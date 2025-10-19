Elecciones en Bolivia: los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz se disputan la presidencia en un histórico balotaje

Bolivia celebra este domingo una histórica segunda vuelta presidencial, la primera en su historia, en la que los electores deben elegir entre el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y el senador Rodrigo Paz. El resultado marcará el inicio de una nueva etapa política y económica dejando atrás casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
En los comicios de agosto pasado, donde también se eligió al nuevo Parlamento, ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta: Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,06%, y Quiroga, de la alianza Libre y presidente boliviano entre 2001 y 2002, logró el 26,70%.
La segunda vuelta, contemplada en la Constitución vigente desde 2009, establece que la presidencia y vicepresidencia recaen en la fórmula que obtenga más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el siguiente.
Este 19 de octubre, por primera vez será utilizado este mecanismo para definir quién liderará el país durante el próximo quinquenio; resultará ganador el binomio que logre la mayoría de los votos emitidos.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Paz se presenta por primera vez como aspirante al Ejecutivo, tras una trayectoria política de dos décadas que incluye cargos como diputado, alcalde de Tarija y actualmente senador. Quiroga, en cambio, busca una vez más la presidencia de su país, luego de haber ejercido el cargo por un año entre 2001 y 2002 tras la renuncia de Banzer.
El líder del PDC logró atraer a votantes insatisfechos con el MAS y cuenta con respaldo de sectores moderados, mientras que Quiroga tiene el apoyo de empresarios y electores que valoran su experiencia y conexiones internacionales.
El bloque europeo desplegó 120 observadores en las nueve regiones del territorio boliviano con el objetivo de inspeccionar la segunda vuelta presidencial. La misión, liderada por Davor Ivo Stier, busca monitorear el desarrollo electoral y resguardar la integridad del proceso.
El contingente está compuesto por miembros del Parlamento Europeo, diplomáticos de los países de la Unión Europea presentes en Bolivia y observadores de Canadá, Noruega y Suiza. Todos participaron en una capacitación en La Paz sobre el contexto local, seguridad y la metodología de observación establecida.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia advirtió este sábado, a horas de la segunda vuelta electoral, la imposición de “diversas sanciones” a quienes no acudan a votar durante el balotaje presidencial de este domingo que enfrenta a los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz.
Las mesas estarán abiertas a partir de las 08:00 y hasta las 16:00. Aunque el horario de inicio y cierre es estricto, si hay fila en las mesas, se atenderá a los ciudadanos que estén formados aguardando por su turno para emitir el sufragio.
El Gobierno boliviano volverá a utilizar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) para informar al cierre de la jornada electoral del domingo. El proceso estará acompañado por misiones de observación nacional e internacional, entre ellas las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya participaron en la primera vuelta.
Desde el jueves rige el periodo de silencio electoral y, desde el viernes, el “auto de buen gobierno”, que restringe aglomeraciones, reuniones masivas y la venta de bebidas alcohólicas. Este domingo, además, se prohibirá la circulación de todo vehículo sin autorización del órgano electoral.
Cuando Rodrigo Paz llegó a su último acto de campaña en El Alto, la extensa ciudad situada en una meseta que domina la capital boliviana, La Paz, la multitud llevaba horas bajo el sol abrasador. Por suerte, había acudido preparada con cajas de cerveza y un picnic a base de papas. “Los pueblos indígenas somos mayoría y volveremos a ganar”, grita un hombre bien alimentado, lo que provoca que todos los presentes entonen el grito de victoria aimara: “¡Jallalla!“.