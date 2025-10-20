Política

Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz tras ser electo presidente de Bolivia: “Van a ingresar al mundo libre”

Con más del 97 por ciento de las actas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la tendencia que consagra al nuevo mandatario, mientras tanto el jefe de Estado celebró el resultado y lo consideró un punto de inflexión para la región

Rodrigo Paz se impuso en
Rodrigo Paz se impuso en la segunda vuelta presidencial con el 54 coma 5 por ciento de los votos (REUTERS/Sara Aliaga)

Tras conocerse los resultados preliminares del balotaje presidencial en Bolivia, que otorgan una ventaja irreversible a Rodrigo Paz Pereira con el 54,5% de los votos computados por el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Javier Milei saludó la elección del nuevo mandatario con un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X.

“Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, escribió el jefe de Estado, en una publicación que también celebró el cierre de un ciclo político en el país vecino.

En su mensaje, Milei destacó que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, aludiendo de manera directa a los últimos 20 años de gobiernos alineados, con lo que llamó “socialismo del siglo XXI”.

Javier Milei felicitó a Rodrigo
Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en la histórica segunda vuelta presidencial de Bolivia

“Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región”, sostuvo el mandatario argentino, que cerró su publicación con una de sus frases habituales: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

Además del mensaje de Milei, la Cancillería también emitió un saludo institucional a través de la red social X, en el que expresó: “La República Argentina felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como Presidente de la República de Bolivia y saluda al pueblo boliviano por una jornada ejemplar que reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas”.

La Cancillería argentina felicitó a
La Cancillería argentina felicitó a Rodrigo Paz y destacó el respeto a las instituciones republicanas

El balotaje celebrado este domingo fue el primero en la historia democrática de Bolivia y definió la presidencia entre el senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y el ex mandatario Jorge “Tuto” Quiroga.

Noticia en desarrollo.

