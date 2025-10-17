Política

Kicillof llamó recuperar la Presidencia en el acto por el Día de la Lealtad y dijo que CFK “está injustamente presa”

El gobernador juntó intendentes, candidatos y dirigentes para homenajear a Perón. No explicitó si irá a la caravana a San José 1111 que organiza el kirchnerismo, pero respaldó a la expresidenta. Fuerte crítica a Milei

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Axel Kicillof, gobernador bonaerense
“A partir del 26 de octubre, hay que dedicarse incansablemente a darle a nuestro pueblo una alternativa de esta derecha y ultraderecha, insensible, cruel. Tenemos que dedicarnos a construir con unidad, con conciencia, con responsabilidad, aquello que el 27, en el año 27, va a devolver al peronismo a la Casa de Gobierno. En homenaje a Perón, a militar y a llenar las urnas de voto”. El cierre del discurso del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto que encabezó por el Día de la Lealtad peronista, desde la Quinta de San Vicente, ya prepara el terreno para lo que será el día después de la elección de medio término del próximo 26 de octubre. Este viernes, un sector del peronismo volvió a demostrar encolumnamiento detrás de la figura del mandatario provincial.

Kicillof cerró uno de los actos por el Día de la Lealtad peronista pasado el mediodía de este viernes. Por la tarde, el espacio “Argentina con Cristina”, convocó a una caravana hasta San José 1111 en el barrio porteño de Constitución para hacer una demostración de respaldo a la figura de Cristina Kirchner. Hasta este viernes no estaba confirmada la presencia del mandatario provincial, aunque no se descarta que concurra a la procesión de fuerte impronta kirchenrista. Sí habrá representación del Movimiento Derecho al Futuro, el sector que comanda Kicillof. En su discurso, el gobernador dijo que la exvicepresidenta está “injustamente presa”.

El acto de este viernes en San Vicente reunió a distintos espacios del arco peronista. En medio de la campaña electoral para las elecciones del próximo 26 de octubre, escoltaron al gobernador, dirigentes sindicales, sociales, intendentes, ministros e integrantes de la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. Sobre el escenario fueron ubicados el primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana; la vicegobernadora y vicepresidenta del PJ bonaerense, Verónica Magario —al inicio de su discurso aclaró que le hubiera gustado que la presentaran como vicepresidenta del partido— y el tercer candidato a diputado nacional, Juan Grabois, que fue el único que no habló.

Antes del acto se realizó
Antes del acto se realizó el descubrimiento de una placa en el mausoleo de Juan Domingo Perón.

“Estamos acá reunidos en momentos dramáticos para nuestro pueblo. Es imposible exagerar lo que está pasando hoy con la situación económica, social y laboral de nuestra provincia”, planteó el gobernador.

Durante su intervención también se refirió a la situación política y economía del país. Consideró que “es una catástrofe social”, y un “desastre económico, productivo y laboral”.

“Y para que quede claro a los que andan buscando causas o echando culpas, tiene un único responsable y se llama Javier Milei”, cuestionó. También objetó el salvataje financiero que anunció Estados Unidos y describió al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, como “el nuevo ministro” -del gobierno de Javier Milei-. “Vimos el otro día una de las postales, una de las escenas de humillación y entrega nacional más vergonzosa de nuestra historia”, planteó sobre el encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y Javier Milei. Ahondó: “vimos un presidente que ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra de lo que dice. Un gobierno que llama éxito va a ir a buscar el cuarto salvataje desde que asumió. Fue a buscar los recursos del campo, los recursos del Fondo Monetario, los recursos del blanqueo y ahora fue a pedirle la escupidera al fondo al Tesoro Norteamericano. Cuatro salvatajes. Nadie que está bien, nadie que tiene éxito, nadie que va por el camino correcto, necesita que lo salven cuatro veces”.

El acto también incluyó presencias de distintos sectores. Algunos más cercanos a CFK como el senador nacional, Eduardo De Pedro o la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Asimismo, se vio a uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer acompañado por Hugo Moyano y su hijo homónimo, que además es candidato a diputado nacional; al igual que Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y también integrante en la lista de Fuerza Patria que encabeza Taiana.

Durante su discurso, el ex canciller planteó: “Como logramos ese triunfo que alumbró el país y que nos pone en muy buenas condiciones para el 26 de octubre, este próximo 26 de octubre, los bonaerenses tenemos que dar otro ejemplo al país. Tenemos que reafirmar nuestro triunfo”,

