En el cierre de la campaña, Macri hizo una defensa del PRO y ahora espera gestos concretos de Milei

El expresidente Mauricio Macri (Jaime Olivos)

Mauricio Macri esperó hasta último momento para acelerar y pasar a la acción en la previa de las elecciones legislativas del próximo domingo. A pesar del pedido de Patricia Bullrich, público y reiterado, para que se involucre en las actividades proselitistas y reconquistar al electorado del PRO en la campaña que la presenta al frente de la lista de senadores nacionales, su participación fue a cuentagotas y calculada: en CABA, únicamente pidió el voto para Fernando De Andreis, relegado al quinto lugar de la nómina de diputados que lidera Alejandro Fargosi. Cerca de la ministra de Seguridad hablan de un “pase de factura”.

“El resultado, el triunfo o el fracaso, es responsabilidad de ella. El PRO no puso nada. Es más, jugó en contra. Los tuits de Mauricio fueron deshonestos, una maldad fuera de lugar“, graficó a Infobae un importante dirigente cercano a la funcionaria nacional sobre el estado de situación del frente LLA porteño. Bullrich sospecha que la campaña de Ricardo López Murphy, con referencias a la dirigencia macrista, y que muchos analistas aseguran que puede disputarle a LLA una cantidad significativa de votos, tuvo algún incentivo del partido amarillo.

Los candidatos bonaerenses, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, también tuvieron el apoyo oficial de Macri y del PRO que, con el ascenso forzoso del “Colo”, tomó el control de la campaña electoral en un contexto delicado por las denuncias contra José Luis Espert que obligaron al economista a renunciar a su candidatura. El diputado busca, voto a voto, recortar la diferencia de casi 15 puntos que logró Fuerza Patria el 7S. Por eso, las tensiones entre el PRO y LLA por el esquema de fiscalización los principales distritos, como La Matanza, generaron un fuerte malestar.

Mauricio Macri y los candidatos porteños y bonaerenses del PRO

Cristian Ritondo, uno de los principales nexos entre Macri y el universo libertario, tuvo que salir rápido a apagar el fuego. “El PRO va a estar ahí, va a cubrir, va a trabajar, no nos podemos retirar, no nos podemos descuidar. Cualquier discusión es secundaria. Lo primero es defender la boleta, entender que tenemos un interés superior, que es que la provincia de Buenos Aires, donde debemos recortar una cantidad de votos y tenemos que cuidar el voto de cada uno de los ciudadanos. Si nosotros no somos capaces de cuidar ese esfuerzo les estaríamos faltando el respeto”, planteó en declaraciones radiales.

Más allá de estas tensiones, cerca de Santilli son optimistas. “Estamos mucho mejor que en septiembre. Obviamente que hay quilombos, pero estamos mucho más organizados, hay un sistema nuevo para la carga de los fiscales, está todo sistematizado. Entraron dos personas profesionales a manejar el tema de los recursos y la logística”, aseguraron a Infobae.

Javier Milei, Cristian Ritondo y Diego Santilli (REUTERS/Matias Baglietto)

Más allá del resultado nacional que obtenga el gobierno nacional, el PRO tiene la expectativa de que logren una banca los tres candidatos a diputados nacionales de PBA (Santilli, Finocchiaro y De Sensi); la segunda diputada nacional de La Pampa, Adriana García; la segunda diputada nacional de Entre Ríos, Alicia Fregonese. "También hay una mínima expectativa con la tercera banca de Corrientes", señalaron a este medio desde el partido amarillo a nivel nacional.

También que ingresen los dos postulantes de la lista porteña De Andreis y Giampieri, aunque la dinámica de la campaña y la diferencia entre la expectativa de votos entre la lista de Bullrich y la de Fargosi alertó al macrismo local: LLA debe hacer una buena elección en la sección diputados para que ambos dirigentes logren su banca. El optimismo es, como mucho, moderado.

En medio de este panorama, Macri esperará el resultado de las elecciones y los primeros movimientos de Javier Milei para definir los movimientos del PRO en la segunda parte de la gestión libertaria. El expresidente fue explícito hace 10 días, cuando planteó la necesidad de que el gobierno nacional “convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, a partir del próximo lunes.

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

“Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”, señaló el exmandatario en X. Macri mantiene su desconfianza. Quiere gestos concretos de que Milei tomará las medidas necesarias para garantizar los acuerdos de gobernabilidad para sostener las reformas en el Congreso, algo que excede a la bancada del PRO que, a partir del próximo 10 de diciembre, se reducirá en cantidad de miembros: pasaría de un bloque de 35 diputados a uno de 26, en el mejor de los casos. Hay que ver a qué harán Gisela Scaglia y Ana Clara Romero en el caso de que se conforme un bloque de Provincias Unidas.

“Después de la elección se verá, dependerá de la decisión del Presidente”, señalaron a Infobae desde el entorno de Macri. Por lo pronto, un sector del macrismo avaló la designación de Pablo Quirno como nuevo canciller: “Gran elección la del presidente, es inteligente, preparado, buena persona y ejecutivo”, destacó Federico Pinedo, cuyo nombre circuló como uno de los posibles reemplazantes de Gerardo Whertein.

El expresidente sabe, a su vez, que un resultado adverso en las elecciones, más allá de las implicancias políticas y económicas que eso tenga para la Argentina y para el gobierno libertario, hará crecer las voces internas para que el PRO trabaje a una alternativa nacional independiente a LLA para 2027. Esto es, asumir un rol más de oposición. Racional, pero de oposición al fin.