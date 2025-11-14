Los empleados bancarios recibieron un aumento alineado con la inflación: a cuánto se va el sueldo inicial

Los empleados bancarios recibirán un nuevo aumento en sintonía con el índice de inflación (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

La Asociación Bancaria logró un aumento salarial del 2,3% para octubre de 2025, lo que eleva el salario inicial del sector a $1.959.956,26. Esta actualización impacta en todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, y abarca los adicionales convencionales y no convencionales.

Así lo informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo en un comunicado de prensa, en el que detalla que a lo largo de los primeros 10 meses del año la suma de los aumentos aplicados alcanza un 24,8% acumulado respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2024.

El salario básico más la participación en las ganancias de las empresas, conocido como ROE, configura el ingreso para quienes inician funciones en la actividad.

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, establece un régimen de actualización automática que evita dilaciones administrativas en la homologación y habilita la aplicación directa de las mejoras salariales. Esta característica distingue a la actividad bancaria en un contexto donde otras negociaciones paritarias avanzan con mayor demora.

En el marco de las condiciones laborales específicas, el Día del Bancario pasó a tener un monto mínimo de $1.747.233,21, que se reconoce como parte de los beneficios adicionales para los empleados en esa fecha.

El impacto de la suba salarial pactada no se limita a la remuneración básica. Según lo informado oficialmente, la actualización alcanza a todos los conceptos convencionales y no convencionales, tanto remunerativos como no remunerativos. Esto incluye adicionales por función específica, horas extras y premios por presentismo o productividad, consolidando un esquema que se plantea como referencia en la puja salarial del mercado formal argentino.

Una movilización del Sindicato de Aceiteros

Hace una semana, los aceiteros lograron un aumento que llevará el salario inicial por encima de los $2 millones, más una suma extraordinaria no remunerativa para el verano. Se trata de uno de los principales sectores de la economía, por lo que las negociaciones se vuelven arduas y ambas partes tratan de llegar a un acuerdo porque la paralización de actividades implica pérdidas relevantes.

Según lo firmado por la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo), el salario básico inicial, para la categoría de peón, será de 2.075.000 pesos en noviembre y de 2.344.000 pesos en enero de 2026.

El sindicato, que encabeza Daniel Yofra, afirmó que el incremento al mes de enero, en términos porcentuales, representa una mejora del 25 por ciento.

Daniel Yofra, líder del Sindicato de Aceiteros

Asimismo, se acordó una suma extraordinaria no remunerativa de 1.886.748,60 pesos, que será liquidada en enero y febrero de 2026. Se trata de un pago extraordinario que acuerdan todos los años desde 2010 y que se imputa como participación en las ganancias.

“Logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de los trabajadores”, dijo Yofra.