1994, por lo que el Poder Ejecutivo debe compensar esa pérdida y garantizar el financiamiento del sistema previsional local.

Sobre ese punto, Pullaro dijo que la provincia rechazó un acuerdo similar al que firmó Córdoba, porque consideraron que el monto ofrecido estaba “muy lejos” de lo que corresponde. “Preferimos seguir acumulando deuda y arreglarnos con recursos propios, pero mantener la demanda”, planteó.

El ministro del Interior, Diego
El ministro del Interior, Diego Santilli, en una reunión con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo

Por último, el gobernador sumó la restitución de fondos que el Gobierno nacional recortó en varias de las partidas sensibles vinculadas a la inversión social. “Necesitamos que se retomen políticas educativas como los fondos que nos recortaron de manera inicial. Necesitamos que se retomen las partidas de alimentos que se recortaron. Necesitamos que se retomen las partidas de medicamentos. Multiplicamos por diez los medicamentos y los alimentos en la provincia de Santa Fe, en un momento muy difícil para administrar”, enumeró. Y concluyó: “A nadie le va a faltar un medicamento en Santa Fe, mientras yo sea gobernador, y a nadie le va a faltar un alimento”.

El domingo pasado, Maximiliano Pullaro encabezó un acto con un discurso similar, donde ratificó su predisposición para acompañar las reformas legislativas de Milei, pero aclaró que ese apoyo no es incondicional. “También pedimos que sea justo con la provincia”, expresó el mandatario en una actividad en el pueblo de Ceres.

Temas Relacionados

Santa Fe Maximiliano Pullaro Javier Milei Argentina Rutas nacionales Reforma tributaria Diego Santilliúltimas noticias

Últimas Noticias

Recta final de las negociaciones: las reuniones de Santilli, las provincias clave y la estrategia del Gobierno

El viernes habrá nuevos encuentros con gobernadores. La Casa Rosada busca individualizar los reclamos de los diferentes distritos y pagar a aquellos con más masa legislativa

Recta final de las negociaciones:

La negociación aún abierta con los gobernadores condiciona al Congreso: incertidumbre y juego de internas

El parate legislativo no expone distensión política, sino expectativa. Se suceden pulseadas en diferentes espacios. Y la mirada está puesta en las tratativas por el Presupuesto. El Gobierno recibe guiños, pero también reclamos. Se esperan además definiciones sobre la reforma laboral

La negociación aún abierta con

El Gobierno aumentó los subsidios y las becas para el abordaje integral de los consumos problemáticos

La medida, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza los valores previos y fija los nuevos importes para cada modalidad, respondiendo a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la problemática de las adicciones

El Gobierno aumentó los subsidios

Ricardo Lorenzetti habló sobre la conformación de la Corte: “Es muy importante integrarla cuanto antes”

Al mismo tiempo, el magistrado advirtió sobre el fin de un ciclo y la necesidad de reconstruir la convivencia democrática. “Hay que cambiar las instituciones”, afirmó

Ricardo Lorenzetti habló sobre la

Fentanilo mortal: la justicia puso en marcha el operativo para retirar la totalidad del medicamento contaminado

De la medida interviene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ayer se realizó el retiro en hospitales y centros de salud de CABA y provincia de Buenos Aires. Las críticas a la ANMAT. Se investigan 173 muertes vinculadas a la mayor tragedia sanitaria del país

Fentanilo mortal: la justicia puso
DEPORTES
Lanús y Tigre definirán el

Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

TELESHOW
Brunenger mostró por primera vez

Brunenger mostró por primera vez cómo quedó su cuerpo tras el accidente en Panamericana: “Me reconstruyeron”

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

INFOBAE AMÉRICA

El gigante cripto Tether se

El gigante cripto Tether se va de Uruguay: proyectaba inversiones por 500 millones de dólares

Desarticulan en Montevideo una red de explotación sexual en prostíbulos: rescataron a cinco mujeres y cuatro niños

Un incendio a gran escala en un edificio de Hong Kong dejó al menos cuatro muertos: hay personas atrapadas

Agua potable del aire y en tiempo récord: cómo funciona el innovador dispositivo desarrollado por el MIT

Amnistía Internacional denunció la violencia y la represión sistemática del régimen cubano contra las mujeres