Guillermo Francos y Lisandro Catalán vuelven a Casa Rosada para una reunión de transición

El hasta entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos (Adrián Escandar)

Tras la renuncia exprés anunciada por redes sociales, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán volverán esta mañana a Casa Rosada para mantener la necesaria reunión de transición con sus sucesores, según confirmó una fuente a Infobae. La misma tendrá lugar en las oficinas que ocuparon hasta el pasado viernes, y contará con la presencia del actual ministro coordinador, Manuel Adorni, y el interlocutor con los gobernadores designado por el Ejecutivo, Diego Santilli.

Lo cierto es que desde los mensajes en X que dejó el hasta entonces tándem del interior, en el que clarificaban los motivos de su renuncia atribuidos a “los persistentes trascendidos”, Francos tenía intenciones de acercarse a despedirse de los colaboradores que lo acompañaron en este año y medio de gestión, pero quería evitar que su presencia opacara la nueva dinámica de gestión.

Con la reunión del flamante Gabinete agendada para el lunes a las 9.30, el exfuncionario programó la visita para el mediodía del lunes, pero finalmente lo hará este martes a las 11.

En los despachos ubicados en la planta baja de Casa Rosada, frente al patio de Palmeras, volverán a verse las caras Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Diego Santilli y Manuel Adorni en lo que, prometen, será un intercambio amistoso entre compañeros que podría ser inmortalizado con una foto de los presentes.

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, junto al presidente Javier Milei

Asimismo, el cónclave les permitirá ponerse al día en los detalles de ambas estructuras para avanzar en un traspaso de funciones ordenado y evacuar las dudas que puedan llegar a tener Adorni y Santilli, los designados por el presidente Javier Milei para encarar el vínculo con los gobernadores.

Desde el entorno del flamante ministro coordinador revelaron que tiene previsto agradecerle a su antecesor lo aprendido y, como pregona en los medios de comunicación, admitir que le hubiese gustado compartir más tiempo en la gestión.

Sorprende la ausencia del presidente Javier Milei, quien por el momento evitó hacer alusión a la salida de Francos, con quien mantenía un vínculo estrecho. Lo cierto es que algunas voces del Gabinete aseguran que el mandatario guarda cierto malestar contra el que supo ser su ministro coordinador por la falta de mediación en la interna que atraviesa el Gobierno. Además, mantiene críticas sobre la parálisis de ciertas áreas bajo su órbita.

El propio Francos no tardó en detectar la sensación del mandatario, y como contó Infobae, desde el día de las elecciones legislativas, tenía la certeza de que no iba a continuar en el Gobierno. Sin embargo, el pedido de Javier Milei para que anunciara la victoria del oficialismo lo tomó por sorpresa. Con la sensación de haber sido ratificado en el cargo, el exjefe de Gabinete desmintió cuanto rumor de salida había y organizó, a pedido del jefe de Estado, la ampliada convocatoria en Casa Rosada con una veintena de gobernadores.

Guillermo Francos junto a Lisandro Catalán en la sede del Correo Argentino, ubicada en el barrio porteño de Barracas

Ante la falta de seguridad que expresaba Milei cada vez que era consultado por el futuro de Francos, el funcionario le pidió una reunión para aclarar las cosas y tener presente si iba a ser tenido en cuenta para la segunda etapa de su gestión, pero no recibió una definición.

El panorama pareció aclararse cuando el viernes, no le llegó la invitación a participar de la reunión en la quinta de Olivos con el titular del PRO, Mauricio Macri, pese a haber intermediado para acercar a ambos referentes de la derecha. Esa misma noche no dudó en presentar su renuncia que hizo pública en su cuenta de X. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, argumentó el ya saliente funcionario.

Con los cambios instrumentados, el lunes a primera hora el nuevo plantel se reunió en Casa Rosada sin la presencia de Francos ni la de Catalán. En traje de jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que lidia con los llamados de los primeros gobernadores, dio sus primeras definiciones: “Fue una reunión espectacular. El presidente dio los lineamientos de esta etapa, las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”.