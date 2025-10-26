Kicillof dijo que es “una elección crítica” y reiteró su pedido de diálogo con Milei: “Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo”

Las declaraciones de Axel Kicillof tras emitir su voto en La Plata

El gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró la jornada democrática, remarcó que es “una elección crítica en medio de una situación compleja” y, tal como hizo tras las legislativas provinciales de septiembre, reclamó un canal de diálogo con el presidente Javier Milei.

“¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes?“, se preguntó de manera retórica luego de votar antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad ”Floreal Ferrara", en La Plata, y siguió: ”No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas: seguridad, educación, alimentos, situación social, económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo“.

El dirigente peronista destacó el “muy buen clima” para la jornada democrática tras el temporal de los últimos días e informó que la elección en Provincia de Buenos Aires se daba con las escuelas en “un 99,9% en condiciones”.

“Hay que certificar y asegurar que se vote según la voluntad de los bonaerenses. Es un día importantísimo, se vota qué va a pasar en la Argentina, en Argentina. Seguimos votando acá lo que pasa acá”, remarcó con evidente sentido irónico respecto de la intervenciones de Estados Unidos en la política económica nacional.

Kicillof cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel. Explicó que en las legislativas locales del 7 de septiembre pasado “se votó con absoluta normalidad, se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y asegura la transparencia de los comicios”.

El gobernador dijo que espera que este domingo la elección “salga muy bien” pero admitió que sigue “sin entender la necesidad de cambiar algo que andaba bien”.

“Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos hemos pasado todo este tiempo trabajando nosotros en cada municipio, toda la dirigencia, yo mismo, los candidatos, todos explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada en lo que se decía. Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, no era un problema de fraude y no era un problema de costo porque claramente era menor con la boleta de papel partidaria”, comentó.

No obstante, el gobernador destacó que este domingo hay que “concentrarse en votar, un día democráticamente importante, hay muchas cosas en discusión”.

En ese sentido, Kicillfo explicó que “es una elección crítica en medio de una situación compleja, la cuestión económica, de los deudores, es la realidad cotidiana de todos los argentinos, se empieza a resolver en las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia, y el Congreso nacional”.

Respecto de la participación -según el corte de las 12 había votado apenas el 23% del padrón- el gobernador aseguró que “hay lugares donde la afluencia era menor (que en septiembre)” aunque contó que después de cinco veces de votar en el mismo lugar sin hacer fila “esta vez sí tuve mucha cola pero en mi mesa, tal vez es algo anecdótico”.

“Hay que votar, hay que decidir, es un hecho colectivo, hay que votar con el corazón lo que espera que cambie”, repitió y dijo que “una elección nos lleva a un resultado y un resultado es expresión de la voluntad popular”. En ese sentido, Kicillof manifestó que espera que “todos respeten lo que quiere el pueblo en las urnas”.

“Hay que salir a votar, está lindo el día, hay que expresarse, hay que decidir, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Paz, democracia, es a través de las elecciones. Hay que ir a votar”, insistió.

El gobernador dijo que es una "elección crítica" y hay 200 mil nuevos desempleados en Argentina (Crédito: Aglapalata-fotonoticias)

También se refirió a la reforma laboral que el presidente Milei aseguró que el gobierno nacional emprenderá pasadas las elecciones. “Me llegó una versión sobre la reforma laboral, espero que no sea eso lo que van a empujar, veo que va en la misma dirección de todo lo que se está diciendo y no va a funcionar. Tenemos 200 mil nuevos desempleados. Todo al revés”, opinó.

Consultado sobre si estaría dispuesto a conversar con Milei tras las elecciones de este domingo, Kicillof aseguró: “A la noche veremos, todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional, lo he solicitado varias veces. Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes. No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas, seguridad, educación, alimento, situación social, económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo”.