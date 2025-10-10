Milei felicitó a Maria Corina Machado por el Nobel de la Paz: “Iluminás al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”

La líder opositora María Corina Machado (REUTERS/Maxwell Briceno)

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a María Corina Machado, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, flamante premio Nobel de la Paz 2025.

“Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, planteó el mandatario, en una breve publicación en sus redes sociales. Y agregó: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Además de Milei, otras voces del gobierno nacional y del arco político argentino también destacaron la distinción a la dirigente opositora a Maduro. La ministra de Seguridad y candidata a senadora en CABA, Patricia Bullrich, destacó a Corina Machado por su “coraje, convicción y lucha incansable”, y criticó las últimas declaraciones de Jorge Taiana, postulante de Fuerza Patria en Buenos Aires.

María Corina Machado fue reconocida con el Nobel de la Paz 2025 (REUTERS)

“‘Democracia con fallas’, dijo Taiana. La falla la tiene él. En Venezuela hay una dictadura con todas las letras, y hay una mujer fuerte, valiente y decidida que enfrenta al régimen de Maduro y pelea por la libertad de todos los venezolanos”, señaló la funcionaria.

En una línea similar se pronunció Diego Santilli. “El candidato kirchnerista Jorge Taiana se pasó la semana defendiendo la dictadura en Venezuela, y hoy ganó el premio Nobel de la Paz una mujer valiente que denunció que justamente Venezuela es una dictadura que oprime opositores y a los que piensan distinto”.

“Una mujer que pelea para que se respete la democracia en un país que odia la libertad. Lo de siempre: el kirchnerismo totalmente alejado de la realidad, de acá a Venezuela. PD: sigue abierta la invitación a debatir, de Venezuela también”, completó.

Por su lado, el expresidente Mauricio Macri expresó: “Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano”.

En tanto, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, aseguró que el reconocimiento a Corina Machado “honra no solo su lucha, sino también la valentía de un pueblo que, día tras día, resiste la dictadura y la persecución para recuperar su democracia”.

“Es un premio a la coherencia, a no bajar los brazos, al coraje y a la esperanza de millones de venezolanos que siguen peleando por volver a vivir en libertad”, amplió.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro, en tanto, aseveró: “Cómo está cambiando el mundo que la Academia Sueca acaba de reconocer a una Luchadora de la Libertad. Felicitaciones, tu lucha es la nuestra. ¡Viva Venezuela libre!“.

La foto que publicó Patricia Bullrich junto a María Corina Machado

“Nunca ha flaqueado en su resistencia”

El Comité Noruego del Nobel destacó que “María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

A su vez, añadió que “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz”, y que “encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz”.

El comité también remarcó que “como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, y recordó que “ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.

En un comunicado, recordó que “Venezuela evolucionó de un país relativamente democrático y próspero a un estado brutal y autoritario, con crisis humanitaria y económica, represión sistemática de la oposición, fraude electoral y persecución legal”.

Antes de las elecciones de 2024, Machado fue candidata presidencial bloqueada por el régimen y luego apoyó al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia. Cientos de miles de voluntarios participaron como observadores electorales para garantizar la transparencia de los comicios, a pesar del riesgo de acoso, arresto y tortura.