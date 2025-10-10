Mundo

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora venezolana, proscripta por el régimen de Nicolás Maduro, fue reconocida por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”

Sebastián Bruno Martinez

Por Sebastián Bruno Martinez

Guardar

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder venezolana María Corina Machado. El galardón reconoce su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia“.

El comité destacó que “María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

Añadió que “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz. Ella encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz”.

El Comité Noruego del Nobel
El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder venezolana María Corina Machado por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela (REUTERS)

El comité remarcó que “como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos".

Además, recordó que “la Sra. Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.

Fundadora de Súmate, organización dedicada al desarrollo democrático, Machado defendió hace más de 20 años unas elecciones libres y justas, y declaró: “Se trataba de elegir entre votos y balas”. Desde entonces, ha trabajado en cargos políticos y en organizaciones por la independencia judicial, los derechos humanos y la representación popular, dedicando años a la libertad del pueblo venezolano.

El comunicado del comité recordó que “Venezuela evolucionó de un país relativamente democrático y próspero a un estado brutal y autoritario, con crisis humanitaria y económica, represión sistemática de la oposición, fraude electoral y persecución legal". Casi ocho millones de venezolanos han abandonado el país.

El comité destacó que el
El comité destacó que el galardón “es para una valiente y comprometida defensora de la paz, para una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente” (AP)

Antes de las elecciones de 2024, Machado fue candidata presidencial bloqueada por el régimen y luego apoyó al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia. Cientos de miles de voluntarios participaron como observadores electorales para garantizar la transparencia de los comicios, a pesar del riesgo de acoso, arresto y tortura.

El comité destacó que “los esfuerzos de la oposición colectiva, tanto antes como durante las elecciones, fueron innovadores y valientes, pacíficos y democráticos”. Señaló que, aunque el régimen se negó a aceptar los resultados electorales, los líderes de la oposición publicaron recuentos de votos de los distritos que demostraban su victoria por un margen claro.

El comunicado subrayó que “la democracia es un prerrequisito para una paz duradera. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la democracia está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia”.

Indicó que "el férreo control del poder por parte del régimen venezolano y su represión no son únicos en el mundo, con libertades de prensa silenciadas, críticos encarcelados y sociedades empujadas hacia la militarización".

Antes de las elecciones de
Antes de las elecciones de 2024, Machado fue candidata presidencial bloqueada por el régimen y luego apoyó al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia (AP)

El Comité Noruego del Nobel recordó que a lo largo de su historia ha honrado a personas y organizaciones valientes que se enfrentan a la represión y demuestran que la resistencia pacífica puede cambiar el mundo.

Señaló que Machado "se ha visto obligada a vivir escondida y, a pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en el país, inspirando a millones de personas".

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Premio NobelPremio Nobel de la PazNobel de la PazÚltimas noticias AméricaMaría Corina MachadoNicolás MaduroCrisis en VenezuelaVenezuela

Últimas Noticias

El Ejército de Israel inició la retirada de sus tropas hacia las líneas de despliegue acordadas en Gaza

Una vez concluido el repliegue, las FDI mantendrán el control de aproximadamente el 53% del territorio de la Franja. La medida busca facilitar las operaciones logísticas relacionadas con la liberación de rehenes y el intercambio de prisioneros previsto en el acuerdo con Hamas

El Ejército de Israel inició

Volodimir Zelensky calificó de “cínico y calculado” el ataque ruso contra la infraestructura energética de Kiev

El presidente ucraniano advirtió que la infraestructura civil y energética es el principal objetivo de los ataques rusos en vísperas de la temporada de calefacción, e instó a los aliados occidentales a adoptar medidas firmes

Volodimir Zelensky calificó de “cínico

Estados Unidos y Finlandia construirán 11 rompehielos para ampliar su flota en el Ártico

El presidente estadounidense confirmó la fabricación conjunta de barcos especializados. Ambos países buscan de reforzar la seguridad y responder a la creciente actividad rusa y china en la región

Estados Unidos y Finlandia construirán

El presidente de Taiwán se comprometió a acelerar la construcción del sistema de defensa aérea “T-Dome” ante la amenaza de China

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que también está entrenando a soldados para derribar drones y busca adquirir sistemas de armas anti-drones en respuesta al aumento del desarrollo y uso de drones militares por parte de Beijing

El presidente de Taiwán se

Del bombardeo de Doha a la nota de Rubio: así logró Trump el acuerdo de paz en Gaza

Una cronología de los acontecimientos que llevaron al acuerdo entre Israel y Hamas en la primera fase del plan estadounidense para el intercambio de rehenes por prisioneros

Del bombardeo de Doha a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas:

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Fran Sánchez, psicólogo: “No mientas nunca a tu pareja”

“¿Entre uribistas paraquitos hacen competencias de quién está más loco?”: Daniel Quintero en Cartagena

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El C.Europa ve problemas en las dos opciones para la elección de los miembros del CGPJ

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

La Ciudadela de Jaca (Huesca) ofrece este sábado un recital de gaita a cargo de Alejo Rodríguez

Google defiende el uso de Gemini en YouTube y Maps frente al veto propuesto por el Departamento de Justicia de EEUU

Bruselas prevé presentar en un plazo "corto" su propuesta sobre el préstamo de reparación a Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Cary Grant y el papel

Cary Grant y el papel que nunca fue: la decisión que cambió para siempre la historia de James Bond

Así es la rutina semanal de ejercicios de Kim Kardashian

Jennifer Aniston se sinceró sobre su lucha con la maternidad: “Si, me afecta”

De Felicity a La diplomática: el viaje de Keri Russell para romper estereotipos y brillar en cada etapa

“Baywatch”: Así luce Gena Lee Nolin a más de 30 años del estreno de la serie