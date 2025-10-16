Política

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Chaco y quiénes son los candidatos

El próximo 26 de octubre, la provincia deberá elegir sus representantes para la Cámara de Diputados y el Senado entre 10 listas

Instructivo Boleta Única de Papel

Los ciudadanos de Chaco deberán votar el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales. La provincia renovará bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Serán 10 las listas entre las que deberán elegir los votantes. Todas estarán incluidas en una Boleta Única de Papel (BUP). Se destacan La Libertad Avanza, en el cuarto lugar; y Fuerza Patria (PJ), en el octavo.

Como ocurre cada dos años, en el país se elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Qué se vota el 26 de octubre en Chaco

El distrito elige 4 bancas para Diputados y 3 para el Senado. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 10 listas.

El gobernador radical Leandro Zdero cerró una alianza con LLA que incluye al PRO y postula al joven libertario Juan Cruz Godoy como primer candidato a senador. Deberá enfrentar al ex gobernador peronista Jorge “Coqui” Capitanich.

Como cabeza de lista de diputados, LLA y la UCR llevan a la abogada Mercedes del Rosario Goitía, quien también responde a Karina Milei, armadora política con Lule Menem en la provincia. Goitía logró tener visibilidad mediática en las últimas semanas por su rol como representante legal en la defensa de Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente local de La Libertad Avanza, imputado en una causa por afiliaciones irregulares al partido.

Como parte de su pacto con la Casa Rosada, el gobernador chaqueño tuvo que ceder en los primeros lugares de las listas, pero logró incluir a la vicegobernadora Silvana Schneider como segunda en la boleta para el Senado, y a Guillermo Agüero, actual subsecretario de Coordinación del Gabinete Económico del gobierno de Zdero, en la lista de diputados.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Chaco

Los chaqueños deberán elegir a
Los chaqueños deberán elegir a sus candidatos entre 10 listas

En la boleta que se utilizará en Chaco, estarán una al lado de la otra las 10 fuerzas que competirán por las 4 bancas en la Cámara de Diputados y las 3 para el Senado.

El orden de los partidos, que fue establecido a partir de un sorteo, será el siguiente:

  1. Proyecto Sur
  2. Partido del Obrero
  3. NEPAR
  4. La Libertad Avanza
  5. Frente Integrador
  6. Vamos Chaco
  7. Partido Dignidad Popular
  8. Fuerza Patria
  9. Partido Polo Social - Movimiento de Bases
  10. UNIR

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Este 26 de octubre se
Este 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

  1. El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.
  2. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.
  3. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.
  4. En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas. Ya no es posible elegir una lista completa con una sola marca: el elector debe seleccionar una candidatura por cada categoría.

La Cámara Nacional Electoral establece que un voto se considerará nulo si:

  • Se utiliza una boleta no oficializada.
  • Se marcan dos o más opciones para la misma categoría, lo que anula exclusivamente esa categoría.
  • La boleta está rota y no permite determinar la opción preferida.
  • Se agregan inscripciones, imágenes o leyendas que impidan identificar el voto.
  • Se incluyen objetos extraños junto con la boleta en la urna.

El voto será en blanco cuando no se marque ninguna opción en una o más categorías. Además, existen votos recurridos —cuestionados por los fiscales y que requieren fundamentación escrita— y votos de identidad impugnada, originados por dudas respecto a la identificación del elector.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Chaco, frente por frente

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Los electores de todo el país que participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ya pueden consultar el padrón electoral para los comicios de octubre de 2025. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el acceso al listado definitivo.

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

