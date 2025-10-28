Empresario emiratí fanático de Argentina cerró un megaproyecto energético con Egipto por USD 20.000 millones

El empresario emiratí, Tajeddine Seif, se refiere a un megaproyecto energético con Egipto y habla de Argentina.

El Grupo K & K de Emiratos Árabes Unidos selló un acuerdo estratégico con el gobierno de Egipto para la generación y exportación de electricidad renovable hacia Italia, con un megaproyecto energético valuado en USD 20 mil millones. Quién estuvo detrás de la inversión es el presidente del Consejo de Administración, doctor Tajeddine Seif, un relevante empresario emiratí que admira a Diego Maradona y al Papa Francisco.

“Es un proyecto estratégico muy grande para la interconexión eléctrica. Se genera electricidad de fuentes renovables, principalmente solar y eólica y se transporta a Italia a través de cables submarinos de alta tensión”, señaló el inversor,

Según detalló Seif, la iniciativa se firmó la semana pasada y está valuada en 20 mil millones de dólares, e involucra compañías globales como Siemens Energy, CSI y Prysmian. “Son empresas muy conocidas, seguro que están en la Argentina también. Este proyecto es parte de nuestra visión para conectar Medio Oriente y Europa mediante una red de energía limpia y sostenible”, consideró, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por A24.

El anuncio entre el grupo empresario emiratí y Egipto (@tajeddineseif)

Seif recordó que “Egipto es uno de los principales países de energía eólica y solar”, y abordó la colaboración de su grupo con el Ministerio de Energía e Infraestructura de Emiratos Árabes Unidos en una iniciativa global. “Como ustedes saben, hace 15 años, los ingresos de Emiratos provenían en 90% del petróleo. Pero ahora solamente el 40% proviene del petróleo. Creo que dentro de 10 años va a ser cero”, sostuvo.

Y continuó: “Todo el mundo sabe lo que ocurrió durante la COP28 en Dubái y el acuerdo histórico que se firmó aquí. Creo que cuando nuestro presidente creó el Terra Fund con USD35.000 millones de dólares, y ahora tiene más de USD200.000 millones, simplemente lo creó para brindar apoyo a los proyectos de energías renovables. Entonces, pienso que va a salir del mercado del petróleo en 15 años como máximo. Esos son los planes de Emiratos”.

La relación con Diego Maradona y el Papa Francisco

En cuanto a su relación con Argentina, Seif expresó un aprecio personal y profesional especial, destacando la historia compartida con figuras emblemáticas como el excapitán y DT de la Selección Argentina, Diego Maradona. “Es mi querido amigo, lo extraño tanto. Era el número uno, nadie lo va a reemplazar. Trabajábamos juntos cuando nosotros adquirimos un club de fútbol en Europa, Dinamo Brest. Yo era presidente y él era el jefe de los técnicos”, recordó con emoción.

Tajeddine Seif, en un encuentro con el Papa Francisco (@tajeddineseif)

“Maradona es un ángel. Pero la gente que lo rodeaba eran diablos. No sé qué me va a pasar a mí por decir esto, si no van a estar contentos o no, pero bueno, esa es la verdad. Él era más de que un hermano, era como de la familia. Teníamos una amistad muy cercana”, completó.

Su cercanía con el país también lo vincula con el Papa Francisco. “Trabajé muy de cerca con él y también lo extrañamos. Todo el planeta extraña al Papa. Yo era enviado especial por la Paz, y trabajaba arduamente durante muchos años con un muy bajo perfil. Así que hicimos muchísimas cosas, no solamente yo, éramos un equipo grande”, rememoró.

Respecto al clima de negocios en Argentina, Seif consideró que las condiciones han mejorado notablemente para la inversión extranjera. “Hace cinco o seis años, las condiciones y las reglas eran demasiado difíciles para invertir ahí”, admitió. Desde su perspectiva, se mostró afín con la gestión del presidente Javier Milei. “Con las nuevas reglas y condiciones, cualquier inversor puede invertir, puede recuperar el dinero, exportar los productos y trabajar bien. Esto es lo que me explicó el ministro de Relaciones Exteriores”, dijo, en referencia al excanciller Gerardo Werthein.

Tajeddine Seif, junto a Diego Maradona (@tajeddineseif)

Seif expresó que su grupo observa con atención el mercado argentino y tiene planes de ampliar sus vínculos: “Planeaba viajar a la Argentina y El Salvador también. Es uno de los países con los que nosotros operamos también y lo voy a visitar pronto”.

Finalmente, Seif manifestó su confianza con el rumbo adoptado por Milei. “Argentina y los Emiratos tienen una muy buena relación y yo espero que el Presidente venga a Emiratos Árabes Unidos”, anheló. “Espero que continúe como ha comenzado. Es difícil para el pueblo argentino ahora lo que le está haciendo, pero para ver el resultado se necesitan dos, tres a cinco años. Pero tiene que continuar con su visión y en la Argentina va a estar todo bien; va a ser uno de los mejores países de América Latina porque tienen recursos subterráneos”, concluyó.

Según anticipó, el empresario prevé una agenda internacional con visitas y nuevos acuerdos de inversión en la región, con el fin de consolidar la expansión de los negocios de Grupo K & K en América Latina.