Política

Los empleados bancarios recibieron un aumento alineado con la inflación: a cuánto se va el sueldo inicial

El sindicato que lidera Sergio Palazzo logró una mejora del 2,3% en octubre. En 10 meses, el incremento llega al 24,8% acumulado

Guardar
Los empleados bancarios recibirán un
Los empleados bancarios recibirán un nuevo aumento en sintonía con el índice de inflación (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

La Asociación Bancaria logró un aumento salarial del 2,3% para octubre de 2025, lo que eleva el salario inicial del sector a $1.959.956,26. Esta actualización impacta en todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, y abarca los adicionales convencionales y no convencionales.

Así lo informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo en un comunicado de prensa, en el que detalla que a lo largo de los primeros 10 meses del año la suma de los aumentos aplicados alcanza un 24,8% acumulado respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2024.

El salario básico más la participación en las ganancias de las empresas, conocido como ROE, configura el ingreso para quienes inician funciones en la actividad.

Sergio Palazzo, titular de la
Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, establece un régimen de actualización automática que evita dilaciones administrativas en la homologación y habilita la aplicación directa de las mejoras salariales. Esta característica distingue a la actividad bancaria en un contexto donde otras negociaciones paritarias avanzan con mayor demora.

En el marco de las condiciones laborales específicas, el Día del Bancario pasó a tener un monto mínimo de $1.747.233,21, que se reconoce como parte de los beneficios adicionales para los empleados en esa fecha.

El impacto de la suba salarial pactada no se limita a la remuneración básica. Según lo informado oficialmente, la actualización alcanza a todos los conceptos convencionales y no convencionales, tanto remunerativos como no remunerativos. Esto incluye adicionales por función específica, horas extras y premios por presentismo o productividad, consolidando un esquema que se plantea como referencia en la puja salarial del mercado formal argentino.

Una movilización del Sindicato de
Una movilización del Sindicato de Aceiteros

Hace una semana, los aceiteros lograron un aumento que llevará el salario inicial por encima de los $2 millones, más una suma extraordinaria no remunerativa para el verano. Se trata de uno de los principales sectores de la economía, por lo que las negociaciones se vuelven arduas y ambas partes tratan de llegar a un acuerdo porque la paralización de actividades implica pérdidas relevantes.

Según lo firmado por la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo), el salario básico inicial, para la categoría de peón, será de 2.075.000 pesos en noviembre y de 2.344.000 pesos en enero de 2026.

El sindicato, que encabeza Daniel Yofra, afirmó que el incremento al mes de enero, en términos porcentuales, representa una mejora del 25 por ciento.

Daniel Yofra, líder del Sindicato
Daniel Yofra, líder del Sindicato de Aceiteros

Asimismo, se acordó una suma extraordinaria no remunerativa de 1.886.748,60 pesos, que será liquidada en enero y febrero de 2026. Se trata de un pago extraordinario que acuerdan todos los años desde 2010 y que se imputa como participación en las ganancias.

“Logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de los trabajadores”, dijo Yofra.

Temas Relacionados

ParitariasAsociación BancariaSalariosInflaciónSindicato de AceiterosSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Kicillof obtuvo el respaldo de los gremios para el Presupuesto y advirtió que lo necesita para pagar aguinaldos

Un grupo de ministros se reunieron con los representantes de los trabajadores de las distintas ramas de la administración pública para trazar un escenario de la situación financiera. La semana que viene se retoma la negociación paritaria

Kicillof obtuvo el respaldo de

El Gobierno dividirá la Secretaría de Scioli para darle más poder a Adorni y Santilli: cómo queda el organigrama

Se trata del área de Turismo, Ambiente y Deportes. Las primeras dos pasarán a depender de Jefatura de Gabinete, mientras que Interior se quedará con Deportes. El ex gobernador peronista tendría garantizada su continuidad

El Gobierno dividirá la Secretaría

Cayó una banda narco que operaba en Rosario: hay 20 detenidos

Los arrestos se concretaron en 17 allanamientos en simultáneo de la Policía Federal Argentina. Secuestraron droga, armas y más de cuarenta teléfonos celulares

Cayó una banda narco que

Karina Milei visitó Corrientes y dio inicio a la campaña por la reelección de Javier Milei

En agradecimiento por la elección legislativa, las autoridades de La Libertad Avanza comenzaron con visitas al interior del país y ya trabajan en las presidenciales de 2027

Karina Milei visitó Corrientes y

Victoria Villarruel se reunió con Patricia Bullrich en el Senado: “Le aclaré que yo no tengo facultades para obstaculizar nada”

La vicepresidenta recibió a la ministra de Seguridad, que a partir del 10 de diciembre asumirá como senadora y -probablemente- presidenta del bloque del oficialismo

Victoria Villarruel se reunió con
DEPORTES
El conmovedor llanto de Edwin

El conmovedor llanto de Edwin Cardona tras dedicarle un gol a su mascota fallecida

La nueva regla que impondrá la Fórmula 1 a partir del 2026 para evitar un “truco” en los diseños de los monoplazas

Recrudece la interna en Independiente: Bebote Álvarez promete volver y la barra oficial amenaza con recibirlo “a los tiros”

La descollante actuación de Mauro Zárate en la Copa Potrero: del golazo que marcó a la brutal patada que recibió

Scaloni habló tras el amistoso de Argentina ante Angola: “Siempre se aprende cuando jugás contra rivales que no conocés tanto”

TELESHOW
Se filtraron las primeras imágenes

Se filtraron las primeras imágenes de la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

La historia de la canción que Javier Calamaro le escribió a su padre y grabó con su hermano Andrés: “Un desahogo”

Las Trillizas de Oro anticiparon su regreso a la música con el video de una nueva canción

Noel Gallagher en Argentina: las imágenes de su visita al Cementerio de la Recoleta y el recorrido por La Bombonera

Palito Ortega suspendió todos sus shows del 2025 y su salud volvió a preocupar: “Hacia fin de año debería recuperarse”

INFOBAE AMÉRICA

Israel devolvió a Gaza los

Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos en medio de un frágil alto el fuego

Caminar 10 minutos después de comer: claves de una práctica que puede prevenir enfermedades y ayudar al bienestar

Estados Unidos y Suiza acordaron una reducción de aranceles a cambio de una inversión millonaria

Científicos alertan sobre más inundaciones en islas bajas por el aumento del mar

La ONU condenó “enérgicamente” el ataque masivo de Rusia contra civiles e infraestructura crítica en Ucrania: “Es inaceptable”