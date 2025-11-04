Daiana Fernández Molero: “En los peores momentos Macri garantizó la gobernabilidad y esos gestos merecen un trato”

Durante una entrevista en Infobae en vivo, la diputada nacional del PRO, Daiana Fernández Molero, se refirió al lugar que ocupa Mauricio Macri dentro del escenario político actual y reivindicó el rol que viene desempeñando el ex presidente, a pesar de no ocupar un cargo institucional. “En los peores momentos del Gobierno, Macri garantizó la gobernabilidad, esos gestos merecen un trato”, sostuvo.

Según la legisladora, la figura del expresidente no está naturalizada en la política argentina. “En Argentina no estamos acostumbrados a tener la figura del expresidente, es una institución que no está de moda por diversos motivos y no estamos acostumbrados a vivir con ello”, afirmó, y agregó que Macri, al no postularse a ningún cargo tras dejar el Gobierno, no busca fueros ni privilegios. Para Fernández Molero, esa decisión le permite ejercer con más libertad una función que, si bien no es formal, tiene impacto: “Está ejerciendo ese rol”, sostuvo, en referencia a su acompañamiento político en momentos sensibles para el oficialismo.

Consultada sobre el vínculo entre el PRO y el Gobierno de Javier Milei, la diputada remarcó que su espacio apoyó los proyectos que consideró alineados con su agenda. “En el PRO acompañamos todas las leyes en las que creíamos porque trabajamos en muchos proyectos e ideas que apoyamos y las defendimos en todos lados”, señaló. En ese sentido, consideró que las propuestas del Ejecutivo nacional reflejan un rumbo económico que comparten. “En materia económica no hubo un consenso, así que todas las ideas que Milei lleva adelante son ideas que compartimos”, explicó.

La diputada apuntó también a la necesidad de dejar atrás las disputas electorales para poder consolidar una coalición reformista. “Ahora que ya pasamos las elecciones me parece que tenemos que hablar de las cosas que importan”, expresó. En esa línea, destacó que la etapa actual muestra señales de mayor apertura, particularmente tras la designación de Diego Santilli como jefe del bloque del PRO en la Cámara baja. “Lo que se vio hoy es acuerdo, durante la Ley Bases trabajamos bastante bien, ahora el nombramiento de Santilli va a traer más diálogo, conoce a todos y sabe cómo tiene que trabajar”, indicó.

Mauricio Macri

En otro tramo de la conversación, Fernández Molero se refirió a la posición del PRO respecto al tratamiento de algunas leyes específicas, como la emergencia pediátrica, la discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Explicó que el bloque decidió no acompañarlas debido a las limitaciones que impone la ley de administración financiera. “El Gobierno dijo que no podía cumplir con esas leyes por esa razón. Nosotros fuimos con distintos dictámenes. Hoy se está trabajando en resolver ese problema sin comprar todos los problemas futuros que traía la ley”, afirmó. Según consideró, se trataba de “una posición compleja” porque, aunque la ley debía cumplirse, también podía generar consecuencias económicas.

También se refirió al conflicto en el Hospital Garrahan. Dijo haber conversado con profesionales del centro médico que le aseguraron que no había problemas de funcionamiento.

Sin embargo, reconoció que el conflicto existió y que “había un problema sindical en el medio, que se utilizó políticamente también”. Y añadió: “El Gobierno podría haber gestionado mejor el conflicto”.

Al hablar sobre la gestión general de la administración de Milei, Fernández Molero adoptó un tono cauteloso. “A mí me cuesta ponerme en el lugar de decir que hay cosas mal gestionadas. Cuando se gestiona es complicado. Si es verdad que podría tener más equipos y podría cambiar en otras cosas, pero no quiero ser sommelier de gestiones porque soy ubicada y no he ganado nada como para opinar”, señaló.

Fernández Molero aseguró que se debe explicar la reforma laboral para mitigar los temores que genera

Sobre la agenda legislativa, consideró que el tratamiento del presupuesto nacional es clave para ordenar la discusión parlamentaria. “El paso fundamental para habilitar discusiones fue porque faltaba la ley madre, que es la de presupuesto. Ahora que tendremos el presupuesto, tenés un paraguas que te ordena y te ayuda para explicar diversas cuestiones”, indicó. Y recordó que el año pasado el panorama era distinto: “Había una sensación muy diferente, de que el Gobierno no llegaba”.

Fernández Molero expresó su expectativa respecto a la aprobación de tres iniciativas prioritarias: ley de presupuesto, reforma laboral y reforma impositiva. “Por ahí después no sale todo, pero están dadas las condiciones para ponernos a trabajar y hay predisposición de todos lados”, afirmó.

Sobre la reforma laboral, sostuvo que es necesario explicar su contenido y abordar los temores que genera: “Hay que empezar a explicar que la reforma laboral es mala, porque hoy tenemos una reforma laboral de facto que trajo muchos trabajadores a la informalidad”, argumentó. Y remató: “Tenemos que entender cuál es la propuesta que trajo el Gobierno, mitigar las cuestiones que dan miedo y trabajar con eso”.

Por último, advirtió que las diferencias en el debate legislativo deben fundarse en razones concretas y no en especulaciones políticas: “Si tenemos diferencias, que sean por cuestiones claras y desde la buena fe, no como antes que se discutían cosas porque estábamos en un año electoral”.