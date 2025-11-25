Política

El Gobierno continúa la negociación con las provincias por las reformas: qué piden los mandatarios locales

Diego Santilli viajará a Misiones y solamente le quedará reunirse con cuatro gobernadores, sin contar a los opositores duros. El Consejo de Mayo tendrá su último encuentro antes del informe final

Guardar
El jefe de Gabinete, Manuel
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro del Interior, Diego Santilli

Desde que fue nombrado al frente del Ministerio del Interior, Diego Santilli recibió la misión inmediata de conseguir el apoyo de los gobernadores -que ya habían iniciado un proceso de recomponer las relaciones con la Casa Rosada- para aprobar en el Congreso las reformas que el presidente Javier Milei enviará para ser tratadas durante el periodo de sesiones extraordinarias.

Fue así que comenzó con una serie de reuniones, algunas en Buenos Aires y otras en el interior del país, para conversar personalmente con los mandatarios provinciales, escuchar sus reclamos y negociar.

Los dirigentes locales venían insistiendo con un pedido que se mantuvo a pesar de los altibajos en el vínculo con la Nación y el resultado de las elecciones, que es un mayor reparto de fondos para, principalmente, reactivar la obra pública.

Una de las solicitudes que le acercaron al “Colo” y que el funcionario se mostró dispuesto a considerar es la de destrabar los avales por parte de la administración libertaria para que las provincias puedan acceder a líneas de crédito internacionales.

Milei pedirá que las reformas
Milei pedirá que las reformas se traten durante las sesiones extraordinarias

Esto no representa ningún costo monetario para el Poder Ejecutivo central, por lo que es algo que, no solo fue considerada, sino que ya se anunció, y en algunos casos se concretó.

En primer lugar, a mediados de este mes, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) le agradeció a Santilli las gestiones para que su distrito pudiera conseguir asistencia financiera que, según destacó, provocará una “revolución” en el arreglo de las rutas.

Más recientemente, Milei felicitó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por haber anunciado una nueva emisión de deuda de la Serie 13 del Bono Tango por US$600 millones a una tasa del 7,8%, que es una de las más bajas en la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

“Felicitaciones por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!”, escribió el Presidente en su cuenta de X, arrobando al dirigente del PRO.

De hecho, el mandatario porteño es uno de los pocos jefes de distrito que todavía no visitaron al ministro del Interior, que a su vez se propuso reunirse con los 20 que estuvieron a finales de octubre en el cónclave en la Casa Rosada, cuando él todavía no formaba parte del Gabinete.

Santilli tiene en carpeta mostrarse
Santilli tiene en carpeta mostrarse en alguna actividad con Macri

En la Cámara de Diputados, el oficialismo de la Ciudad tiene a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, que se sumarán al recinto a partir del 10 de diciembre, aunque también tiene cierta influencia sobre Daiana Fernández Molero, Silvia Lospennato y, en menor medida, el larretista Álvaro González.

Este martes, Santilli viajará a Misiones para ser recibido por Hugo Passalacqua, quien tiene a los senadores Carlos Arce y Sonia Decut que le responden, de la misma manera que cuatro de los diputados del bloque Innovación Federal. Con el recambio legislativo, se incorporará también Oscar Herrera Ahuad.

En la lista de pendientes de “El Colo”, también está el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con llegada en la Cámara alta a Carlos “Camau” Espínola, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela y a Diógenes González, en la baja.

También le resta entrevistarse con el puntano Claudio Poggi, que si bien ganó las elecciones locales en su provincia, a nivel nacional decidió no competir y apoyar a La Libertad Avanza, por lo que no cuenta con alfiles propios en el Congreso.

Por último, en Santa Fe sigue esperando a Santilli el gobernador Maximiliano Pullaro, otrora opositor férreo a Milei, pero que en el último tiempo se mostró más cercano. En octubre, el radical logró que Gisela Scaglia y Pablo Farías accedieran a una banca en Diputados, mientras que en el Senado cuenta con Eduardo Galaretto.

Pullaro es otro de los
Pullaro es otro de los gobernadores que todavía no se juntaron con "El Colo"

El miércoles, en tanto, el Consejo de Mayo se reunirá en la Casa Rosada -sus integrantes calculan que será la última vez- para terminar de acordar los textos de las reformas que Milei enviará para ser tratadas en las sesiones extraordinarias.

Será la primera vez que el cuerpo se encuentre encabezado por Manuel Adorni, en su rol de flamante jefe de Gabinete. Junto a él estarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Este equipo elaborará los proyectos para modernizar el sistema laboral, tributario y educativo, mientras que el Ministerio de Economía revisa el Presupuesto 2026, que tiene que volver a conseguir dictamen en comisión debido al recambio legislativo que se producirá el 10 de diciembre.

Por el contrario, todavía Santilli no tiene definido si se va a reunir con los opositores más duros, como son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiGobernadoresReformasConsejo de MayoCámara de DiputadosSenadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Juan Carlos Romero: “Una nueva mayoría en el Senado no debe ser para imponer cosas, sino encontrar una mejor solución”

Fue tres veces gobernador de Salta y termina su cuarto mandato en la Cámara alta. Su reflexión sobre la relación del Ejecutivo con el Congreso. Feroces críticas al kirchnerismo. “Estar tres años sin Presupuesto sería una desgracia para el país”, advirtió

Juan Carlos Romero: “Una nueva

Legisladores radicales electos en las listas de LLA se sumarán a los bloques de la UCR y no a los libertarios

El fenómeno se repite en las tres provincias donde el radicalismo había integrado los acuerdos electorales con el oficialismo nacional: Entre Ríos, Mendoza y Chaco. De fondo estará la puja por la conducción partidaria

Legisladores radicales electos en las

Presupuesto PBA: la negociación por los cargos se mete con fuerza en la discusión para que Kicillof consiga el endeudamiento

La oposición quiere retener y asegurarse presencia en el directorio del Banco Provincia. También hay cuatro sillas vacías en la Suprema Corte de Justicia que los distintos bloques miran con anhelo

Presupuesto PBA: la negociación por

Mientras Cristina Kirchner refuerza su defensa pública, en el peronismo se discute su sucesión

La ex presidenta se mantiene activa con reuniones políticas y en sus redes sociales. En paralelo, la dirigencia empieza a debatir con más seriedad quién puede conducir el PJ

Mientras Cristina Kirchner refuerza su

Movimientos sociales y sindicales marcharán a la Secretaría de Trabajo por un “salario mínimo digno”

La movilización, prevista para el miércoles, forma parte de la escalada de protestas que se extenderá hasta fin de año. Exigen que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total. “Nuestro trabajo vale”, sostienen los organizadores

Movimientos sociales y sindicales marcharán
DEPORTES
Copa Davis: las dificultades que

Copa Davis: las dificultades que deberá enfrentar Javier Frana para la primera convocatoria de 2026

Qué sucedió con la casa donde murió Maradona y cuál fue el destino de su habitación

Comienza la depuración en River Plate: el importante éxodo que piensa Marcelo Gallardo para la nueva temporada

“Diego no resistió”: la historia jamás contada de la frase sobre la muerte de Maradona que recorrió el mundo

Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

TELESHOW
Maxi López recordó en MasterChef

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

INFOBAE AMÉRICA

India y Canadá reactivaron su

India y Canadá reactivaron su relación comercial y buscan duplicar el comercio bilateral para 2030 en medio de las tensiones con EEUU

Casi un año del acuerdo UE–Mercosur: persisten los apoyos, las dudas y la ausencia de una firma definitiva

Macron evalúa crear un servicio militar voluntario para reforzar la defensa francesa ante la amenaza rusa

Paraguay desarticuló a un grupo que enviaba drogas, municiones y componentes de armas al Comando Vermelho de Brasil

“Besos, no”, la novela que nació de un diario a la Virgen María: “La escritura es mucho mejor que tener marido”, dice Victoria Liendo