Espert votó en una escuela de San Isidro y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: “Quería hacer un aporte”

El diputado en uso de licencia, que debió desistir de participar en las elecciones por La Libertad Avanza tras el escándalo de los aportes de campaña, se presentó en el Colegio de la Santa Cruz de Beccar. A pesar de ya no ser candidato, figura en la Boleta Única de Papel

El voto de José Luis Espert en San Isidro

El diputado nacional en uso de licencia y excandidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se presentó a votar en una escuela de Beccar, San Isidro.

Fue su primera aparición pública tras haber renunciado a su candidatura como consecuencia del escándalo que lo vincula a aportes para campaña electoral sin declarar por parte de empresario Federico “Fred” Machado, a la espera de la extradición a Estados Unido sospechado de narcotráfico y estafa.

Espert llegó al Colegio de la Santa Cruz y habló brevemente con la prensa apostada sobre la calle Pedro de Mendoza: “Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir”, comentó al llegar, antes de pasar al aula donde funcionaba la mesa 0167 asignada para su voto.

Vestido con un sweater verde sobre una camisa blanca y con un llamativo tono bajo, tardó apenas dos minutos en seleccionar sus candidatos preferidos en la lista e ingresar la boleta en la urna.

El momento en que votó
El momento en que votó José Luis Espert

Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”, comentó al salir casi en voz baja, y repitió que estaba “con mucha tranquilidad”.

El exdiputado no quiso hablar demasiado. Se lo veía con un semblante muy distinto al que solía ostentar públicamente. Si antes de su renuncia Espert aparecía como un hombre que hablaba alto, con cierta suficiencia y frases grandilocuentes, en su primera aparición pública en semanas, el libertario tuvo otro tono en la puerta del Colegio de la Santa Cruz.

Luego de votar, se quedó en la puerta del establecimiento a la espera de su esposa, que también sufragó en el mismo colegio. Al salir ella, juntos se subieron a uno de sus autos, una camioneta Toyota Corolla Cross.

“No voy a dar ninguna declaración más. Yo siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política”, fue lo último Espert, antes de partir.

Se trataron de las primeras declaraciones de José Luis Espert tras haber renunciado a su candidatura tres semanas atrás. Sin embargo, el economista vivió la particular situación de marcar su selección en una Boleta Única de Papel que tiene impreso su rostro.

Espert aun figura en la
Espert aun figura en la Boleta Única de Papel como candidato de La Libertad Avanza

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, escribió Espert el pasado 8 de octubre al comunicar su renuncia con un posteo en la red social X.

Espert está investigado por la Justicia. El fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez lo investiga por una transferencia de USD 200 mil hecha en febrero de 2020 a su cuenta por Fred Machado, quien espera en una celda argentina la extradición a Estados Unidos, donde se lo juzgará por los delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.

Tras una denuncia de Juan Grabois, la Justicia busca determinar si la transferencia fue para lavar dinero producto del narcotráfico, en un contexto donde Espert recibía dinero para la campaña de este empresario de Viedma radicado en su momento en Estados Unidos.

A las 8 abrieron todos los centros de votación. El cierre de las urnas será a las 18, pero se espera que el resultado preliminar se conozca a las 21

La gestión libertaria llega a las urnas luego de una campaña convulsa. La cumbre entre el Presidente y Guillermo Francos, el nuevo rol que espera Santiago Caputo y el pedido de los gobernadores para apoyar al oficialismo en la segunda etapa del mandato

Este domingo se votan legisladores provinciales en Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. En esta última provincia, además, se elige gobernador, mientras que en Chubut se realiza un referéndum contra los fueros de funcionarios

En todo el país, los argentinos elegirán a los diputados del total de 127 legisladores que los representarán en la Cámara baja. Además, en 8 distritos se elegirán senadores

Este domingo, el país renueva 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores

