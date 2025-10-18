Política

Milei viaja a Santiago del Estero y Tucumán para encabezar actos de campaña junto a candidatos locales

El Presidente retomó ayer las recorridas en la provincia de Buenos Aires con Santilli y Karen Reichardt. Qué se ponen en juego en los territorios del norte

El presidente Javier Milei viajará este sábado al norte del país para encabezar actos de campaña en Santiago del Estero y Tucumán, en el marco del tramo final antes de las elecciones. La primera actividad será a las 10.30 en la capital santiagueña y, por la tarde, a las 18.30, participará de una caravana en San Miguel de Tucumán.

En Santiago del Estero, Milei estará acompañado por Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, postulante al Senado. Más tarde, en Tucumán, compartirá la jornada con Federico Pelli, candidato a diputado nacional. Según fuentes del oficialismo, los encuentros tendrán el formato de caminatas y caravanas, similares a los que el Presidente viene realizando en distintos puntos del país.

Como adelantó este medio, Santiago del Estero es uno de los territorios complejos en el mapa de la fuerza que fundó Javier Milei. Los libertarios acusan al gobernador Gerardo Zamora, que competirá en la boleta, de dividir estratégicamente al peronismo santiagueño para quedarse con los tres senadores en juego.

Santiago del Estero renueva este año tres senadores nacionales, y tres diputados nacionales. Pero, además, elige gobernador y vicegobernador, es decir, los máximos cargos a nivel distrital. Son comicios a contramano de la mayoría de las provincias, donde se renueva la gobernación en los años que coinciden con las elecciones nacionales.

Además, se renovarán 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui, dos localidades que tienen calendario electoral diferenciado tras haber sido intervenidas por la provincia.

Los armadores de La Libertad Avanza admiten también que el Frente Tucumán, que tendrá al aliado Osvaldo Jaldo como competidor testimonial, algo que se replica en los siguientes dos candidatos de la nómina, mide muy bien en las encuestas camino al 26 de octubre. La provincia renueva cuatro escaños en la Cámara baja.

El mandatario retomó el liderazgo de la campaña de La Libertad Avanza este viernes, tras su viaje a Estados Unidos, con una recorrida en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí pidió el voto para “el Colo y Karen” —en referencia a Diego Santilli y Karen Reichardt— para evitar “la barbarie de los Kirchner”.

Tomás Figueroa, que encabeza la lista a senadores en Santiago del Estero, junto a Martín Menem, vicepresidente de partido a nivel nacional

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, señaló Milei durante el acto.

La actividad de este viernes tuvo lugar en el distrito gobernado por Diego Valenzuela, quien se sumó a las filas de La Libertad Avanza tras dejar el PRO. En la recorrida participaron además la ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich; el propio Santilli; Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.

“En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”, expresó el jefe de Estado al inicio de su discurso.

Luego de su paso por Buenos Aires, Milei continuará con las actividades de campaña en el norte argentino. Las fuentes libertarias señalaron que el Presidente planea mantener el ritmo de recorridas en distintas provincias durante los próximos días, acompañado por los principales referentes y candidatos del espacio.

“El objetivo es seguir transmitiendo las ideas de la libertad y consolidar el apoyo en cada distrito. La recepción de la gente está siendo muy buena”, indicó uno de los dirigentes que coordina la logística de la gira presidencial.

