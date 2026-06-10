Manuel Adorni y su esposa decidieron acogerse al régimen de “inocencia fiscal” aunque aseguran que no declararán dólares

Bettina Angeletti y Manuel Adorni. (Nicolás Stulberg)

La esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, ingresó al régimen simplificado de Ganancias establecido en la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde su última modificación reglamentaria, la normativa contempla la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, contemplado dentro del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal.

En paralelo a esta noticia conocida ayer, fuentes oficiales afirman que no habrá una suerte de “blanqueo” o depósito de dólares que antes no estaban declarados. Si el matrimonio Adorni-Angeletti tiene una explicación sobre el crecimiento patrimonial del último período fiscal, no será por esa vía.

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Es algo que también corre cuenta por el lado de Adorni, que también ingresó por estas horas al mismo régimen al que adhirió su esposa.

La constancia de inscripción del régimen simplificado de Ganancias de Bettina Angeletti

La constancia oficial que confirma la adhesión a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025 fue publicado primero por el periodista Hugo Alconado Mon en La Nación. Esta solicitud se hizo el 31 de mayo.

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Una fuente oficial del entorno de Manuel Adorni consultada por Infobae confirmó la información, pero marcó la versión que tienen ellos del suceso: “Se trató solo de eso. Bettina [Angeletti] se anotó al régimen simplificado de Ganancias. Ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera más simplificada, porque la declaración te la hace el fisco y no la hacé quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal”.

La misma fuente adelantó que el jefe de Gabinete hizo lo propio en las últimas horas.

“No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso”, afirman cerca de Adorni, desde donde agregan que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal. La justificación de los fondos con los que contó el matrimonio se explicarían, en parte, por tenencia de criptomonedas.

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En rigor, adherir al régimen simplificado de Ganancias no implica que esa persona esté pensando en declarar ahorros que antes -bajo el paraguas de la anterior reglamentación- no estaban explicitados.

El régimen permite a ARCA predeterminar el impuesto a partir de la información existente en su base de datos, pudiendo el ciudadano revisar, editar o confirmar la Declaración Jurada. Aun así, el matrimonio podría verse beneficiado si es que el fisco acepta el tapón fiscal que permite la adhesión al nuevo esquema. Y es que la declaración jurada del 2025 cerró en diciembre y hasta ese momento no estaba reglamentada la ley de Inocencia Fiscal.

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El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”. Todo parece indicar que podría hacerse hacia el final de esta semana, porque dicen que será “antes del 15 de junio”, que es feriado.

El avance de las causas y los próximos pasos

Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría derivar luego en una indagatoria y que también se entrecruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este.

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El avance del expediente depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Uno de ellos apunta a establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no; el otro, a analizar comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

A pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones prepara un estudio contable para definir si existió un incremento patrimonial injustificado y, en caso de detectar irregularidades, medir su magnitud. Ese análisis cruza ingresos, deudas, pagos relevantes para la compra de propiedades y gastos corrientes.

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La revisión financiera estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio. Cuando la DAFI establezca una cifra sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Si recibe el requerimiento, Adorni podrá responder de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de USD 335.000 con distintos acreedores.

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La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato. Si su descargo no desarma la hipótesis delictiva que impulsa el fiscal, el siguiente movimiento sería citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

La pesquisa patrimonial incluye además un foco específico sobre las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque los investigadores sospechan que podría haber más activos digitales y no descartan que algunos le pertenezcan sin estar registrados a su nombre.

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La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. En ese expediente, Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, presidente de esa empresa. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de USD 7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia.