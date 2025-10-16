Política

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Hernán Damiani tenía 65 años y estaba participando de un programa emitido por streaming, en el marco de las próximas elecciones legislativas nacionales

El político falleció de un infarto

El histórico dirigente radical y diputado de Misiones, Hernán Damiani, falleció en las últimas horas de manera repentina a los 65 años, mientras participaba de un debate transmitido por un canal de streaming. El político fue trasladado al Hospital Madariaga de Posadas, pero personal médico constató su muerte a los pocos minutos de haber ingresado.

Su carrera política estuvo marcada por una activa militancia en la Unión Cívica Radical (UCR) desde el regreso a la democracia, en 1983. Abogado y militante, por la Franja Morada, su nombre se asoció desde temprano con la consolidación y el fortalecimiento del partido en Misiones, aún frente al predominio del Frente Renovador y el Peronismo en la provincia.

Ocupó importantes cargos de representación y conducción, como, por ejemplo, la Presidencia del partido en la provincia. También fue diputado provincial entre 1991 y 1995, y nuevamente, desde 1997 hasta fines de 2001, cuando pasó a ocupar una banca en el Congreso Nacional.

En el ámbito municipal, se destacó como uno de los integrantes de la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica de la capital misiones, dejando un sello en la institucionalidad local. Por esa labor y su constante aporte al desarrollo democrático, el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad lo distinguió en agosto de 2024. En esa oportunidad, el concejal Pablo Velázquez resaltó su empeño en el recambio político y en la formación de nuevas generaciones de dirigentes.

Damiani junto al concejal Velázquez
Damiani junto al concejal Velázquez en el acto donde fue reconocido por su aporte a la sociedad misionera

En la interna partidaria, Damiani era conocido como un armador estratégico, involucrado en la organización interna, la fiscalización electoral, la promoción de la afiliación y la logística de las campañas. Quienes pudieron compartir con él lo recuerdan como un dirigente de consenso, con la capacidad de generar espacios de diálogo entre las distintas corrientes internas y de articular acciones comunes, según especificó el portal Primera Edición.

Como titular de la UCR provincial, acompañó los procesos de renovación dirigencial y promoció la apertura a nuevos cuadros militantes. En los últimos años, asumió tareas fundamentales para reimpulsar territorialmente al radicalismo, convencido de la importancia de fortalecer la presencia de la UCR en todos los municipios y de recuperar protagonismo en la provincia.

En este último tramo, mantenía una intensa actividad política como candidato suplente a diputado nacional en la lista liderada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy, postulantes para las próximas elecciones legislativas nacionales programadas para el 26 de octubre. Damiani se encontraba en el segundo lugar de la nómina de suplentes, junto a Susana Wendt y Gladys Mabel Varga.

De hecho, se encontraba en el programa de streaming Dólar Blue, participando de un debate político, cuando sufrió un infarto y se descompensó. Llegó al hospital sin signos vitales. El hecho ocurrió en presencia de otros referentes y figuras locales, incluyendo el coordinador Regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, el conductor Lucas Doroñuk y la participante Aída Vaztique.

Su muerte conmocionó al ámbito político de Misiones y del radicalismo nacional.

El dirigente había sido elegido
El dirigente había sido elegido como suplente a diputado nacional en la lista que presentó la UCR de Misiones

El ciclo, con tinte político, que se emite a las 20 por La Casa del Streaming y supera los 11 mil seguidores en Instagram, estaba orientado a presentar las perspectivas de los candidatos que participarán en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Tras la confirmación de la noticia, desde el mismo programa solicitaron a los espectadores y a los medios que se evitaran la difusión de las imágenes del momento de la descompensación, apelando al respeto a la familia y al entorno del dirigente radical. Las expresiones de condolencias se multiplicaron, entre ellas la del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien lamentó la pérdida y resaltó la trayectoria y las convicciones que Damiani desplegó a lo largo de décadas en la política misionera.

“Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”, escribió el mandatario provincial en su perfil de X.

