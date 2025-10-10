María Corina Machado, una vida al servicio de la paz y los derechos humanos desafiando a la dictadura de Venezuela

María Corina Machado en una fotografía de archivo (EFE/Henry Chirinos/Archivo)

María Corina Machado Parisca nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Hija de la psicóloga Corina Parisca Pérez y del empresario siderúrgico Henrique Machado Zuloaga, cursó sus estudios primarios y secundarios en la Academia Merici, un colegio católico de Caracas, y realizó un internado en Wellesley, Massachusetts.

Se graduó como ingeniera industrial en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), realizó una especialización en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y participó en el World Fellows Program de la Universidad de Yale en 2009.

En 1992 impulsó la Fundación Atenea, dedicada a niños en situación vulnerable, y presidió la Fundación Oportunitas. Se vinculó a la industria automotriz en Valencia antes de trasladarse a Caracas.

En 2001, junto a Alejandro Plaz, fundó Súmate, organización ciudadana clave en la recolección de firmas para el referéndum revocatorio en 2004. Ese año, su acción fue acompañada por la OEA y el Centro Carter, y derivó en una reacción del gobierno de Hugo Chávez con acusaciones judiciales y mediáticas hacia Machado y otros miembros de Súmate.

La opositora venezolana fue reconocida por su lucha contra la dictadura de Maduro

En la vida política formal, renunció a Súmate en 2010 para lanzar su candidatura a la Asamblea Nacional, resultando diputada electa por el circuito 2 del estado Miranda con la mayor votación nacional.

Como diputada, mantuvo posiciones críticas ante el gobierno, especialmente en temas como la soberanía del Esequibo y la escasez de productos básicos. En 2012 fue candidata presidencial en las primarias opositoras, obtuvo el tercer lugar con el 3,81 % de los votos y fundó el partido Vente Venezuela, al que lidera como coordinadora nacional. Formó parte, además, de la plataforma ciudadana Soy Venezuela.

En marzo de 2014, aceptó representar de forma alterna a Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que derivó en la pérdida de su investidura parlamentaria por orden del gobierno.

Posteriormente, la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitaron dos veces: por 12 meses en 2015 y por 15 años a partir de junio de 2023. Diversos organismos y líderes internacionales repudiaron esta medida, considerada un mecanismo recurrente para excluir a opositores.

María Corina Machado (AP Photo/Ariana Cubillos)

Luchas, campañas y violencia política

Se ha mantenido activa liderando movimientos de calle y campañas opositoras. En las primarias de la Plataforma Unitaria de 2023 fue electa candidata presidencial de la coalición con más del 90% de los votos y una movilización de más de dos millones de votantes.

Impedida de competir formalmente, apoyó a Corina Yoris y luego a Edmundo González Urrutia, finalmente nominado candidato y vencedor de los comicios del 28 de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó al dictador Nicolás Maduro.

Machado sufrió un secuestro temporal el 9 de enero pasado al reaparecer públicamente después de meses en la clandestinidad. Tras varias horas, fue liberada y denunció violencia y coacción durante la detención. La versión oficial negó los hechos, pero organizaciones internacionales confirmaron la captura.

Durante su carrera, padeció actuaciones judiciales, bloqueos de vuelos nacionales, agresiones en mítines y amenazas directas. Ha sido parte de movilizaciones multitudinarias, encuentros con líderes internacionales y foros ciudadanos.

María Corina Machado y Edmundo González en una foto durante la campaña presidencial 2024

Principios y propuestas

Machado se define como liberal en lo económico y social. Promueve la disminución del peso estatal en la economía, la privatización de empresas estratégicas, la desregulación y el emprendimiento como vía de generación de riqueza.

En el plano social, ha respaldado la despenalización del aborto en casos de violación, el reconocimiento del matrimonio igualitario y el uso medicinal de la marihuana, desmarcándose de posturas conservadoras religiosas.

Entre sus líneas de gobierno plantea la restitución de empresas expropiadas, amnistía para presos políticos, cambios en el sistema de justicia y recuperación de la institucionalidad.

Su liderazgo ha sido comparado en medios internacionales con figuras como Margaret Thatcher y ha inspirado el apoyo en sectores populares y clases medias.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola y Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, al recibir el Premio Sájarov en Estrasburgo, Francia, el 17 de diciembre del 2024 (AP foto/Pascal Bastien)

Vida personal y reconocimientos

Machado contrajo matrimonio por primera vez en 1990 con el empresario Ricardo Sosa Branger, con quien tuvo tres hijos. El matrimonio terminó en 2001. Desde 2014 está casada con Gerardo Fernández Villegas. Por motivos de seguridad, su familia vive fuera del país.

Entre los premios recibidos, figuran el Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2024), el Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo (2024, compartido con Edmundo González Urrutia), el Bruno Leoni del Instituto Bruno Leoni de Italia, la inclusión en la lista 100 Mujeres de la BBC (2018) y el Premio Clara Campoamor del Ayuntamiento de Madrid (2025).

El Comité Noruego del Nobel destacó que “María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

Añadió que “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz. Ella encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz”.

El comité remarcó que “como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos“.

Además, recordó que “la Señora Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.