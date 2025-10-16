Política

Murió un histórico referente de la UCR de Misiones tras descompensarse en vivo en un streaming

El dirigente supo ocupar los cargos de diputado y concejal de Posadas. Actualmente, había vuelto a postularse para ocupar una banca en la Cámara de Diputados nacional

Guardar
El dirigente había sido elegido
El dirigente había sido elegido como suplente a diputado nacional en la lista que presentó la UCR de Misiones

La repentina muerte de Hernán Damiani a los 65 años conmocionó al ámbito político de Misiones, donde su figura se consolidó como una de las más influyentes dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) provincial. El político sufrió una descompensación en vivo mientras participaba de un debate en un canal de streaming, por lo que tuvo que ser trasladado hacia un hospital local.

Después de que el dirigente fuera ingresado al Hospital Madariaga de Posadas, el personal médico constató su muerte. La misma habría estado vinculada con un infarto que le impidió continuar con su participación en el programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming. En el mismo panel se encontraban presentes el coordinador Regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, el conductor del ciclo, Lucas Doroñuk, y Aída Vaztique, entre otros participantes.

Luego de que se confirmara la muerte del candidato a diputado nacional, Doroñuk encabezó un comunicado en nombre de la empresa de streaming para pedir que no se difundan las imágenes del momento en el que el radical se descompensó en vivo.

“Pedimos, por favor, a quienes están conectados al vivo y quienes vieron lo acontecido que, por favor, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia”, expresó el conductor del programa al sugerir que “quienes profesan la religión que profesen y quieran elevar una oración, bienvenido sea”.

Damiani junto al concejal Velázquez
Damiani junto al concejal Velázquez en el acto donde fue reconocido por su aporte a la sociedad misionera

Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, emitió un mensaje de condolencias por lo ocurrido esta tarde. “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones”, manifestó al concluir el mensaje con: “Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.

A lo largo de su carrera, Damiani ocupó cargos clave en la política misionera y nacional. Desde desempeñarse como presidente de la UCR de Misiones, llegó a ser diputado tanto a nivel provincial como nacional y ejerció como concejal de Posadas. Además, integró la convención constituyente encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de la capital provincial, instancia en la que dejó una huella significativa en la institucionalidad local.

A raíz de esto, el dirigente había sido reconocido por el Honorable Consejo Deliberante de Posadas a finales de agosto de 2024. En ese momento, la moción había sido presentada por el concejal Pablo Velásquez, quien expresó que fue un “merecido reconocimiento a quien desde su lugar busco el recambio político e intento desde el ejemplo y la palabra; formar nuevas generaciones”.

En el momento de su fallecimiento, Damiani mantenía una activa participación política como candidato a suplente de diputado nacional por la Unión Cívica Radical. En esa nómina, ocupaba el segundo escalón, acompañado de la primera suplente Susana Wendt y la tercera suplente Gladys Mabel Varga.

El comunicado que emitió el
El comunicado que emitió el gobernador de Misiones, tras confirmarse la muerte de Damiani

Su postulación formaba parte de la lista encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy, quienes competirán en las próximas elecciones legislativas nacionales que se llevarán a cabo el 26 de octubre. Asimismo, la UCR de Misiones confirmó que se trataba de la única lista que presentarían y que la misma no sería fruto de una alianza.

“Este año con nombre propio y convicciones firmes, sin ataduras ni frentes que nos condicionen”, sentenciaron en un comunicado emitido el 15 de agosto de este año. Y concluyeron: “Resaltando los principios y valores que son patrimonio histórico del partido, los radicales misioneros pedimos el acompañamiento de toda la ciudadanía”.

No obstante, producto de la muerte de Damiani el puesto como segundo suplente quedaría vacante. Hasta el momento, no se dieron a conocer las modificaciones, debido a la reciente noticia.

Temas Relacionados

MisionesUCRHernán DamianiMurióCandidatoDiputadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La furia de una diputada al exigir el desafuero de otro legislador por difundir fake news: “!No sean machirulos!”

Pamela Calletti, legisladora de Salta, reprochó airadamente la defensa que hicieron sus pares de Unión por la Patria del diputado Emiliano Estrada, contra quien pesan causas judiciales por usar recursos públicos para difundir noticias falsas en contra de la propia Calletti y el gobernador Gustavo Sáenz

La furia de una diputada

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Javier Milei tuvo un encuentro en la Casa Blanca con su par norteamericano, quien le dio un respaldo explícito de cara a las elecciones. Ahora, el Presidente tiene por delante dos viajes para impulsar a los candidatos de La Libertad Avanza

Elecciones 2025, en vivo: las

Adorni: “Hay que convencer a la gente de que es la dirección correcta, aunque no sea un camino de rosas”

El vocero presidencial habló en el Coloquio de IDEA ante empresarios. Destacó la ayuda de Estados Unidos. Javier Milei no irá al evento

Adorni: “Hay que convencer a

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador: “Cuando se considere volver a penalizar el aborto, estaré a favor de la vida”

El postulante de La Libertad Avanza por Entre Ríos se refirió a sus proyectos en caso de ser electo y aseguró que “el Presidente tomó nota y se dio cuenta de que hay que tender puentes”. Además, criticó a Victoria Villarruel por no haber ayudado “para nada a la construcción y a la transformación que está planteando el Gobierno”

Joaquín Benegas Lynch, candidato a

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Corrientes y quiénes son los candidatos

El próximo 26 de octubre, la provincia deberá elegir sus representantes para la Cámara de Diputados entre cinco listas

Elecciones 2025: cómo es la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del alcaparrado a la empanada

Del alcaparrado a la empanada de calamares, qué platos marcan el pulso actual de la cocina latinoamericana

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent afirmó que Estados

Scott Bessent afirmó que Estados Unidos y Corea del Sur ultiman los detalles para cerrar un acuerdo comercial

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Persecución religiosa en China: denunciaron la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante

Donald Trump aseguró que Hamas está buscando los restos de los rehenes israelíes: “Es un proceso complejo”

El inesperado secreto del Manchester United: ¿un videojuego grupal fuera del campo fue clave en el éxito de esta temporada?

TELESHOW
Tras la final de La

Tras la final de La Voz Argentina, el subcampeón Alan Lez anunció cuál será su primer trabajo

La razón por la que Marcelo Tinelli tuvo que realizar una parada técnica en Tucumán volviendo de Perú

Leonardo Sbaraglia contó por qué actuar para Pedro Almodóvar lo llevó al psicólogo: “Es un genio y me sentí muy presionado”

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”