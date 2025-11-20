Política

Senado: la tensión en la UCR por la AGN complica los planes del kirchnerismo para sesionar antes del recambio

El cristinismo quiere debatir a toda costa y desliza la idea de una autoconvocatoria, pero no recibe el guiño de “dialoguistas” como los del centenario partido, que trata de apaciguar la guerra entre el ex jefe de bancada Luis Naidenoff y Víctor Zimmermann

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada el año pasado (Sebastián Alonso)

La interna -cuándo no- de la Unión Cívica Radical (UCR) por una eventual butaca en la Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a tener un nuevo episodio anteanoche en el Senado, en una reunión de bloque que dejó un fuerte cruce entre uno de los “postulantes”, el actual legislador Víctor Zimmermann (Chaco), y su colega Carolina Losada (Santa Fe), que apoya -como, en principio, varios de ese espacio- al exjefe de la bancada Luis Naidenoff (Formosa). Más allá de la anécdota, lo relevante es que la puja ayuda al objetivo real del Gobierno y algunos dialoguistas: no sesionar hasta el recambio de diciembre próximo, ante un cristinismo desliza la idea de una autoconvocatoria “ni bien se pueda”.

El embrollo radical, contado el fin de semana último por Infobae, estalló días atrás. Es que el experimentado Naidenoff fue votado hace meses en una cumbre privada y quedó a la espera de una sesión que nunca llegó, debido a la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición. Diputados entró en esa siesta antes. De esta manera, la AGN, que es el organismo por excelencia en cuanto a controles externos sobre los gastos del Estado quedó liberada para su titular, el filo kirchnerista y legislador electo porteño Juan Manuel Olmos.

El año pasado, Zimmermann solicitó licencia para ocupar un cargo en el Gobierno chaqueño -el radicalismo provincial es aliado fijo de Javier Milei- y tuvo que regresar poco después. En tanto, Losada tiene un casi un vínculo de lealtad con la ministra de Seguridad y futura líder del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y aparece en los convites del multi promocionado “Consejo de Mayo”.

Uno que se dio vuelta -de Naidenoff a Zimmermann- fue nada menos que el presidente de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi (Corrientes). Otros se hartaron de la pelea y piensan en la renovación legislativa de diciembre y qué hará la Casa Rosada para acercar posiciones. La bancada será más que clave para las leyes que proponga la administración libertaria.

La senadora radical Carolina Losada
La senadora radical Carolina Losada (Candela Teicheira)

No es agradable que se junten menos de 10 personas -uno ya ni asiste- y discutan dos. Si abrimos el recinto como furgón de cola del kirchnerismo por un cargo, las conclusiones quedarán claras. Y quienes están matándose por esto deberán dar explicaciones”, sentenciaron a este medio desde un despacho al tanto de la situación.

Las últimas 48 horas fueron extrañas en la Cámara alta, con personas alteradas de varios espacios. No ayudó para nada la inmensa desprolijidad realizada por la mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales, que ayer trató los diplomas de los electos y, al terminar el encuentro, ni siquiera su titular, la peronista disidente Alejandra Vigo, supo explicar bien cómo eran los dictámenes que se firmaban. Un papelón que fue acomodado con la ayuda del equipo parlamentario del Senado.

Después de operar una reunión de Labor Parlamentaria para ayer, y que nunca se concretó, el cristinismo activó una supuesta intención de forzar una autoconvocatoria al recinto. “Yo no vi a muchos esta semana, pero me voy a quedar, ya que nunca se sabe con qué pueden aparecer. Sobre todo, en el estado de ebullición que se encuentran”, manifestó anoche un senador libertario a Infobae.

En caso de lograr su cometido, el kirchnerismo que lidera José Mayans pretende votar sus dos lugares para la AGN y el otro para radicales, a la Defensora del Niño -ya aprobó Diputados-, y sancionar la voltereta que dio, semanas atrás, relacionada con los potenciales cambios del sistema que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sobre el último punto, la finalidad es que Milei vete una vez más una ley. A días del recambio de diciembre.

