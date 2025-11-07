Con los legisladores que se fueron del PRO, LLA oficializó la nueva composición del bloque en Diputados

El bloque de La Libertad Avanza presentó ante la presidencia de la Cámara de Diputados la nómina oficial de sus integrantes, después del traspaso de un grupo de diputados que antes pertenecían al PRO. Esta actualización refleja una de las discusiones parlamentarias más resonantes de las últimas semanas, marcada por negociaciones internas, conflictos de alineamientos y una redefinición de alianzas en el recinto legislativo.

Según detalló el titular del bloque, Gabriel Bornoroni, en el comunicado dirigido al presidente de la cámara, Martín Menem, la bancada queda conformada por 43 legisladores: Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Alberto Arancibia Rodríguez, María Fernanda Araujo, Beltrán Benedit, Alberto Benegas Lynch y Rocío Bonacci.

También, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolás Emma, José Luis Espert, Alida Mónica Ferreyra, Carlos García, Gerardo Huesen, Cecilia Ibáñez, Florencia Klipauka Lewtak, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, Lorena Macyszyn, Nadia Márquez, Álvaro Martínez, Nicolás Mayoraz, Martín Menem, Guillermo Montenegro, Julio Moreno Ovalle, Emilia Orozco, Santiago Pauli, José Peluc, Carolina Piparo, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Juliana Santillán, Santiago Santurio, César Treffinger, Lorena Villaverde y Carlos Zapata.

El listado incluye a los legisladores que la semana pasada dejaron el bloque PRO que preside Cristian Ritondo: se trata de Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Belén Avico, la última en confirmar el cambio de bancada.

“Belén Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de Diputados de La Libertad Avanza. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio. Fortalecemos el equipo con personas convencidas de que hay que transformar la Argentina para siempre”, anunció ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Reuters)

La funcionaria nacional, electa senadora por la ciudad de Buenos Aires, presidirá el bloque libertario en la Cámara Alta. Lo anunció ayer el propio presidente, Javier Milei, en la reunión que tuvo con los parlamentarios electos en la Casa Rosada.

“Ustedes van a tener que dar la batalla en el Congreso que va a permitir que Argentina sea grande nuevamente. Esto es fundamental. Cuando tienen una duda, vayan sobre quién articula. En el Senado, la persona que va a articular es la doctora Bullrich“, indicó el mandatario. Así, Bullrich desplazará a Ezequiel Atauche.

En la nueva conformación del Senado, el PRO se queda con 5 bancas y el radicalismo se queda con 9. Mientras los amarillos seguirán juntos, y hasta suele sumar a la tucumana Beatriz Ávila, lo más probable es que el radicalismo se disperse con tres para el lado libertario (los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, así como también la santafesina Carolina Losada), otros tres que podrían apoyar el posicionamiento de Provincias Unidas, como los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi y el santafesino Eduardo Gallaretto. En un bloque quedarán otros tres radicales que se mostraron con votos a un lado y otro del recinto: el bonaerense Maximiliano Abad, que viene en un rol opositor, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

Por otro lado, Bartolomé Abdala contaría con el apoyo del peronismo para retener la presidencia provisional del Senado.

Uno de los primeros retos que tendrá Bullrich al frente de la bancada libertaria será aprobar el Presupuesto 2026 que se debatirá (muy posiblemente) en las sesiones extraordinarias que convocará el Ejecutivo entre el 10 y 31 de diciembre.

A partir de diciembre, el oficialismo crecerá sustancialmente en la cantidad de bancas propias. Si se cuentan a aliados, en el entorno de Martín Menem consideran que tendrán más de 100 bancas afines. En el Senado, el número será de 18 legisladores violetas, teniendo a varios bloques minoritarios con intenciones de acordar con ellos.