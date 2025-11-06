Javier Milei confirmó que Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

El presidente Javier Milei confirmó que Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores desde el próximo 10 de diciembre, cuando asuma su banca y deje el ministro de Seguridad Nacional.

A través de un video que se conoció recientemente del encuentro que el mandatario organizó con los diputados y senadores electos en las últimas elecciones legislativas del pasado 26 de diciembre, se confirmó una de las decisiones de Casa Rosada para volver a tener peso en la Cámara alta.

“Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, escribió Bullrcih en sus redes sociales acompañando el momento del anuncio del jefe de Estado.

Patricia Bullrich será la jefa de bloque de LLA en el Senado (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)

En el mensaje, Milei señala: "Ustedes van a tener que dar la batalla en el Congreso que va a permitir que Argentina sea grande nuevamente. Esto es fundamental. Cuando tienen una duda, vayan sobre quién articula. En el Senado, la persona que va a articular es la doctora Bullrich“.

De acuerdo a lo que informó Infobae, la actual ministra de Seguridad dejará su cargo el próximo 10 de diciembre para asumir como senadora y transformarse en la principal interlocutora del Ejecutivo en el recinto. Así desplazará a Ezequiel Atauche, quien ejercía este rol hasta ahora.

Esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, el bloque libertario en el Senado no logró tender buenos canales de intercambio con el resto de las bancadas. No sólo con el kirchnerismo, sino con los radicales y los provinciales. En el caso del PRO, eso se solucionaba por los que respondían a Mauricio Macri. Este es otro punto que Bullrich tiene una diferencia sustancial respecto al resto de los senadores libertarios.

“Patricia los conoce a todos, tiene contactos más o menos fluidos con los radicales o los provinciales porque se conocen desde hace tiempo. Eso va a allanar el camino a los acuerdos que se necesitan porque con el PRO no alcanza”, explicó un senador libertario.

En la nueva conformación del Senado, el PRO se queda con 5 bancas y el radicalismo se queda con 9. Mientras los amarillos seguirán juntos -y hasta suele sumar a la tucumana Beatriz Ávila- lo más probable es que el radicalismo se disperse con 3 para el lado libertario - los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, así como también la santafesina Carolina Losada. Otros tres podrían apoyar el posicionamiento de Provincias Unidas -los gobernadores- si es que esto se mantiene en el tiempo. Acá estarían los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi y el santafesino Eduardo Gallaretto. En un bloque quedarán otros tres radicales que se mostraron con votos a un lado y otro del recinto: el bonaerense Maximiliano Abad, que viene en un rol opositor, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

La llegada de Bullrich responde a las diferencias de la Casa Rosada con Villarruel (AP Photo/Natacha Pisarenko, Archivo)

Por otro lado, desde los pasillos explicaron que, en el medio de esto, Bartolomé Abdala hizo los deberes y contaría con el apoyo del peronismo para retener la presidencia provisional del Senado.

Uno de los primeros retos que tendrá Bullrich al frente de la bancada libertaria será aprobar el Presupuesto 2026 que se debatirá (muy posiblemente) en las sesiones extraordinarias que convocará el Ejecutivo entre el 10 y 31 de diciembre.

A partir de diciembre, el oficialismo crecerá sustancialmente en la cantidad de bancas propias. Si se cuentan a aliados, en el entorno de Martín Menem consideran que tendrán más de 100 bancas afines. En el Senado, el número será de 18 legisladores violetas, teniendo a varios bloques minoritarios con intenciones de acordar con ellos.