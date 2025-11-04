Política

Uno por uno, quiénes son los ministros y secretarios del nuevo Gabinete de Javier Milei

El mandatario reconfiguró el equipo de gobierno para el relanzamiento de la gestión, con el objetivo de concretar las reformas de segunda generación. Los vínculos con el Congreso y el factor de los gobernadores

Guardar
La foto del nuevo Gabinete
La foto del nuevo Gabinete en su reunión en la Casa Rosada

Con los cambios anunciados, el presidente Javier Milei diseñó el nuevo equipo que lo acompañará durante este tramo de la gestión, en la búsqueda de los consensos necesarios para hacer pasar por el Congreso las reformas de segunda generación que tiene en mente.

Para eso, escoltado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su mano derecha y principal consejera, el mandatario coordina con nueve ministros y cinco secretarios, sin contar a la menor de los Milei, que funcionan bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete.

Con el desembarco del hasta entonces vocero presidencial Manuel Adorni al frente de la Jefatura, Karina Milei amplía su influencia en el equipo. El cambio ordena a la necesidad del Poder Ejecutivo de intensificar la coordinación de las carteras y aceitar la interlocución con gobernadores y legisladores. Ante los reclamos internos de los funcionarios, Milei busca erradicar la multiplicidad de terminales con los sectores aliados.

Algo similar ocurre con la designación del diputado del PRO, Diego Santilli en el Ministerio del Interior. Incluso, el libertario especificó en su mensaje de bienvenida en X: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro".

El flamante ministro del Interior,
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli (Gustavo Gavotti)

Otro de los roles claves de la mesa chica libertaria es el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a partir del 10 de diciembre asumirá como senadora y ejercerá de nexo del Ejecutivo con la Cámara de Senadores. Su lugar al frente de la cartera lo ocupará la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, del riñón de la ex candidata de Juntos por el Cambio.

El ministro de Defensa, Luis Petri, se encuentra en una posición similar dado que deberá efectivizar su traspaso al Poder Legislativo cuando jure a su banca en la Cámara de Diputados. Aun con dudas sobre su sucesor, la jefa de Gabinete de la careta, Luciana Carrasco, pica en punta para ocupar el sillón vacante.

Pese a no tener compromisos legislativos, Mariano Cúneo Libarona anticipó que no tiene intenciones de continuar al frente del Ministerio de Justicia. Lo hará, por orden directa de Karina Milei, al menos por seis meses más mientras definen su reemplazo. El viceministro Sebastián Amerio, amigo y ladero del asesor presidencial, Santiago Caputo, sonó para reemplazarlo, pero desde el karinismo se resisten tanto como el propio funcionario que rechaza los compromisos protocolares que conlleva la conducción de la cartera.

La nómina de funcionarios imprescindibles para la administración libertaria la encabeza la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien el mandatario destaca siempre que puede por su trabajo con los sectores sociales más vulnerables. “Lo que ha hecho y está haciendo, es maravilloso”, destacó en más de una oportunidad.

La secretaria General de la
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, y Federico Sturzenegger, quien ocupa la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, se ganaron los apodos de “colosos” de la gestión. “En el mundo se habla del milagro argentino y se lo debo a los colosos de mis ministros. Todo el mundo ve el milagro menos los argentinos”, supo remarcar en más de una entrevista el propio mandatario.

Por su parte, el ex secretario de Finanzas Pablo Quirno, sucesor de Gerardo Werthein en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, se ganó su lugar en el equipo de Gobierno. No solo llevará las funciones de la Cancillería, sino que encarnará los vínculos con Estados Unidos, luego del apoyo financiero que brindó la administración de Donald Trump.

La secretaria de Legal y
La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy

Asimismo, el Presidente se mostró elogioso de Mario Lugones, que también responde a al asesor Caputo, al frente de la cartera de Salud, aunque admitió que no figura en su radar. Del riñón caputista es también la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, o como la apodó el jefe de Estado “el cerebro legal” de la gestión.

Pese a que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, no integran formalmente el equipo ejecutivo asisten a los intercambios semanales del Gabinete. Lo propio ocurre con el consultor que, por estas horas, luego de fallidas negociaciones para desembarcar formalmente en el equipo, se mantendrá en las sombras y continuará con el asesoramiento del mandatario.

El pasado lunes, luego de la primera reunión del flamante plantel, la cuenta de X de Oficina de Presidencia mostró los peculiares saludos que el mandatario les profesa a sus funcionarios.

Completan el organigrama los secretarios de Educación, Carlos Torrendell; de Cultura, Leonardo Cifelli; de Inteligencia de Estado, Sergio Nieffert; y de Comunicación, el sucesor de Manuel Adorni y su mano derecha, el karinista Javier Lanari.

Temas Relacionados

GabineteFuncionariosJavier MileiÚltimas NoticiasManuel AdonriSantiago CaputoKarina MileiDiego Santilli

Últimas Noticias

Karina Milei recibe en Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza

La secretaria general de la Presidencia lideró la reunión para dar detalles de primera mano de los objetivos del Poder Ejecutivo en el Congreso, entre los que están el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales

Karina Milei recibe en Casa

Con el “voto doble” de Benegas Lynch, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026

Con el respaldo del PRO y la UCR, el presidente de la comisión tuvo la posibilidad de desempatar y lograr así una victoria para la Casa Rosada. Estuvo presente el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, que aún no renunció a su banca. El rol de los gobernadores

Con el “voto doble” de

Río Negro: ruptura de la LLA tras el anuncio de un diputado electo de ir por la gobernación en 2027

El diputado Aníbal Tortoriello, que renovará su banca en diciembre tras su buena performance en el comicio de octubre, anunció que peleará por la gobernación en 2027 y provocó fisuras en el espacio libertario, cuyos referentes no avalan su postulación

Río Negro: ruptura de la

Mauricio Macri: “El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan, hay que tener más empatía”

El expresidente disertó en un panel del Foro ABECEB y volvió a referirse a la relación del PRO con LLA. “Apoyamos a este gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”

Mauricio Macri: “El mundo ha

Javier Milei recibirá al nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas

El Presidente y el representante estadounidense se encontrarán esta tarde a las 18 horas en Casa Rosada. El diplomático le entregó ayer sus cartas credenciales al canciller Pablo Quirno. El vínculo entre ambos países pasa por su momento de mayor cercanía

Javier Milei recibirá al nuevo
DEPORTES
La historia del argentino Pedro

La historia del argentino Pedro Cachin, el trabajador silencioso del tenis que tuvo un festejo inolvidable en su título más importante

Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP de Atenas, el torneo organizado por la familia Djokovic

Colapinto mostró la pista de Interlagos en el simulador de Alpine y habló de los fanáticos argentinos que viajarán a Brasil

La reacción de Erling Haaland después de que le preguntaran por la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

TELESHOW
El emocionante reencuentro que vivió

El emocionante reencuentro que vivió Guido Kaczka en vivo con un excompañero de elenco: “¡No lo puedo creer!"

Ca7riel & Paco Amoroso actuarán en la gala de los Latin Grammy

La ingeniosa respuesta de Morena Echarri a las críticas que recibió por coser su propia remera: “¿Podría hacer esto?"

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi en la polémica con Wanda Nara: “Él se queja, pero ayuda poco”

Oriana Sabatini dio una pista sobre el nombre de la beba que espera con Paulo Dybala: “¡Nadie lo sabe!”

INFOBAE AMÉRICA

David Beckham se convirtió en

David Beckham se convirtió en caballero inspirado por el rey Carlos y con un traje diseñado por su esposa, Victoria

Una operación militar arrasó con 12 hectáreas de minería ilegal en el sur de Ecuador

El vicepresidente electo de Bolivia llamó a sus seguidores a un mitin tras asumir el cargo: “Mi compromiso será ante ustedes”

Aumentan los casos de enfermedad de Chagas fuera de América Latina

Un nuevo brote de gusano barrenador retrasa la reapertura de la frontera estadounidense para el ganado mexicano