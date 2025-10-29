Política

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

El ex Secretario de Comercio tiene una sentencia en contra por amenazas coactivas y otra por peculado e incitación a la violencia colectiva. Había recurrido las resoluciones judiciales pero el máximo tribunal las dejó firmes

Guardar
El fallo inhabilita de forma
El fallo inhabilita de forma perpetua a Guillermo Moreno para ejercer cargos públicos (DyN)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio durante el kirchnerismo. El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa del exfuncionario y ratificó dos fallos en su contra: uno por amenazas coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y otro por peculado e incitación a la violencia colectiva. Las sentencias, que implican penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Ambos expedientes corresponden a la etapa donde Moreno asumió protagonismo como secretario de Comercio Interior. El primero de los casos juzgados pone el foco en la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010. Allí, Moreno irrumpió con guantes de boxeo y casco de sparring, profiriendo amenazas que forzaron la suspensión de la votación. La causa fue impulsada por la Fiscalía 9 a cargo de Guillermo Marijuan, quien aseguró que “otra investigación llega a una condena”. El Tribunal Oral Federal 8 lo condenó en 2022 a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación por amenazas coactivas, con un fallo de mayoría firmado por los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer. La magistrada Gabriela López Iñíguez se pronunció por la absolución.

Durante el juicio oral, que se desarrolló en formato remoto, Moreno brindó su descargo ante el tribunal: “Creo que la declaración indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”.

El máximo tribunal rechazó los
El máximo tribunal rechazó los recursos de la defensa y ratificó las sentencias dictadas por tribunales federales (Adrián Escándar)

El segundo proceso penal que confirmó ahora el máximo tribunal remite a la compra de cotillón partidario con consignas contra el Grupo Clarín, entre ellas la leyenda “Clarín miente”. El Tribunal Oral Federal 7 lo condenó en octubre de 2017 a dos años y seis meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva. La condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2019, quedando ahora definitivamente firme tras el rechazo de los recursos de la defensa por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En esa causa también resultaron condenados Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.

La actuación de Moreno como funcionario siempre estuvo marcada por un estilo confrontativo. Entre 2003 y 2006 estuvo al frente de la Secretaría de Comunicaciones, para luego tomar el control de la Secretaría de Comercio Interior, cargo que desempeñó hasta 2013. Durante esos años ganó notoriedad por su intervención en la política de precios y la manipulación de los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En la previa de este fallo, Moreno ya había sido absuelto en otro proceso iniciado por la supuesta perturbación de una asamblea del Grupo Clarín en 2013. Aquella vez no hubo fiscal acusador y la querella estuvo a cargo del propio medio de comunicación. La causa judicial sobre la supuesta manipulación de datos del IPC en 2007 también avanza en la instancia oral y aún no tiene sentencia firme.

El exsecretario, que luego fue agregado económico en la embajada argentina en Italia hasta diciembre de 2015.

La respuesta de la Corte Suprema, al considerar “inadmisibles” los planteos de la defensa y aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, estableció el cierre definitivo del circuito judicial en ambos expedientes.

El fallo también afecta a los otros condenados en las causas conexas, y refuerza el precedente de límites jurídicos a la utilización de recursos públicos con fines ajenos al interés estatal.

Temas Relacionados

Guillermo Moreno Corte Suprema de Justicia de la Nación Inhabilitación políticakirchnerismoJusticiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a un funcionario en San Juan por usar máquinas y personal para una obra en su casa: quedó detenido

Sucedió en el municipio de Angaco. El responsable de un área de infraestructura destino recursos para realizar una conexión de agua que bajó la presión en el resto del pueblo. Los vecinos lo denunciaron y fue juzgado

Condenaron a un funcionario en

Javier Milei recibirá el jueves en Casa Rosada a un grupo de gobernadores para comenzar a negociar las reformas

El Presidente mantendrá una reunión con al menos 15 mandatarios provinciales que fueron convocados para la tarde. También estarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo y del Interior, Lisandro Catalán

Javier Milei recibirá el jueves

Diego Valenzuela: “El que le da tiempo al proceso económico es el votante; acá hay crédito de la gente”

El intendente de Tres de Febrero señaló que el respaldo ciudadano le otorga al Gobierno el margen necesario para avanzar con reformas y consolidar el modelo. Además, destacó el rol de Santiago Caputo en la estrategia y consideró que la baja del riesgo país genera condiciones favorables para invertir

Diego Valenzuela: “El que le

El peronismo presiona para sancionar el Presupuesto 2026 antes del recambio en Diputados

La comisión que conduce Bertie Benegas Lynch está emplazada y debe dictaminar la semana que viene. Los libertarios ya contactaron a gobernadores y dialoguistas para posponer todo. El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias

El peronismo presiona para sancionar

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y podría incluir algunas reformas

En Casa Rosada formalizarán el llamado esta semana para que el Congreso trabaje durante el receso

El Gobierno convocará a sesiones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos fusiones de agujeros negros

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

Una localidad bonaerense buscará tener el salame más largo del mundo y recuperar el récord

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

Mató a su pareja embarazada y madre de sus dos hijos en Villa Urquiza y la Corte Suprema le confirmó la perpetua

Polémica en redes por la omisión de Maradona en la difusión de la moneda del Mundial 2026: la explicación del BCRA

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

El régimen de Irán avanza en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik en medio de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Jamaica declaró a la isla como “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa

TELESHOW
Graciela Alfano, abuela orgullosa, en

Graciela Alfano, abuela orgullosa, en el primer cumpleaños de su nieta Catalina: “Toda la familia para bendecir esta vida”

Roberto Moldavsky reveló cuál es su hijo favorito y sorprendió al explicar las razones

Mica Viciconte apuntó con dureza contra Nicole Neumann por la tristeza de su hijo Luca

Iliana Calabró será abuela: su hijo Nicolás Rossi será papá por primera vez

Las conmovedoras fotos de Eva Bargiela en el nacimiento de Faustino: del parto en el agua a la emoción de Gianluca Simeone