Política

La Boleta Única de Papel tuvo un debut exitoso: las claves de una herramienta para votar que llegó para quedarse

La Justicia Electoral y el Gobierno destacaron los beneficios del cambio. Redujo el peso de los aparatos partidarios, hubo un rápido escrutinio y no se registraron cambios en el voto nulo

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel tuvo un debut exitoso

La Boleta Única de Papel (BUP) tuvo en las elecciones legislativas nacionales de este domingo un debut exitoso, que reconocieron tanto el Gobierno como la Justicia Electoral, mientras que en el peronismo hubo cuestionamientos públicos.

En la primera vez que se utilizó la nueva herramienta para votar el escrutinio fue más rápido que en el 2021, no se registraron cambios sensibles en el voto nulo y recurrido y se limitó el impacto de los aparatos partidarios en el proceso electoral.

Una muestra cabal de este debut exitoso fue que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció a las 21 que ya se habían escrutado más del 90% del país, cuando para esa hora, con las tradicionales boletas partidarias, apenas se había superado el 35%.

Fuentes de la Cámara Nacional Electoral destacaron en contacto con Infobae el “debut exitoso del nuevo instrumento de votación” y advirtieron que “la Boleta Única de Papel superó las expectativas”. “La Cámara Nacional Electoral desde el año 2007 impulsa su implementación, porque que garantiza la oferta electoral, pone en igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas y permite la libertad de elección de la ciudadanía”.

En el mismo sentido, el presidente Javier Milei resaltó que la elección “se hizo estrenando un nuevo sistema de votación, que es la Boleta Única Papel, que nunca se había podido pasar y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa”.

“Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Porque estamos a favor de un sistema democrático transparente”, afirmó el presidente.

El analista político Federico Aurelio, director de la consultora Aresco, ubicó a la Boleta Única de Papel como uno de los claros “ganadores” de la jornada electoral de este domingo. “La BUP permitió que las estructuras no tuvieran la incidencia que tienen en las elecciones provinciales y no se generó distorsión. Los oficialismos provinciales, que ganaron nueve de las diez elecciones provinciales, perdieron porque con este instrumento las estructuras pierden valor”, afirmó.

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel que se usó en la provincia de Buenos Aires

De hecho, la BUP en la provincia de Buenos Aires, donde las boletas tenían la foto y el nombre del renunciado José Luis Espert, no fueron obstáculo para que Diego Santilli, que encabezaba la lista de La Libertad Avanza, pudiera revertir una derrota por 14 puntos a una ajustada, pero categórica victoria por menos de 1%.

A excepción de provincias con fuertes liderazgos peronistas, como Formosa, Tucumán, La Rioja, Catamarca o San Juan, en el resto, el oficialismo nacional pudo imponerse con una fuerte diferencia. Incluso, en la ciudad de Buenos Aires, donde Patricia Bullrich hizo campaña casi en soledad, LLA superó el 50%, pese a la escasa participación del PRO, que gobierna CABA desde hace 18 años.

El éxito de esta herramienta se puede explicar también por el rápido escrutinio provisorio, aun en las ocho provincias que elegían dos categorías y que en cuatro distritos había elecciones locales.

Los jueces de la Cámara
Los jueces de la Cámara Electoral, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y el presidente Daniel Bejas

Y el impacto que tuvo el voto en blanco, los impugnados y los recurridos, que en 2021 estuvieron en el orden del 2%, repitieron los mismos guarismos en el estreno de la BUP de todo el país. “Había temor de que la gente mayor tuviera dificultades para votar, pero eso no pasó”, explicó a Infobae una alta autoridad de la Justicia Electoral.

A contrapelo de esa opinión, el gobernador Axel Kicillof -que pasó de festejar una victoria a sufrir un derrota- fue una de las voces críticas de la BUP. “Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos hemos pasado todo este tiempo trabajando nosotros en cada municipio, toda la dirigencia, yo mismo, los candidatos, todos explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada en lo que se decía”.

“Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, no era un problema de fraude y no era un problema de costo porque claramente era menor con la boleta de papel partidaria”, afirmó el gobernador.

Kicillof criticó el uso de la Boleta Única de Papel

En cambio, Sergio Massa destacó que la BUP “fue una novedad” y que “a lo largo de este mes la gente fue familiarizándose” con esa herramienta. “El sistema ha facilitado la participación”, dijo el líder del Frente Renovador después de emitir el sufragio.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones en ArgentinaBoleta Única de PapelJavier MileiJusticia Electoralúltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025, en vivo: el día después de los comicios legislativos nacionales

La Libertad Avanza obtuvo un categórico triunfo en casi todo el país. En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo nacional remontó una diferencia de casi 15 puntos con Fuerza Patria

Elecciones 2025, en vivo: el

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: ganó en la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

El oficialismo logró un fuerte respaldo en las urnas, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses había perdido por más de 14 puntos. El Presidente iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso. Convocó a gobernadores y legisladores de otros partidos a acordar

Categórico triunfo de La Libertad

Caputo agradeció al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, el apoyo al Gobierno y prometió: “Vamos con todo”

El Ministro de Economía destacó “el soporte de Estados Unidos” al rumbo económico de la Argentina. También le dedicó un mensaje a “todos los que confiaron” en el cambio

Caputo agradeció al secretario del

The Wall Street Journal destacó el triunfo de Javier Milei y planteó que el Gobierno recibió un mandato de austeridad

El prestigioso diario de Estados Unidos dedicó el tema principal de la edición impresa al resultado de los comicios de medio término en la Argentina

The Wall Street Journal destacó

Milei ratificó que buscará acuerdos con los gobernadores y el PRO y recalcula los cambios en el Gabinete

El Presidente dio una entrevista luego del triunfo de LLA en las elecciones de medio término y admitió que la magnitud del resultado lo sorprendió. Además consideró que “el kirchnerismo es una minoría en extinción” y que el gobernador “Kicillof es parte del problema, no de la solución”

Milei ratificó que buscará acuerdos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nicolás Pino: “La sociedad apostó

Nicolás Pino: “La sociedad apostó a no volver a otras formas de gobernar”

Elecciones 2025, en vivo: el día después de los comicios legislativos nacionales

Lloviznas y temperaturas otoñales: la previsión del tiempo para el AMBA y el resto del país

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: ganó en la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Caputo agradeció al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, el apoyo al Gobierno y prometió: “Vamos con todo”

INFOBAE AMÉRICA
El huracán Melissa alcanzó categoría

El huracán Melissa alcanzó categoría 5 y amenaza con inundaciones catastróficas en Jamaica y el Caribe

Australia y China abogaron en la cumbre de la ASEAN por una relación “más madura y estable”

Defensa de Marset niega una posible entrega pacífica tras reaparición del narcotraficante en video

Uruguay denunció a un astillero español por la compra fallida de dos patrullas oceánicas

Trump habló sobre un posible encuentro con Kim Jong-un: “Si quiere una reunión, estaré en Corea del Sur”

TELESHOW
Thelma Fardin festejó sus 33

Thelma Fardin festejó sus 33 años entre música y cariño: “Me siento tan querida, tan cuidada”

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”