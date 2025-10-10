Política

La Provincia de Buenos Aires prohibió el corte de servicios públicos por deudas en hospitales, escuelas y clubes

Con el impulso del kirchnerismo, el Senado bonaerense aprobó una ley que impide a las prestadoras interrumpir la luz, gas y agua en instituciones públicas y sin fines de lucro

Guardar
El senado bonaerense aprobó la
El senado bonaerense aprobó la prohibición a los cortes en instituciones públicas y asociaciones civiles sin fines de lucro

El Senado de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley que blinda a hospitales, escuelas, clubes de barrio y asociaciones civiles sin fines de lucro de futuros cortes en los servicios públicos, ante el aumento de las tarifas que generaron dificultades en el pago del suministro.

La iniciativa, presentada por Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Unión por la Patria y dirigente de La Cámpora en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad, con el acompañamiento de los bloques opositores y el aval del gobernador Axel Kicillof.

La normativa aprobada impide expresamente que las empresas prestatarias de electricidad, gas, agua potable y servicios cloacales el corte o interrupción de esos servicios “a las asociaciones civiles sin fines de lucro, los municipios y sus dependencias, los establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública provincial y municipal”, según apunta el artículo 2 del texto. La restricción abarca tanto la existencia de deudas impagas, como a las situaciones “con aviso de corte”, que tradicionalmente habilitaban a las empresas a interrumpir el servicio.

“Es un proyecto que tiene una profunda justicia social y que se da en un contexto en el que las tarifas se volvieron impagables. No puede ser que un club, una escuela o un hospital tenga que elegir entre ayudar a la gente o pagar la boleta. Eso pasa cuando se deja todo librado a la lógica del mercado”, señaló Tignanelli sobre la iniciativa, que consta de ocho artículos.

Para el diputado Facundo Tignanelli,
Para el diputado Facundo Tignanelli, el proyecto tiene "una profunda justicia social" y apunta a resolver un problema frente a "tarifas se volvieron impagables"

Durante el debate legislativo, el legislador camporista expuso que “es necesario resguardar el entramado social y comunitario que sostienen estas organizaciones, por lo que cortarles los servicios afecta directamente el bienestar de la comunidad”. “Toda esta serie de personas jurídicas se les está haciendo muy difícil pagar la tarifa producto del aumento desmedido y tiene un criterio de libre competencia de mercado”, apuntó.

El proyecto había obtenido su primera aprobación en la Cámara de Diputados bonaerense el 12 de diciembre de 2024, y obtuvo su sanción definitiva el pasado 2 de octubre, durante la tercera sesión ordinaria de la Cámara alta provincial.

Los reclamos por los cortes de servicios crecieron con fuerza el año pasado, a raíz de la presentación de varios amparos impulsados por municipios gobernados por Unión por la Patria ante el aumento de los servicios. A la medida cautelar concedida a La Matanza, impulsada por el intendente Fernando Espinoza, que frenó los cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, se sumaron decisiones similares en otros distritos del conurbano, como Pilar, Moreno, Tigre y San Fernando.

En ese marco, Tignanelli remarcó que el contexto económico nacional ha dejado expuestas a organizaciones que cumplen “funciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias de gran relevancia”, y que operan “con recursos muy limitados”.

Según se desprende del texto, a los efectos de evitar un problema de acumulación de deudas, el proyecto aprobado también obliga a las empresas prestatarias de servicios públicos de jurisdicción provincial a ofrecer planes de pago en cuotas mensuales. De este modo, se pretende facilitar la regularización de las obligaciones pendientes de clubes, asociaciones y demás instituciones comprendidas, otorgándoles un plazo razonable y condiciones diferenciadas respecto del usuario residencial o comercial típico.

Los fundamentos del proyecto, presentados por Tignanelli al someter la propuesta a su tratamiento en el Senado, ponen énfasis en el papel insustituible de los actores sociales protegidos por la ley: “Las asociaciones civiles sin fines de lucro cumplen funciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias de gran relevancia, contribuyendo al bienestar de la población y al fortalecimiento del tejido social. Es fundamental que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades”.

La medida impactará en las
La medida impactará en las zonas de Edesur y Edenor bajo jurisdicción provincial

El texto normativo avanza aún más en la protección de estos sectores, contemplando sanciones económicas para las empresas proveedoras que incumplan la nueva disposición. En caso de producirse un corte no autorizado del suministro a estas instituciones, el Ejecutivo bonaerense se encargará de fijar el monto de las multas, que podrán ser aplicadas a las prestatarias de servicios de luz, gas y agua, según la gravedad y reiteración de la infracción.

En su argumentación, Tignanelli llamó la atención sobre los posibles efectos de la suspensión de servicios al “proceso educativo, afectando el aprendizaje de los estudiantes y generando un impacto negativo a largo plazo en su desarrollo”, y de igual modo el impacto que genera en hospitales y centros de salud, que requieren continuidad en la provisión de servicios para funcionar. Mientras que en la gestión municipal, se recordó que de ella dependen prestaciones clave como el alumbrado público, el tratamiento de aguas residuales y servicios de emergencia.

Temas Relacionados

Tarifas servicios públicosBuenos AiresCortes de luzGasAguaúltimas noticiasFacundo TignanelliSenado de la Provincia de Buenos AiresProvincia de Buenos Aires

Últimas Noticias

Diego Santilli: “Hay que descontar y sumar para que el Presidente pueda ganar la elección”

El candidato a diputado del frente LLA se refirió a la decisión de la Justicia de rechazar el pedido para reimprimir las boletas y habló del desafío de liderar la campaña bonaerense tras la renuncia de Espert. “Tenemos que bajar la apatía y que la gente vaya a votar”, indicó

Diego Santilli: “Hay que descontar

Sin marchas ni discursos, pero con mapping y streaming: la inusual fórmula de la CGT para el 17 de octubre

Un día antes del Día de la Lealtad Peronista, la dirigencia gremial hará ante el edificio de Azopardo un acto presentado como una “expresión cultural y artística”. En qué consistirá y quiénes lo idearon

Sin marchas ni discursos, pero

Los movimientos sociales se rearman, realizan una profunda autocrítica y sostienen: “Hay que pensar en un plan de contingencia”

La Libertad Avanza consiguió debilitarlos. Uno de sus referentes, Esteban “Gringo” Castro, advierte: “No hay voluntad de evitar que todo explote”. Su fuerte autocrítica y un análisis de la realidad social del país contada desde los barrios y una posible salida a la crisis

Los movimientos sociales se rearman,

El macrismo en el Senado impulsa beneficios fiscales para empresas que desarrollen Inteligencia Artificial

Lo impulsa en la Cámara alta la flamante vice de la bancada del PRO, Victoria Huala. Alivios de hasta 85% en Ganancias. Exención total de derechos de exportación por 15 años

El macrismo en el Senado

El gobierno consiguió noticias inéditas en Washington y enfrenta un panorama complejo en Buenos Aires

El anuncio del Tesoro norteamericano se da en medio de una serie de desaciertos en la estrategia bonaerense. La no reimpresión de boletas, la apelación en cámara y la interna en el gabinete

El gobierno consiguió noticias inéditas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque en Caballito: un auto

Choque en Caballito: un auto impactó contra otro estacionado y volcó

Las ráfagas de 5 minutos de ejercicio intenso sirven para mejorar el estado físico

Electrodomésticos en crisis: cuáles son los productos que más crecen en ventas pese a la baja general del consumo

Guía para observar la lluvia de meteoros Dracónidas 2025: cuándo y cómo verla

Diego Santilli: “Hay que descontar y sumar para que el Presidente pueda ganar la elección”

INFOBAE AMÉRICA
Los civiles desplazados regresan al

Los civiles desplazados regresan al norte de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel

El libro que anticipó el Nobel: “La libertadora de Venezuela”, la vida de María Corina Machado

Guía para observar la lluvia de meteoros Dracónidas 2025: cuándo y cómo verla

Cortar cebolla sin lágrimas, la ciencia tiene la clave

Benjamin Netanyahu: “Hamas aceptó liberar a los rehenes cuando sintió la espada sobre su cuello”

TELESHOW
Nico Occhiato habló de su

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez

La angustia de Paula Bernini por el mal momento del emprendimiento de su padre: “Me estruja el corazón”

Leo Montero y el libro que le enseñó a mirar la vida con más profundidad

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron delirar a 15.000 fans en un show íntimo: guiño al Tiny Desk, beso apasionado y regalos a sus fans