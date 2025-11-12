Política

Agenda intensa en Casa Rosada: Milei convocó a una reunión de Gabinete y se activa la nueva mesa chica libertaria

El Presidente mantendrá hoy un encuentro con su cúpula de ministros. Antes se juntará por primera vez su círculo de máxima importancia, en el que ahora está Diego Santilli. Los temas a debatir

Guardar

Será un día de reuniones en Casa Rosada. Luego de que se formalizaran los cambios en la plana mayor del Gabinete de Ministros, el presidente Javier Milei reunirá a toda su cúpula antes del mediodía para orientar los objetivos de la gestión e inaugurar el nuevo equipo. La novedad es que antes habrá una reunión de la flamante mesa política, que por primera vez se juntará con la presencia de Diego Santilli, nuevo ministro del Interior.

La mesa chica libertaria tiene previsto reunirse a las 9:30 de la mañana. En ese encuentro no está planificado que asista el Presidente, ya que delegará sus funciones en las personas de máxima confianza del Gobierno. La liderará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En tanto, Milei convocó para una hora más tarde a una reunión de Gabinete que se celebrará en el Salón Eva Perón. Allí se ampliará la presencia de los demás ministros y secretarios presidenciales del Gobierno.

El presidente Javier Milei le
El presidente Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli ayer en el Salón Blanco de la Casa Rosada

El Presidente convocó a su Gabinete hace una semana para inaugurar el nuevo equipo de trabajo que tiene de cara a los próximos objetivos de la gestión: tratar de aprobar el Presupuesto y las reformas estructurales en el Congreso. Estas funciones son propias de los líderes políticos del Gobierno que comenzaron a interrelacionarse con la oposición dialoguista, tanto con los gobernadores como con los legisladores nacionales.

La mesa chica se reunirá más que nada para conocer cuál es el estado de las conversaciones con las provincias. Santilli deberá dar un parte de cómo prevé las tratativas con varias de ellas y con cuáles hay que profundizar en las próximas semanas.

De esas cuestiones no están ajenos ni Manuel Adorni -que ha participado de los primeros encuentros con gobernadores-, ni Martín Menem y Bullrich, que tienen bajo su responsabilidad la interlocución política en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente. Tampoco Santiago Caputo, que tiene una incidencia central sobre la estrategia gubernamental.

Antes de la reunión, Adorni iba a reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, para poder tener su charla uno a uno con responsables de las carteras ministeriales que tiene el Gabinete. Ayer, de hecho, lo hizo con Bullrich antes de que se conociera que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) iba a ser devuelto desde Seguridad a Interior para no quitarle herramientas de negociación a Santilli de cara con las provincias.

Ayer se generaron algunas asperezas luego de que se conociera a través del Boletín Oficial que varias áreas ligadas al Ministerio del Interior fueran distribuidas a la Jefatura de Gabinete y a Seguridad antes de que Santilli jurara como ministro.

Muchos lo vieron como una suerte de vaciamiento de áreas, aunque reconocen que algunos de estos cambios ya habían sido conversados con Santilli, que busca iniciar su paso en la gestión de buena manera y sin confrontaciones con los integrantes del Gabinete.

El pase de facturas se produjo en otros despachos. En más de un sector indicaron que el traspaso del Renaper se había producido por error y por el apuro de tener que sacar la modificación de la Ley de Ministerios para este martes, mientras que en otro alegaron que siempre había estado en los planes y que simplemente nunca se le había avisado previamente a Santilli. Las discusiones no fueron ajenas a la interna libertaria que existe desde hace tiempo en el Gobierno y que no se solucionó pese a los cambios ministeriales.

Nota en desarrollo.

Temas Relacionados

Javier MileiGabineteCasa RosadaDiego SantilliPatricia BullrichManuel AdorniKarina MileiSantiago Caputo

Últimas Noticias

Oficializaron la creación de la carrera de investigadores profesionales anunciada por Patricia Bullrich

El Ministerio de Seguridad publicó una resolución en Boletín Oficial y de esta manera, formalizaron el anuncio de Patricia Bullrich

Oficializaron la creación de la

El Presupuesto 2026 se afirma como test político de fondo en la negociación por las reformas con los gobernadores

El reclamo porteño sobre la poda de coparticipación resulta ilustrativo de las demandas de los distritos. Otras provincias dejan trascender sus propios planteos. Acompañan así el aval a los títulos de los proyectos que impulsa el Gobierno, mientras esperan conocer los textos

El Presupuesto 2026 se afirma

El Gobierno recuperó otro edificio de la Universidad Madres de Plaza de Mayo que estaba vacío desde hace una década

La Agencia de Administración de Bienes del Estado reasumió el control de una propiedad ubicada en el barrio porteño de Caballito. Los antecedentes del inmueble en el que funcionaba un boliche y una radio clandestina

El Gobierno recuperó otro edificio

Alerta en la CGT: en la reforma laboral, el Gobierno busca evitar que las asambleas de trabajadores sean protestas encubiertas

Una de las ideas del Gobierno es que los representantes sindicales estén obligados a pedir autorización para hacer esa convocatoria. Cuál es el objetivo de esa propuesta y qué implicancias tiene

Alerta en la CGT: en

Kicillof abre una negociación clave con los intendentes para lograr el endeudamiento que impulse la gestión

En la Legislatura tiene la mayoría simple para aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero le faltan los dos tercios para avanzar con la autorización de deuda. En La Plata no están dispuestos a cambiar un punto crucial del proyecto presentado la semana pasada

Kicillof abre una negociación clave
DEPORTES
La camiseta que Boca Juniors

La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay

El presidente del Barcelona habló sobre la visita nocturna de Messi al Camp Nou y dio una tajante respuesta sobre un posible regreso al club

La esposa de Dibu Martínez mostró la nueva casa de la familia en Argentina: “Un sueño cumplido”

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

TELESHOW
Paula Chaves, la China Suárez

Paula Chaves, la China Suárez y una amistad en pausa: el presente en medio de rumores y polémicas

La entrevista fallida a la China Suárez en Luzu TV: el rumor sobre Nico Occhiato y la palabra de Diego Leuco

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

INFOBAE AMÉRICA

El mexicano José Carlos Díaz, nuevo

El mexicano José Carlos Díaz, nuevo curador jefe del Pérez Art Museum

Trump pidió al presidente israelí que indulte a Netanyahu por las causas de corrupción: “Persecución política injustificada”

Detectan que fragmentos de los continentes pueden recorrer más de 1.000 kilómetros bajo el mar

La presentación del libro de Juana Libedinsky sobre Jane Austen fue un viaje en el tiempo y una celebración de la lectura

Barras de Nacional fueron condenados por pirotecnia: cómo escondieron la bengala que arrojaron en el clásico