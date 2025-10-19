Elecciones en Bolivia: los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz se disputan la presidencia en un histórico balotaje

Indígenas esperan para votar en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025 (Foto de Aizar Raldes/AFP)

Bolivia celebra este domingo una histórica segunda vuelta presidencial, la primera en su historia, en la que los electores deben elegir entre el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y el senador Rodrigo Paz. El resultado marcará el inicio de una nueva etapa política y económica dejando atrás casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

En los comicios de agosto pasado, donde también se eligió al nuevo Parlamento, ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta: Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,06%, y Quiroga, de la alianza Libre y presidente boliviano entre 2001 y 2002, logró el 26,70%.

La segunda vuelta, contemplada en la Constitución vigente desde 2009, establece que la presidencia y vicepresidencia recaen en la fórmula que obtenga más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el siguiente.

Este 19 de octubre, por primera vez será utilizado este mecanismo para definir quién liderará el país durante el próximo quinquenio; resultará ganador el binomio que logre la mayoría de los votos emitidos.