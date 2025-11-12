Oficializaron la creación de la carrera de investigadores profesionales anunciada por Patricia Bullrich

La PFA lanzó una nueva carrera (Ministerio de Seguridad)

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este martes, por medio de la resolución 1291/2025, la creación de la Carrera de “Investigador de Delitos para Profesionales” para el ingreso a la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de un proceso de reforma institucional, impulsado por el Decreto N° 383/2025 destinado a modernizar y actualizar el funcionamiento de la fuerza.

La medida, que había sido anticipada por la ministra Patricia Bullrich, quedó publicada en Boletín Oficial y está orientada a la captación de universitarios graduados en disciplinas estratégicas, como Ingeniería, Administración, Contabilidad, Tecnología y Sistemas, Criminalística, Ciencias Forenses, Informática, Ciberseguridad y Ciencias Exactas, considerados a partir de la creación del Programa de Ingreso y Formación de Universitarios Graduados. En paralelo, se otorgará una “Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal”.

El lanzamiento hecho por Bullrich en las redes

Según la normativa, el ingreso a esta carrera requerirá de un título universitario o nivel de tecnicatura en las áreas señaladas; tener nacionalidad argentina; una edad máxima de 40 años (con posibilidad de excepción) y antecedentes profesionales y de conducta certificados, además de superar las evaluaciones psicofísicas y técnicas que determine el Comité de Selección Interinstitucional. “En la medida que el postulante reúna los requisitos de admisibilidad previstos por la normativa vigente, pasaran a formar parte del cuadro superior de la Institución”, señala la norma. Estos serán dados de alta “En Comisión” como Subinspectores del Escalafón Seguridad y “realizarán el curso de capacitación correspondiente”.

En cuanto al Comité, estará “conformado por Autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional, como así también por Oficiales Superiores de la Institución, a fin de llevar adelante un examen final de carácter excluyente para establecer la idoneidad de los postulantes”. “El derecho a usar el uniforme y armamento recién se le conferirá al finalizar este período y obtener el respectivo nombramiento”, luego de haber superado todas las etapas, durante un lapso de 9 meses, y obtengan el nombramiento correspondiente recibirán atribuciones plenas.

El diseño de la Carrera de “Investigador de Delitos para Profesionales” responde al mandato de actualizar el perfil y jerarquía de los cuadros superiores, sumando profesionales con conocimientos altamente especializados a la prevención e investigación del delito complejo. Además de los títulos universitarios, se prevén incentivos específicos y características diferenciales en la formación para facilitar la integración institucional de estos profesionales al cuadro superior de la Policía Federal Argentina. Bullrich lanzó la convocatoria a través de las redes sociales, en el que preguntaba: “¿Querés ser detective? Te buscamos”.

Disciplina incorporada

La norma crea en paralelo un Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos, destinado al dicho personal en actividad que acredite formación superior en las disciplinas detalladas al comienzo y una trayectoria comprobable en las áreas de Investigaciones contra el Narcotráfico, Investigaciones Federales o Inteligencia Criminal.

Para ambos procesos de incorporación, el Comité de Selección Interinstitucional determinará el cupo anual, las prioridades de perfiles profesionales y las pautas del protocolo de ingreso específico.

La Policía Federal Argentina será la encargada de diseñar y aprobar los programas de estudio y difundir institucionalmente la apertura de la nueva carrera y del régimen especial para subalternos, a través de los canales oficiales de la cartera que conduce Patricia Bullrich.

El anuncio lo había hecho días atrás la ministra de Seguridad Nacional

Puntos importantes del nuevo estatuto de la PFA

A mediados de año, el Gobierno publicó el decreto 383/2025, que establecía una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA) con el objetivo de adaptarla a los desafíos presentes en materia de seguridad y crimen organizado. La medida redefinió el rol de la fuerza, y tendrá como misión principal la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, con énfasis en la desarticulación de organizaciones criminales.

El nuevo estatuto dispuso la organización de la fuerza en dos áreas principales: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC). De este modo, la PFA abandona el esquema de seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transferido a autoridades porteñas desde 2016.

Dentro de las novedades clave, se introdujo un tope anual para el ingreso de suboficiales, que no podrá superar el valor de 2025 y se reducirá de forma progresiva, orientando la estructura hacia el trabajo de inteligencia y la investigación criminal. Los recursos económicos ahorrados por el nuevo cupo serán destinados a un Programa de Modernización de la fuerza, para la incorporación de tecnología, equipamiento y procesos innovadores.