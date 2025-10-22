Política

El peronismo polariza al máximo con el Gobierno y espera el domingo con un moderado optimismo

Fuerza Patria plantea una disputa de modelos en una discusión política de extremos. Las provincias en las que creen que ganarán y en dónde corren de atrás, pero pelearán hasta el final

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

El peronismo apuesta a lograr triunfos en cerca de diez provincias

Hay un moderado optimismo que se distribuye por todo el país y que se mantiene estable con el pasar de los días. En el PJ Nacional creen que están en condiciones de hacer una buena elección en la acumulación de todas las provincias, aunque el foco será puesto en lo que saquen en cada una de las provincias.

La discusión sobre cómo presentar los resultados que resolvió la Cámara Nacional Electoral este martes le dio la razón al peronismo. Los resultados se presentarán por distrito electoral y no unificados a nivel nacional, como se había hecho en el simulacro del último fin de semana.

En el peronismo hacen cuentas y condicionan su entusiasmo frente a las encuestas. La mayoría de las consultoras plantea un triunfo nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la totalidad de votos en el país. Ese virtual triunfo es posible que no se termine viendo en la identificación por color partidario de los triunfos en el mapa argentino.

“Se va a constituir un mapa variopinto”, aseguró uno de los principales consultores de la Argentina, al que recurren muchos dirigentes del peronismo. A priori, no habría una ola violeta ni una azul, sino un mapa equilibrado entre triunfos distritales de Fuerza Patria, el oficialismo nacional, los partidos provinciales y Provincias Unidas.

Axel Kicillof se puso al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires

El peronismo espera triunfos en Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, La Pampa y Buenos Aires; y una elección peleada hasta el final en Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. En Santiago del Estero, en tanto, la victoria quedará, casi con seguridad, en el oficialismo provincial que conduce Gerardo Zamora, aliado del peronismo desde hace años.

En el resto de las provincias, la posibilidad de ganar son muchos menores. Al menos, así lo marcan las encuestas que consume la dirigencia local en cada uno de los distritos. Ese escenario diverso es el que construyó la moderación de un espacio político que está unido y atomizado al mismo tiempo. Unido bajo un cascarón, pero dividido bajo ese techo en el que convivirán con tranquilidad hasta que pase la elección del 26 de octubre.

“Hace cinco meses no pensábamos estar en esta situación competitiva”, sostuvo uno de los dirigentes peronistas más importantes del interior. En el comienzo del año, el mayor esquema opositor aceptaba a regañadientes que estaba creciendo una ola violeta y que sería un año muy difícil para el peronismo. Sin embargo, la sucesión de traspiés del Gobierno en las elecciones desdobladas y las denuncias de corrupción, sumado al escándalo en el que quedó envuelto José Luis Espert, cambiaron completamente el escenario electoral.

La moderación del peronismo en la semana previa a los comicios también se explica en un paquete de encuestas que marcan una disminución en la distancia entre Fuerza Patria y LLA en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del padrón electoral y en la que el PJ ganó por trece puntos de distancia el 7 de septiembre.

Cristina Kirchner está pendiente de los movimientos electorales en cada provincia del país (REUTERS/Alessia Maccioni)

Por eso el mensaje de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa fue en un mismo sentido. Hay que militar el voto hasta el último día, pedirle a la gente que vaya a votar el domingo y explicar hasta el cansancio cómo se debe votar con el sistema de Boleta Única Papel (BUP).

En todas las provincias el peronismo apostó a un mismo discurso. La única alternativa para frenar las políticas de Javier Milei la constituye Fuerza Patria. Es el opositor más duro desde el principio y el que se ha negado a acompañar iniciativas claves como la Ley Bases. Sobre ese comportamiento construyeron el relato político electoral y apostaron a la polarización extrema para deglutir las expresiones del centro.

“Es una disputa de modelos. Eso es lo que está en juego. Y representamos dos modelos antagónicos”, sostienen en el kirchnerismo, donde aceptan que todavía hay un rechazo mimetizado en la gente respecto a lo que fue la gestión de Alberto Fernández pero, al mismo tiempo, un enojo pronunciado respecto a la degradación del nivel de vida durante los dos primeros años del gobierno libertario.

