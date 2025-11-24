Política

Reformas, penas más duras, Presupuesto 2026 y dólares bajo el colchón: los proyectos que el Gobierno pedirá tratar en extraordinarias

Las autoridades nacionales tienen decidido convocar a que el Congreso trabaje durante el verano. Algunas de las medidas todavía se están diseñando, mientras que otras fueron presentadas hace tiempo y nunca avanzaron

El cuerpo legislativo se renovará
El cuerpo legislativo se renovará el 10 de diciembre

Desde hace incluso meses, el Gobierno viene anunciando que convocará a sesiones extraordinarias para que el Congreso continúe con su trabajo durante el verano y trate varias de las iniciativas que el presidente Javier Milei tiene en carpeta para la segunda parte de su mandato, algunas de las cuales ya están listas, mientras que otras se siguen preparando.

Las autoridades nacionales esperan con ansias el recambio legislativo que se producirá próximo 10 de diciembre y que implicará una mayor fuerza para La Libertad Avanza, aunque la actividad en el recinto se retomará recién el 15.

Para esa fecha está previsto que el Consejo de Mayo entregue los proyectos de ley en los que viene trabajando desde su creación, que tienen que ver con las reformas laboral, educativa y tributaria.

El grupo se va a reunir por última vez este miércoles en la Casa Rosada, desde las 11:30, para analizar los borradores que tienen de cada una de esas normas y encarar el tramo final de las negociaciones con los sectores involucrados.

Milei convocará a sesiones extraordinarias

Tal como precisó este medio, el Poder Ejecutivo busca acordar los principales puntos de los cambios en el sistema de trabajo con la CGT para evitar un conflicto con el organismo, que acaba de renovar a su cúpula y con el que viene teniendo una relación cordial.

Por otra parte, en el Gobierno surgió cierto malestar por las filtraciones de algunas de las propuestas que están bajo análisis y remarcaron que todo lo que circuló todavía no es parte de ningún proyecto definitivo.

En este sentido, los ejes de la iniciativa serían modernizar los criterios de registración, organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnizaciones y regulación de actividades consideradas esenciales, entre otros puntos.

En cuanto a la reforma educativa, trascendió que los colegios van a poder establecer sus propios planes de estudio, dándoles así mayor autonomía, mientras que las familias tendrían la posibilidad de elegir que los menores aprendan en sus casas, en las escuelas o de manera híbrida.

También se buscaría declarar la “esencialidad” de la educación básica, una iniciativa con la que la gestión de Milei viene insistiendo desde un comienzo para limitar el accionar de los gremios docentes y garantizar el servicio, incluso ante una medida de fuerza.

Por el contrario, uno de los proyectos que sí están cerrados es el nuevo Código Penal, que elaboró un equipo de especialistas en la materia hace varios meses, pero nunca fue tratado en el Congreso.

El Gobierno plantea penas más duras

El texto, al que accedió Infobae, plantea endurecer así las penas contra la corrupción, los piqueteros y los barrabravas, pero también proteger a la Policía en su accionar y crear nuevos delitos, algunos incluso contra “el orden internacional”.

Para esto, plantearán una serie de reformas a la normativa actual, que data de 1921 y que, si es sancionada sin modificaciones, pasaría de 316 a un total de 540 artículos, incorporando casi mil leyes especiales.

Con respecto al Presupuesto 2026, el mismo fue presentado por el Presidente durante una cadena nacional el 15 de septiembre pasado, pero está ahora en manos del Ministerio de Economía y podría sufrir modificaciones, ante los reclamos de fondos de los gobernadores.

La norma original otorgaba un aumento en términos reales por encima de la inflación proyectada para el próximo año del 5% a la partida de las jubilaciones, un 17% para salud, 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Además, incrementaba 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales.

Las autoridades nacionales están abiertas a las negociaciones, con la única condición de que se garantice el equilibrio fiscal: incluso hay un apartado para impedir que el Tesoro pueda financiarse con el Banco Central.

Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional

”Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. Y si bien el camino es arduo, el rumbo es el correcto. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho“, expresó el jefe de Estado al presentar el texto.

Asimismo, fuentes legislativas confirmaron que también estará dentro del temario de las sesiones extraordinarias el proyecto para impulsar el uso de los dólares “del colchón”, denominado “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”.

La medida en cuestión reduce el plazo de prescripción del delito de evasión tributaria a 3 años y limita la posibilidad de que ARCA inicie denuncias penales, pero también eleva las multas por incumplimientos.

El objetivo de esta iniciativa, que hasta el momento nunca se debatió en el Congreso, es fomentar el uso de las divisas que los ciudadanos compraron en el sistema informal cuando regía el cepo. Ese dinero podría ser utilizado para pagar desde el supermercado hasta la compra de un inmueble.

“Modificaremos los umbrales por los cuales el Estado podía perseguirte por evasión. Hasta hoy en Argentina podían investigarte por evasor simple por diferencias de $1,5 millones. A partir de ahora estos límites aumentarán significativamente”, señaló el titular de ARCA, Juan Pazo.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en junio, el funcionario agregó que una segunda etapa del plan era el blindaje del nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.

El proyecto de "Ley de Principio de Inocencia Fiscal". ya fue presentado

“En el ejemplo extremo, si durante un ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, ARCA sólo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado, menos los consumos deducibles. Con esta ley, estamos garantizando que ninguna administración futura podrá perseguirlos”, insistió.

Por último, resta saber si se va a agregar en la lista de proyectos a discutir durante el verano alguno vinculado con el acuerdo comercial que la Argentina alcanzó con los Estados Unidos y que se firmaría próximamente.

En el bloque de La Libertad Avanza no habían recibido instrucciones hasta el momento por parte de la Casa Rosada de sumar en las negociaciones este asunto y había confusión respecto de si habría partes del tratado que deban pasar por Diputados y el Senado.

Entre otros puntos, las autoridades nacionales aseguraron que se continuará mejorando el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital, y buscará modernizar el régimen de propiedad intelectual siguiendo estándares internacionales.

Además, se va a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y se reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para transferencias transfronterizas de datos, incluidos los personales, todo lo cual debería tener aprobación parlamentaría.

