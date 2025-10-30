LLA y el PRO presionan a Kicillof para que la Boleta Única también se utilice en las elecciones bonaerenses

Axel Kicillof y Verónica Magario, en el búnker de Fuerza Patria

Impulsados por el triunfo en las elecciones, La Libertad Avanza y el PRO de la provincia de Buenos Aires buscan reinstalar la discusión para que la Boleta Única también se utilice en las elecciones bonaerenses de 2027 y, así, presionar a Axel Kicillof de cara a las últimas sesiones del año, cuando se trate el presupuesto 2027 y el endeudamiento, entre otros temas.

“Lo vamos a poner arriba de la mesa, sin ninguna duda, y que sea Kicillof el que tenga que explicar ahora que no quiere un sistema que quedó demostrado que funciona. Que pierdan la discusión pública”, señaló a Infobae un legislador del PRO, quien, a su vez, analizó cómo impactó el cambio en la forma de votar en los municipios peronistas: “Esto les rompió el bolsón punteril, ahí radica el problema. Se quedan sin ese formato que tienen desde hace 40 años de remises, movilización, entregar la boleta”.

A mediados del 2024, los bloques del PRO, UCR + Cambio Federal y Coalición Cívica presentaron un proyecto de Boleta Única en la legislatura bonaerense, que perderá estado parlamentario si no se trata este año. Por ello, adelantaron, buscarán incorporar la iniciativa -que también apoya LLA- en el temario de las próximas sesiones. A pesar del buen resultado que tuvo, la oposición bonaerense no es optimista. “No tenemos los números y ellos (el peronismo) jamás van a querer usar este formato”.

La Boleta Única de Papel se utilizó en todo el país

“El domingo en las elecciones nacionales quedó claro: la boleta única funciona. Menos papel, menos confusión, sin trampas, logró más agilidad, más transparencia, más democracia. Los bonaerenses merecemos votar con reglas claras y modernas”, señaló el senador macrista Alex Campbell.

El pasado domingo, luego de votar, Kicillof cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel, y explicó que en las legislativas locales del 7 de septiembre pasado “se votó con absoluta normalidad, se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y asegura la transparencia de los comicios”.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Declaraciones de Axel Kicillof

“Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos hemos pasado todo este tiempo trabajando nosotros en cada municipio, toda la dirigencia, yo mismo, los candidatos, todos explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada en lo que se decía. Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, no era un problema de fraude y no era un problema de costo porque claramente era menor con la boleta de papel partidaria”, señaló.

Más duro fue el intendente de Ensenada, Mario Secco. “Fue una porquería la elección, está claro que la gente no entendió esta nueva manera de votar. Perdimos unos puntitos por esto”, sostuvo en diálogo con Radio con Vos.

“Burdo, increíble y patético”

Diego Valenzuela

Para el intendente de Tres de Febrero, el libertario Diego Valenzuela, el argumento de Secco es “ridículo”. “Me parece burdo, increíble y patético que alguien argumente como están argumentando ellos”, aseguró a Infobae el jefe comunal, que tras los comicios comenzó una campaña para trasladar la Boleta Única a los comicios provinciales.

“Nosotros ya la venimos empujando y ahora creo que esta muy buena experiencia nacional nos va a dar un espacio, un estímulo y muchas más argumentaciones para poder hacerlo”, indicó Valenzuela. Y agregó: “No hay hoy ninguna justificación, salvo que quieran mantener la trampa; el sistema funcionó muy bien, fue muy ágil, fue muy transparente”.

“También, el hecho de votar con Boleta Única ayudó a que no haya tanto peso de los llamados aparatos. Liberó a la gente de los aparatos y el mejor ejemplo es que Fuerza Patria bajó doscientos mil votos en la tercera sección electoral, que es la más potente para ellos, donde gobiernan todos los municipios”, agregó.

El propio Milei destacó el nuevo sistema de votación el pasado domingo, durante su discurso tras la difusión de los primeros datos oficiales de los comicios. “Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la Boleta Única Papel, que nunca se había podido usar. Y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático, transparente”, planteó.

El PRO, en términos institucionales, también destacó este sistema de votación: “Esta fue la primera elección con boleta única de papel, algo que siempre impulsamos y que representa un paso más hacia un sistema electoral más transparente, moderno y ágil”, señalaron.