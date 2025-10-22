Cómo es y qué información brinda la plataforma de la UBA creada para las elecciones legislativas

La plataforma que desarrolló la UBA para las elecciones legislativas

La Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de su Carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales, ha presentado una herramienta dirigida a toda la ciudadanía: la nueva sección Elecciones Legislativas 2025 del proyecto Data CP. Se trata de una plataforma digital de acceso abierto, diseñada para centralizar y facilitar la exploración de datos sobre las elecciones legislativas argentinas, con especial atención a las votaciones del próximo domingo. Gracias a esta iniciativa, periodistas, docentes, estudiantes y cualquier persona interesada pueden acceder a datos completos y recursos interactivos sobre las fuerzas políticas, las características del sistema electoral y la historia de los comicios en el país.

Esta plataforma emerge como una respuesta concreta a las demandas de claridad y actualización informativa, según indicaron sus creadores. Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política y responsable del proyecto, destacó a propósito del lanzamiento: “Data CP contribuye a la transparencia electoral porque pone a disposición de todos, de manera abierta y estandarizada, la misma información que muchas veces queda dispersa en distintos portales de información o que es difícil de encontrar. Al mismo tiempo, ayuda a la comprensión del sistema electoral al traducir esos datos en visualizaciones claras y comparables. De esta manera, periodistas, investigadores y ciudadanos pueden acceder con facilidad a información precisa, lo que fortalece la confianza en el proceso democrático”.

El sitio Data CP incorpora en esta edición una sección especial de resultados en vivo, permitiendo seguir el avance del escrutinio durante la jornada electoral del 26 de octubre de 2025. Los datos se actualizan de forma constante y pueden visualizarse en gráficos dinámicos que discriminan por provincia, agrupación política y tipo de elección. Además, la plataforma contiene guías detalladas sobre cómo se utiliza la Boleta Única Papel, información clave sobre lo que se vota en cada jurisdicción, y perfiles de los candidatos con sus propuestas programáticas, lo que posibilita comparar los distintos proyectos en disputa.

Una de las novedades principales radica en la posibilidad de simular el reparto de bancas utilizando el sistema D’Hondt, modelo que rige la distribución de escaños en el Congreso. Esta función interactiva permite anticipar cómo impactaría cada resultado según la preferencia electoral de los usuarios, facilitando la comprensión del proceso de asignación de bancas. Al mismo tiempo, la herramienta permite consultar el historial de votos de cada representante legislativo, así como los resultados obtenidos en elecciones anteriores, lo que expande el horizonte de análisis y enriquece el contexto histórico.

Data CP ofrece resultados en vivo, guías y recursos interactivos para periodistas, docentes y ciudadanos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La plataforma no solo se focaliza en la coyuntura electoral, sino que también dispone de bases de datos estandarizadas y descargables, habilitando a investigadores y docentes a realizar análisis independientes y producciones académicas.

El componente educativo marca otro de los grandes aportes de Data CP. Dentro de la sección “Aprendé Jugando”, la propuesta incluye actividades lúdicas especialmente pensadas para estudiantes de nivel secundario. Las secuencias didácticas abarcan desde la comparación de plataformas y candidatos, hasta trivias de cultura democrática argentina y ejercicios prácticos relativos a los comicios legislativos del próximo domingo. Este enfoque busca acercar los contenidos electorales a las nuevas generaciones, facilitando su comprensión y promoviendo la participación electoral informada entre los más jóvenes.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la carrera de Ciencia Política, explicó el origen del proyecto: “La idea de Data CP nació hace algunos años a partir de una preocupación: en Argentina existe un déficit en la disponibilidad de datos electorales y en el acceso a herramientas o metodologías para analizarlos”. El desarrollo comenzó en 2023 y contempló dos dimensiones: una sincrónica, para seguir procesos electorales en tiempo real, y otra diacrónica, dedicada a recopilar y organizar información histórica sobre todas las provincias y tipos de comicios realizados en el país. Esto permite realizar comparaciones, observar la evolución de los resultados y disponer de una sólida base para investigaciones futuras.

La interfaz del portal ha sido diseñada con criterios de claridad e intuitividad, permitiendo que cualquier usuario pueda navegar sin obstáculos entre sus diferentes apartados. Gracias a la segmentación por provincia, fuerza política y tipo de cargo a elegir, la búsqueda de información se agiliza. Asimismo, cada sección ofrece la posibilidad de descargar datos en múltiples formatos, un recurso de utilidad para la labor periodística, educativa y de análisis científico.

El portal, disponible en Data CP, estará operativo durante toda la jornada electoral y continuará actualizando sus recursos y bases de datos con cada nueva instancia de votación y escrutinio nacional.