Sergio Massa viajó a Santa Fe y se reunió con Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria que compite contra dos oficialismos

El líder del Frente Renovador compartió un encuentro con la dirigente que encabeza la lista de unidad del peronismo. Bajo perfil y un objetivo electoral: derrotar a Milei

Facundo Chaves

Facundo Chaves

Con bajo perfil y el objetivo de fortalecer la estrategia electoral para derrotar a Javier Milei, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo un encuentro con la candidata de Fuerza Patria en Santa Fe, Caren Tepp, y los integrantes de la lista que enfrentará, a la vez, al oficialismo nacional y provincial.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes partidarias, el ex candidato presidencial viajó a Rosario para presenciar el partido Newll’s y Tigre y luego mantuvo un encuentro reservado con la dirigente que encabeza la boleta del peronismo unificado.

En esa provincia, hay un escenario de tercios, con Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Provincias Unidas, la coalición que encabeza el gobernador local, Maximiliano Pullaro. En las encuestas, los tres espacios llegan a las elecciones del 26 de octubre en una ajustada paridad.

Massa viajó a Santa Fe para respaldar a los integrantes de la lista unidad del peronismo, que replicó allí la misma estrategia que se pudo ejecutar en la provincia de Buenos Aires, donde los distintos sectores confluyeron en una misma oferta electoral. El dirigente renovador fue uno de los actores clave para acercar posiciones y evitar una fragmentación que podía comprometer el objetivo común: derrotar a Milei.

De acuerdo a lo que trascendió, Massa mantuvo un encuentro con la candidata de Fuerza Patria junto a Juan Montalvo, Pablo Corsalini (Intendente de Pérez), Oscar “Cachi” Martinez, que también candidato a diputado nacional por Santa Fe y Diego Giuliano, presidente del FR en Rosario.

Las fuentes precisaron que en el encuentro repasaron los lineamientos de la estrategia de campaña del peronismo de cara la elección en Santa Fe, con la preservación de la unidad como requisito para enfrentar al mismo tiempo a los candidatos de Milei y de Pullaro en la provincia.

En el peronismo hay optimismo de retener y ampliar los 37 puntos que obtuvo Massa en la elección en primera vuelta y ampliar a la provincia la buena elección que hizo Juan Monteverde en las elecciones locales a principios de año.

También, se comprometieron a darle la máxima visibilidad posible a Tepp en los próximos diez días, que son decisivos para la campaña.

Las fuentes explicaron que, si bien Massa no es candidato, el objetivo que se planteó para el 26 de octubre es “impulsar la renovación en todas las listas, con candidatos jóvenes, con el eje en la unidad peronista para frenar a Milei”.

Al igual que ocurrió en el peronismo bonaerense, en Santa Fe se logró la unidad y una lista encabezada por dirigentes que expresan la renovación. “Con esa estrategia, en la provincia de Buenos Aires se pudo triunfar por más de 13 puntos de diferencia y ahora se compite en las próximas elecciones con posibilidad de repetir un buen resultado”, explicaron las fuentes.

