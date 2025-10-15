Política

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Chubut

Por primera vez, los chubutenses elegirán a sus representantes nacionales con la Boleta Única de Papel: una innovación que concentra todas las listas en una sola hoja y busca mayor transparencia y sencillez en el voto

Por Nicolás Sturtz

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

Este 26 de octubre, la ciudadanía argentina participará en elecciones legislativas nacionales bajo un sistema inédito: la Boleta Única de Papel (BUP) regirá por primera vez para elegir diputados y senadores en todo el país. Este método, establecido por la Ley N.º 27.781, reemplaza el viejo modelo de boletas partidarias y apunta a un proceso más transparente y sencillo, según confirmó la Cámara Nacional Electoral.

Qué se vota el 26 de octubre en Chubut

En estas elecciones, la provincia de Chubut tendrá la responsabilidad de seleccionar a dos diputados nacionales. El sistema nacional dispone que cada dos años se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, con el objetivo de garantizar la actualización constante de la representación federal.

Los habitantes de Chubut mayores de 16 años, registrados en el padrón nacional, podrán definir qué fuerzas y líderes ocuparán los escaños que corresponden a la provincia en la Cámara de Diputados.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Chubut

La Boleta Única de Papel de Chubut representa un cambio decisivo en la modalidad de emisión del voto. El documento oficial, uniforme y único para todos los electores, exhibe en columnas las ocho listas de candidatos a diputados nacionales presentadas por partidos y frentes.

La Boleta Única de Papel debuta en Chubut para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre (Photo by AFP)

Cada sección está identificada por el nombre, el logo de la fuerza y la nómina visible de aspirantes titulares y suplentes, lo que facilita la visualización y la comparación de opciones. El orden de aparición de las listas fue determinado por sorteo oficial: Despierta Chubut ocupa la quinta columna y La Libertad Avanza la sexta, según reportó El Chubut en la cobertura de la presentación oficial del modelo electoral.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

  1. El elector se presenta en la escuela asignada, donde la autoridad de mesa le solicita el DNI y le entrega una boleta única de papel y un bolígrafo.
  2. El votante ingresa solo al cuarto oscuro, portando la boleta y la lapicera.
  3. Dentro, debe observar las listas presentadas y marcar solo un recuadro en la columna de su preferencia para diputados nacionales, usando una cruz o tilde.
  4. La marca debe ubicarse completamente dentro del casillero asignado a la lista elegida; sobrepasar o marcar fuera del recuadro podría invalidar el voto.
  5. Tras realizar la marca, siguiendo las líneas de doblado indicadas, debe plegar la boleta para garantizar la confidencialidad.
  6. La boleta doblada se entrega a la autoridad de mesa, quien la deposita en la urna, devolviendo el DNI.
  7. En caso de anotaciones en más de un casillero dentro de la misma categoría, el voto para ese cargo será anulado.
  8. La Cámara Nacional Electoral destacó que este sistema busca evitar errores y resguardar la voluntad del votante mediante una mayor transparencia y control en cada etapa del proceso.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Chubut, frente por frente

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel debuta en Chubut para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre

Partido Libertario

  1. Ariana Mellao
  2. Carlos Augusto Bottazzi

Partido GEN

  1. Oscar Petersen
  2. Rosana Etcheverry

Frente Unidos Podemos

  1. Juan Pablo Luque
  2. Lorena Ivana Elisaincín

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

  1. Santiago Vasconcelos
  2. Emilse Saavedra

Despierta Chubut

  1. Ana Clara Romero
  2. Gustavo Menna

La Libertad Avanza

  1. Maira Raquel Frías
  2. Julián Francisco Ramón Moreira

Partido Independiente del Chubut

  1. Héctor Rafael Vargas
  2. Karen Estefanía Ramírez

La Fuerza del Trabajo Chubutense

  1. Alfredo Béliz
  2. Tatiana Alejandra Goic

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

  1. Acceder al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.
  2. Seleccionar la opción “Consultar padrón”.
  3. Ingresar número de DNI, género y el código de verificación que solicite la plataforma.
  4. Verificar los datos presentados por el sistema, que informarán la escuela y la mesa asignada para la votación.

