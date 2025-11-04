Política

Javier Milei recibirá al nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas

El Presidente y el representante estadounidense se encontrarán esta tarde a las 18 horas en Casa Rosada. El diplomático le entregó ayer sus cartas credenciales al canciller Pablo Quirno. El vínculo entre ambos países pasa por su momento de mayor cercanía

.
.

El presidente Javier Milei se reunirá esta tarde con Peter Lamelas, el flamante embajador de los Estados Unidos en Argentina. Será el primer encuentro entre ambos desde que el diplomático arribó al país, en el marco de una nueva etapa del vínculo entre ambos países, signada por el flamante acuerdo financiero por 20.000 millones de dólares y la estrechez del alineamiento geopolítico.

El encuentro fue confirmado por fuentes inobjetables de la Presidencia y se dará a las 18 horas en Casa Rosada. Ayer, el canciller Pablo Quirno recibió en el Palacio San Martín las cartas credenciales del embajador estadounidense designado para el país, y así se completó el trámite que formaliza su estadía en la Argentina.

Lamelas llegó casi 11 meses después de que el entonces embajador Marc Stanley dejara su cargo. Desde entonces, quienes fungieron como reemplazantes provisorios en la Embajada de los Estados Unidos fueron las Encargadas de Negocios, Abigail Dressel y Heidi Gómez Rápalo.

Pablo Quirno recibió al embajador
Pablo Quirno recibió al embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas

El nombramiento de Peter Lamelas marca un episodio clave en la relación bilateral, en un contexto de fortalecimiento económico y político entre ambos países. La relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más sólidos, respaldada por la activación de un swap de 20.000 millones de dólares y la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario local, una serie de hechos que impulsan el actual clima de cooperación.

“¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los Presidentes Javier Milei y Donald Trump”, escribió la cancillería en sus redes sociales.

En las próximas horas, se espera que Quirno sea parte de la delegación que acompañará al presidente Milei rumbo a Miami para participar del America Business Forum, que sesionará el 5 y 6 de noviembre. Se espera la participación de expositores como Lionel Messi, Jamie Dimon-CEO del JP Morgan-, Steve Witkoff-enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente-, Rafael Nadal, Gianni Infantino-titular de la FIFA-, María Corina Machado-premio Nobel de la Paz- y Ken Griffin-CEO de Citadel-, entre otros.

Trump hablará el 5 de noviembre, y ese día ya estaría Milei en Miami junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el flamante canciller.

NOTICIA EN DESARROLLO

