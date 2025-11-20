Antes de ver a Santilli, Zamora reunió a los gobernadores del norte y reclamó más fondos para las provincias

El gobernador y presidente pro témpore del Norte Grande, Gerardo Zamora, recibió a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Carlos Sadir; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua y de Tucumán, Osvaldo Jaldo; a los vicegobernadores del Chaco, Silvana Schneider; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y de Salta, Antonio Morocco

El traspaso de la presidencia pro témpore del Norte Grande a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, marcó el cierre de la vigésima segunda asamblea de la región, en la que los mandatarios provinciales reafirmaron su compromiso con el federalismo y delinearon una agenda común para potenciar el desarrollo del norte argentino.

Durante el encuentro celebrado en el Centro Cultural del Bicentenario, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero y presidente saliente del cuerpo, subrayó la urgencia de resolver cuestiones vinculadas a la coparticipación federal. El reclamo ocurrió a horas del encuentro que el mandatario y futuro senador tendrá con el ministro del Interior, Diego Santilli.

El gobernador y presidente pro témpore del Norte Grande, Gerardo Zamora, recibió a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Carlos Sadir; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua y de Tucumán, Osvaldo Jaldo; a los vicegobernadores del Chaco, Silvana Schneider; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y de Salta, Antonio Morocco, en el Centro Cultural del Bicentenario de la ciudad de Santiago del Estero.

Zamora se reunirá mañana con Santilli

Zamora explicó que los gobernadores presentaron un pedido unificado al Gobierno Nacional en favor de La Rioja, reclamando la restitución de un punto de coparticipación que, según los mandatarios, corresponde a esa provincia. Además, Zamora detalló que, aunque en el presupuesto nacional figura una partida para las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, la cifra asignada resulta insuficiente. Señaló que, si bien Santiago del Estero y Catamarca no se ven afectadas por esta situación, las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco enfrentan una deuda en discusión tanto en auditoría como en instancias judiciales. El gobernador santiagueño remarcó que la compensación por las cajas no transferidas, que debería devengarse este año, tampoco está contemplada en el presupuesto, lo que genera preocupación y solidaridad con las provincias involucradas.

En relación al debate presupuestario para 2026, Zamora informó que se plantearon proyectos y discusiones sobre una ley vigente que destina el 1,9 % de los recursos provinciales coparticipables a la AFIP, actualmente ARCA. Según los estudios presentados, solo el 1 % de ese monto resulta necesario para cumplir los objetivos, por lo que solicitaron que el porcentaje restante se reintegre a la masa coparticipable, en beneficio de las provincias. “Del 1,9 solamente un 1 % sobra para cumplir los objetivos, y solicitamos que ese casi punto restante vuelva a la masa coparticipable porque son recursos de las provincias”, explicó Zamora.

El gobernador santiagueño también destacó la relevancia del plan maestro del Norte Grande, elaborado con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que establece la necesidad de invertir en las rutas del Mercosur, tanto viales como ferroviarias y pluviales. Zamora advirtió sobre la preocupación existente por la paralización de la obra pública nacional, que afecta no solo a las rutas sino también a otras infraestructuras clave para la región.

Los gobernadores del norte pidieron más recursos a la Casa Rosada

La asamblea resolvió emitir un documento en el que se expresa la voluntad de los gobernadores de trabajar de manera conjunta, avanzar en una agenda común y dialogar con el Gobierno Nacional. En ese sentido, solicitarán una reunión como bloque regional para abordar temas específicos, incluidos los fondos destinados a la región. Zamora celebró que el Norte Grande haya logrado consensuar una agenda para los próximos seis meses, que incluye la participación en misiones comerciales y ferias turísticas, tecnológicas y comerciales, así como actividades de promoción regional en la Costa Atlántica, con el respaldo del CFI.

Por su parte, Raúl Jalil agradeció la confianza depositada en su designación como presidente pro témpore y resaltó la figura de Zamora, tanto por su experiencia como por su nueva función en el Senado de la Nación. Jalil valoró la visión federal de Zamora y su defensa del Norte Argentino. Consultado sobre la relación con el Gobierno Nacional, Jalil sostuvo que resulta fundamental mantener la confianza y el diálogo para encontrar soluciones, evitando cualquier tipo de discriminación entre provincias. “Creo que hoy hay que defender el federalismo en un momento histórico que estamos pasando y esperamos ser atendidos y ser escuchados. No pedimos que se solucione todo, pero sí algunos temas que necesitamos”, afirmó Jalil.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, agradeció el respaldo de sus colegas al reclamo por los fondos de coparticipación que, según denunció, la Nación retiene a su provincia. Quintela sostuvo que esta situación ha significado para La Rioja “una pérdida enorme de oportunidades, de posibilidades y una diferencia sustancial con provincias como la nuestra”. El mandatario riojano expresó su reconocimiento a las diez provincias del Norte Grande por la iniciativa de incorporar este reclamo en la agenda y solicitar a la autoridad nacional que contemple en el presupuesto 2026 los fondos que corresponden a La Rioja. “Mi agradecimiento a las 10 provincias por la iniciativa que tuvo el presidente pro témpore saliente de incorporar esta petición a la autoridad Nacional que contempla en el presupuesto 2026 los fondos que le corresponden a La Rioja”, concluyó Quintela.