Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, se aprobó de forma general. Sin embargo, el artículo 3 cayó y toda la norma deberá volver a ser tratada en el Senado

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que cambia el régimen para emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, durante el tratamiento en particular se rechazó uno de los artículos clave, lo que obliga a que la norma regrese al Senado, donde se decidirá si se mantienen las modificaciones o se vuelve al texto original.

Esta nueva legislación, que obtuvo el respaldo previo del Senado con amplio consenso entre figuras del radicalismo, partidos provinciales e incluso algunos miembros disidentes del PRO, introduce cambios a la ley 26.122 de 2006, una norma promovida por Cristina Fernández en la presidencia de Néstor Kirchner.

En total, 140 diputados dieron su voto afirmativo, mientras que 80 optaron por negativo. Por su parte, otros 17 se abstuvieron, mientras que 20 estuvieron ausentes.

Quién votó a favor

  • Borrego, Victoria (Coalición Cívica)
  • Campagnoli, Marcela (Coalición Cívica)
  • Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica)
  • Frade, Monica (Coalición Cívica)
  • Lopez, Juan Manuel (Coalición Cívica)
  • Oliveto Lago, Paula (Coalición Cívica)
  • Arrieta, Lourdes Micaela (Coherencia)
  • D’Alessandro, Carlos (Coherencia)
  • Gonzalez, Gerardo Gustavo (Coherencia)
  • Pagano, Marcela Marina (Coherencia)
  • Mirabella, Roberto (Defendamos Santa Fe)
  • Carbajal, Fernando (Democracia Para Siempre)
  • Carrizo, Ana Carla (Democracia Para Siempre)
  • Coletta, Mariela (Democracia Para Siempre)
  • Coli, Marcela (Democracia Para Siempre)
  • Juliano, Pablo (Democracia Para Siempre)
  • Manes, Facundo (Democracia Para Siempre)
  • Polini, Juan Carlos (Democracia Para Siempre)
  • Tavela, Danya (Democracia Para Siempre)
  • Agost Carreño, Oscar (Encuentro Federal)
  • Brugge, Juan Fernando (Encuentro Federal)
  • De La Sota, Natalia (Encuentro Federal)
  • Fein, Monica (Encuentro Federal)
  • Garcia Aresca, Ignacio (Encuentro Federal)
  • Gutierrez, Carlos (Encuentro Federal)
  • Massot, Nicolas (Encuentro Federal)
  • Monzo, Emilio (Encuentro Federal)
  • Paulon, Esteban (Encuentro Federal)
  • Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal)
  • Randazzo, Florencio (Encuentro Federal)
  • Stolbizer, Margarita (Encuentro Federal)
  • De Mendieta, Mercedes (Izquierda Socialista Fit-unidad)
  • Giordano, Juan Carlos (Izquierda Socialista Fit-unidad)
  • Falcone, Eduardo (Mid - Movimiento De Integración Y Desarrollo)
  • Zago, Oscar (Mid - Movimiento De Integración Y Desarrollo)
  • Ripoll, Vilma (Mst - Frente De Izquierda Y Trabajadores Unidad)
  • Baldassi, Hector W. (Pro)
  • Brambilla, Sofia (Pro)
  • Gonzalez, Alvaro (Pro)
  • Castillo, Christian (Pts-frente De Izquierda Unidad)
  • Vilca, Alejandro (Pts-frente De Izquierda Unidad)
  • Banfi, Karina (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Cobos, Julio (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Quetglas, Fabio Jose (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Sanchez, Roberto Antonio (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Aguirre, Hilda (Unión Por La Patria)
  • Ali, Ernesto “Pipi” (Unión Por La Patria)
  • Alianiello, Eugenia (Unión Por La Patria)
  • Allende, Walberto (Unión Por La Patria)
  • Alonso, Constanza Maria (Unión Por La Patria)
  • Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión Por La Patria)
  • Arroyo, Daniel (Unión Por La Patria)
  • Aubone, Ana Fabiola (Unión Por La Patria)
  • Aveiro, Martin (Unión Por La Patria)
  • Avila, Fernanda (Unión Por La Patria)
  • Basterra, Luis Eugenio (Unión Por La Patria)
  • Gonzalez, Gustavo Carlos Miguel (Unión Por La Patria)
  • Gutierrez, Ramiro (Unión Por La Patria)
  • Hagman, Itai (Unión Por La Patria)
  • Heller, Carlos (Unión Por La Patria)
  • Herrera, Bernardo Jose (Unión Por La Patria)
  • Herrera, Ricardo (Unión Por La Patria)
  • Ianni, Ana Maria (Unión Por La Patria)
  • Iparraguirre, Rogelio (Unión Por La Patria)
  • Kirchner, Maximo Carlos (Unión Por La Patria)
  • Ledesma, Tomás (Unión Por La Patria)
  • Leiva, Aldo (Unión Por La Patria)
  • Litza, Monica (Unión Por La Patria)
  • López Rodríguez, Dante (Unión Por La Patria)
  • Macha, Monica (Unión Por La Patria)
  • Manrique, Mario (Unión Por La Patria)
  • Marin, Varinia Lis (Unión Por La Patria)
  • Marino, Juan (Unión Por La Patria)
  • Martínez, German Pedro (Unión Por La Patria)
  • Marziotta, Gisela (Unión Por La Patria)
  • Mastaler, Magali (Unión Por La Patria)
  • Molle, Matias (Unión Por La Patria)
  • Montoto, María Luisa (Unión Por La Patria)
  • Monzon, Roxana (Unión Por La Patria)
  • Moran, Micaela (Unión Por La Patria)
  • Moreau, Cecilia (Unión Por La Patria)
  • Moreau, Leopoldo (Unión Por La Patria)
  • Moyano, Nilda (Unión Por La Patria)
  • Neder, Estela Mary (Unión Por La Patria)
  • Noblega, Sebastian (Unión Por La Patria)
  • Osuna, Blanca Ines (Unión Por La Patria)
  • Palazzo, Sergio Omar (Unión Por La Patria)
  • Paponet, Liliana (Unión Por La Patria)
  • Parola, Maria Graciela (Unión Por La Patria)
  • Passo, Marcela Fabiana (Unión Por La Patria)
  • Pedrali, Gabriela (Unión Por La Patria)
  • Pedrini, Juan Manuel (Unión Por La Patria)
  • Penacca, Paula Andrea (Unión Por La Patria)
  • Pereyra, Julio (Unión Por La Patria)
  • Pokoik, Lorena (Unión Por La Patria)
  • Potenza, Luciana (Unión Por La Patria)
  • Propato, Agustina Lucrecia (Unión Por La Patria)
  • Rauschenberger, Ariel (Unión Por La Patria)
  • Romero, Jorge Antonio (Unión Por La Patria)
  • Sand, Nancy (Unión Por La Patria)
  • Santoro, Leandro (Unión Por La Patria)
  • Selva, Sabrina (Unión Por La Patria)
  • Siley, Vanesa Raquel (Unión Por La Patria)
  • Snopek, Guillermo (Unión Por La Patria)
  • Soria, Martin (Unión Por La Patria)
  • Strada, Julia (Unión Por La Patria)
  • Tailhade, Rodolfo (Unión Por La Patria)
  • Todero, Pablo (Unión Por La Patria)
  • Tolosa Paz, Victoria (Unión Por La Patria)
  • Toniolli, Eduardo (Unión Por La Patria)
  • Valdes, Eduardo Felix (Unión Por La Patria)
  • Vargas Matyi, Brenda (Unión Por La Patria)
  • Volnovich, Luana (Unión Por La Patria)
  • Yasky, Hugo (Unión Por La Patria)
  • Yedlin, Pablo Raul (Unión Por La Patria)
  • Yutrovic, Carolina (Unión Por La Patria)
  • Zabala Chacur, Natalia (Unión Por La Patria)
  • Zaracho, Natalia (Unión Por La Patria)
  • Zulli, Christian Alejandro (Unión Por La Patria)
  • Bertoldi, Tanya (Unión Por La Patria)
  • Cafiero, Santiago (Unión Por La Patria)
  • Campitelli, Celia (Unión Por La Patria)
  • Carignano, Florencia (Unión Por La Patria)
  • Carro, Pablo (Unión Por La Patria)
  • Casas, Sergio Guillermo (Unión Por La Patria)
  • Castagneto, Carlos Daniel (Unión Por La Patria)
  • Chaher, Leila (Unión Por La Patria)
  • Chica, Jorge (Unión Por La Patria)
  • Chomiak, María Luisa (Unión Por La Patria)
  • Cisneros, Carlos (Unión Por La Patria)
  • Daives, Ricardo (Unión Por La Patria)
  • Estevez, Gabriela Beatriz (Unión Por La Patria)
  • Estrada, Emiliano (Unión Por La Patria)
  • Fernández Patri, Ramiro (Unión Por La Patria)
  • Freites, Andrea (Unión Por La Patria)
  • Gaillard, Ana Carolina (Unión Por La Patria)
  • Ginocchio, Silvana Micaela (Unión Por La Patria)
  • Giuliano, Diego A. (Unión Por La Patria)
  • Glinski, Jose (Unión Por La Patria)
  • Gollan, Daniel (Unión Por La Patria)
Quién votó en contra

  • Omodeo, Paula (Creo)
  • Chumpitaz, Gabriel Felipe (Futuro Y Libertad)
  • Razzini, Veronica (Futuro Y Libertad)
  • Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza)
  • Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)
  • Arancibia Rodriguez, Alberto Gustavo (La Libertad Avanza)
  • Araujo, Maria Fernanda (La Libertad Avanza)
  • Benedit, Beltran (La Libertad Avanza)
  • Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)
  • Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza)
  • Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza)
  • Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)
  • Diez, Romina (La Libertad Avanza)
  • Emma, Nicolas (La Libertad Avanza)
  • Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)
  • Garcia, Carlos (La Libertad Avanza)
  • Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)
  • Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza)
  • Klipauka Lewtak, Florencia (La Libertad Avanza)
  • Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)
  • Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)
  • Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)
  • Marquez, Nadia (La Libertad Avanza)
  • Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza)
  • Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza)
  • Menem, Martin (La Libertad Avanza)
  • Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)
  • Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)
  • Orozco, Emilia (La Libertad Avanza)
  • Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)
  • Peluc, Jose (La Libertad Avanza)
  • Piparo, Carolina (La Libertad Avanza)
  • Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)
  • Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)
  • Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)
  • Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza)
  • Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)
  • Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza)
  • Arjol, Martin (Liga Del Interior Eli)
  • Campero, Mariano (Liga Del Interior Eli)
  • Cervi, Pablo (Liga Del Interior Eli)
  • Monti, Francisco (Liga Del Interior Eli)
  • Picat, Luis Albino (Liga Del Interior Eli)
  • Tournier, Jose Federico (Liga Del Interior Eli)
  • Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz)
  • Prades, C. Facundo (Por Santa Cruz)
  • Ajmechet, Sabrina (Pro)
  • Arabia, Damian (Pro)
  • Ardohain, Martin (Pro)
  • Avico, Belen (Pro)
  • Bachey, Karina Ethel (Pro)
  • Ballejos, Nancy (Pro)
  • Besana, Gabriela (Pro)
  • Bianchetti, Emmanuel (Pro)
  • Bongiovanni, Alejandro (Pro)
  • Capozzi, Sergio Eduardo (Pro)
  • De Sensi, Maria Florencia (Pro)
  • Fernandez Molero, Daiana (Pro)
  • Figueroa Casas, Germana (Pro)
  • Finocchiaro, Alejandro (Pro)
  • Giudici, Silvana (Pro)
  • Iglesias, Fernando Adolfo (Pro)
  • Laspina, Luciano Andres (Pro)
  • Maquieyra, Martin (Pro)
  • Milman, Gerardo (Pro)
  • Quiroz, Marilu (Pro)
  • Ritondo, Cristian A. (Pro)
  • Rodriguez Machado, Laura (Pro)
  • Sanchez Wrba, Javier (Pro)
  • Santilli, Diego (Pro)
  • Sotolano, Maria (Pro)
  • Tortoriello, Anibal (Pro)
  • Vasquez, Patricia (Pro)
  • Vidal, Maria Eugenia (Pro)
  • Yeza, Martin (Pro)
  • Moreno, Maria De Los Angeles (Produccion Y Trabajo)
  • Picon Martinez, Nancy Viviana (Produccion Y Trabajo)
  • Garramuño, Ricardo (Somos Fueguinos)
  • Nieri, Lisandro (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Verasay, Pamela Fernanda (Ucr - Unión Cóvica Radical)
Abstenciones y ausentes

  • Aguirre, Manuel Ignacio (Democracia Para Siempre)
  • Antola, Marcela (Democracia Para Siempre)
  • Giorgi, Melina (Democracia Para Siempre)
  • Rizzotti, Jorge (Democracia Para Siempre)
  • Avila, Jorge Antonio (Encuentro Federal)
  • Morchio, Francisco (Encuentro Federal)
  • Torres, Alejandra (Encuentro Federal)
  • Fernandez, Agustin (Independencia)
  • Fernandez, Elia Marina (Independencia)
  • Medina, Gladys (Independencia)
  • Arrua, Alberto (Innovación Federal)
  • Calletti, Pamela (Innovación Federal)
  • Domingo, Agustin (Innovación Federal)
  • Fernandez, Carlos Alberto (Innovación Federal)
  • Outes, Pablo (Innovación Federal)
  • Ruiz, Yamila (Innovación Federal)
  • Vancsik, Daniel (Innovación Federal)
  • Vega, Yolanda (Innovación Federal)
  • Espert, Jose Luis (La Libertad Avanza)
  • Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza)
  • Llancafilo, Osvaldo (Movimiento Popular Neuquino)
  • Lospenatto, Silvia (Pro)
  • Nuñez, Jose (Pro)
  • Romero, Ana Clara (Pro)
  • Lopez Murphy, Ricardo Hipolito (Republicanos Unidos)
  • Benedetti, Atilio (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Brouwer de Koning, Gabriela (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Carrizo, Soledad (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Cipolini, Gerardo (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • De Loredo, Rodrigo (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Reyes, Roxana (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Sarapura, Natalia Silvina (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Tetaz, Martin Alberto (Ucr - Unión Cívica Radical)
  • Barletta, Mario (Unidos)
  • Bermejo, Adolfo (Unión Por La Patria)
  • Bordet, Gustavo (Unión Por La Patria)
  • Gomez, Jose (Unión Por La Patria)

Cómo votaron los diputados el Artículo 3

Tras la votación se general se pasó a la particular donde se votó artículo por artículo, y el número 3 cayó. Este punto fijaba un límite de 90 días corridos para que el Congreso se expida sobre los DNU, y establecía que, ante la falta de tratamiento en ese plazo, los decretos quedarían automáticamente inválidos.

Los votos afirmativos

  • Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica)
  • Frade, Monica (Coalición Cívica)
  • Oliveto Lago, Paula (Coalición Cívica)
  • Arrieta, Lourdes Micaela (Coherencia)
  • Pagano, Marcela Marina (Coherencia)
  • Mirabella, Roberto (Defendamos Santa Fe)
  • Carbajal, Fernando (Democracia Para Siempre)
  • Carrizo, Ana Carla (Democracia Para Siempre)
  • Coletta, Mariela (Democracia Para Siempre)
  • Coli, Marcela (Democracia Para Siempre)
  • Juliano, Pablo (Democracia Para Siempre)
  • Polini, Juan Carlos (Democracia Para Siempre)
  • Tavela, Danya (Democracia Para Siempre)
  • Agost Carreño, Oscar (Encuentro Federal)
  • Brugge, Juan Fernando (Encuentro Federal)
  • De La Sota, Natalia (Encuentro Federal)
  • Fein, Monica (Encuentro Federal)
  • Garcia Aresca, Ignacio (Encuentro Federal)
  • Gutierrez, Carlos (Encuentro Federal)
  • Massot, Nicolas (Encuentro Federal)
  • Monzo, Emilio (Encuentro Federal)
  • Paulon, Esteban (Encuentro Federal)
  • Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal)
  • Randazzo, Florencio (Encuentro Federal)
  • Stolbizer, Margarita (Encuentro Federal)
  • De Mendieta, Mercedes (Izquierda Socialista Fit-unidad)
  • Giordano, Juan Carlos (Izquierda Socialista Fit-unidad)
  • Ripoll, Vilma (Mst - Frente De Izquierda Y Trabajadores Unidad)
  • Castillo, Christian (Pts-frente De Izquierda Unidad)
  • Vilca, Alejandro (Pts-frente De Izquierda Unidad)
  • Cobos, Julio (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Sanchez, Roberto Antonio (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Barletta, Mario (Unidos)
  • Aguirre, Hilda (Unión por la Patria)
  • Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria)
  • Alianiello, Eugenia (Unión por la Patria)
  • Allende, Walberto (Unión por la Patria)
  • Alonso, Constanza Maria (Unión por la Patria)
  • Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria)
  • Arroyo, Daniel (Unión por la Patria)
  • Aubone, Ana Fabiola (Unión por la Patria)
  • Aveiro, Martin (Unión por la Patria)
  • Avila, Fernanda (Unión por la Patria)
  • Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria)
  • Cafiero, Santiago (Unión por la Patria)
  • Campitelli, Celia (Unión por la Patria)
  • Carignano, Florencia (Unión por la Patria)
  • Carro, Pablo (Unión por la Patria)
  • Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria)
  • Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria)
  • Chaher, Leila (Unión por la Patria)
  • Chica, Jorge (Unión por la Patria)
  • Chomiak, Maria Luisa (Unión por la Patria)
  • Cisneros, Carlos (Unión por la Patria)
  • Daives, Ricardo (Unión por la Patria)
  • Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria)
  • Estrada, Emiliano (Unión por la Patria)
  • Fernandez Patri, Ramiro (Unión por la Patria)
  • Freites, Andrea (Unión por la Patria)
  • Gaillard, Ana Carolina (Unión por la Patria)
  • Ginocchio, Silvana Micaela (Unión por la Patria)
  • Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria)
  • Glinski, Jose (Unión por la Patria)
  • Gollan, Daniel (Unión por la Patria)
  • Gonzalez, Gustavo Carlos Miguel (Unión por la Patria)
  • Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria)
  • Hagman, Itai (Unión por la Patria)
  • Heller, Carlos (Unión por la Patria)
  • Herrera, Bernardo Jose (Unión por la Patria)
  • Herrera, Ricardo (Unión por la Patria)
  • Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria)
  • Iparraguirre, Rogelio (Unión por la Patria)
  • Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria)
  • Ledesma, Tomas (Unión por la Patria)
  • Leiva, Aldo (Unión por la Patria)
  • Litza, Monica (Unión por la Patria)
  • Lopez Rodriguez, Dante (Unión por la Patria)
  • Macha, Monica (Unión por la Patria)
  • Manrique, Mario (Unión por la Patria)
  • Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria)
  • Marino, Juan (Unión por la Patria)
  • Martinez, German Pedro (Unión por la Patria)
  • Marziotta, Gisela (Unión por la Patria)
  • Mastaler, Magali (Unión por la Patria)
  • Molle, Matias (Unión por la Patria)
  • Montoto, Maria Luisa (Unión por la Patria)
  • Monzon, Roxana (Unión por la Patria)
  • Moran, Micaela (Unión por la Patria)
  • Moreau, Cecilia (Unión por la Patria)
  • Moreau, Leopoldo (Unión por la Patria)
  • Moyano, Nilda (Unión por la Patria)
  • Neder, Estela Mary (Unión por la Patria)
  • Noblega, Sebastian (Unión por la Patria)
  • Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria)
  • Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria)
  • Paponet, Liliana (Unión por la Patria)
  • Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria)
  • Passo, Marcela Fabiana (Unión por la Patria)
  • Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria)
  • Pedrini, Juan Manuel (Unión por la Patria)
  • Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria)
  • Pereyra, Julio (Unión por la Patria)
  • Pokoik, Lorena (Unión por la Patria)
  • Potenza, Luciana (Unión por la Patria)
  • Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria)
  • Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria)
  • Romero, Jorge Antonio (Unión por la Patria)
  • Sand, Nancy (Unión por la Patria)
  • Santoro, Leandro (Unión por la Patria)
  • Selva, Sabrina (Unión por la Patria)
  • Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria)
  • Snopek, Guillermo (Unión por la Patria)
  • Soria, Martin (Unión por la Patria)
  • Strada, Julia (Unión por la Patria)
  • Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria)
  • Todero, Pablo (Unión por la Patria)
  • Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria)
  • Toniolli, Eduardo (Unión por la Patria)
  • Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria)
  • Vargas Matyi, Brenda (Unión por la Patria)
  • Volnovich, Luana (Unión por la Patria)
  • Yasky, Hugo (Unión por la Patria)
  • Yedlin, Pablo Raul (Unión por la Patria)
  • Yutrovic, Carolina (Unión por la Patria)
  • Zabala Chacur, Natalia (Unión por la Patria)
  • Zaracho, Natalia (Unión por la Patria)
  • Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria)

Voto negativo

  • D’Alessandro, Carlos (Coherencia)
  • González, Gerardo Gustavo (Coherencia)
  • Omodeo, Paula (Creo)
  • Giorgi, Melina (Democracia Para Siempre)
  • Ávila, Jorge Antonio (Encuentro Federal)
  • Razzini, Verónica (Futuro y Libertad)
  • Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza)
  • Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)
  • Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo (La Libertad Avanza)
  • Araujo, María Fernanda (La Libertad Avanza)
  • Benedit, Beltrán (La Libertad Avanza)
  • Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)
  • Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)
  • Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza)
  • Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)
  • Diez, Romina (La Libertad Avanza)
  • Emma, Nicolás (La Libertad Avanza)
  • Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)
  • García, Carlos (La Libertad Avanza)
  • Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)
  • Ibañez, María Cecilia (La Libertad Avanza)
  • Klipauka Lewtak, Florencia (La Libertad Avanza)
  • Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)
  • Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)
  • Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)
  • Márquez, Nadia (La Libertad Avanza)
  • Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza)
  • Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)
  • Menem, Martín (La Libertad Avanza)
  • Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)
  • Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)
  • Orozco, Emilia (La Libertad Avanza)
  • Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)
  • Peluc, José (La Libertad Avanza)
  • Píparo, Carolina (La Libertad Avanza)
  • Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)
  • Santillán Juárez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)
  • Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)
  • Treffinger, César (La Libertad Avanza)
  • Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)
  • Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza)
  • Arjol, Martín (Liga del Interior Eli)
  • Campero, Mariano (Liga del Interior Eli)
  • Cervi, Pablo (Liga del Interior Eli)
  • Monti, Francisco (Liga del Interior Eli)
  • Picat, Luis Albino (Liga del Interior Eli)
  • Tournier, José Federico (Liga del Interior Eli)
  • Falcone, Eduardo (Mid - Movimiento de Integración y Desarrollo)
  • Zago, Oscar (Mid - Movimiento de Integración y Desarrollo)
  • Garrido, José Luis (Por Santa Cruz)
  • Prades, C. Facundo (Por Santa Cruz)
  • Ajmechet, Sabrina (Pro)
  • Arabia, Damián (Pro)
  • Ardohain, Martín (Pro)
  • Avico, Belén (Pro)
  • Bachey, Karina Ethel (Pro)
  • Baldassi, Héctor W. (Pro)
  • Ballejos, Nancy (Pro)
  • Besana, Gabriela (Pro)
  • Bianchetti, Emmanuel (Pro)
  • Bongiovanni, Alejandro (Pro)
  • Brambilla, Sofía (Pro)
  • Capozzi, Sergio Eduardo (Pro)
  • De Sensi, María Florencia (Pro)
  • Fernández Molero, Daiana (Pro)
  • Figueroa Casas, Germana (Pro)
  • Finocchiaro, Alejandro (Pro)
  • Giudici, Silvana (Pro)
  • González, Álvaro (Pro)
  • Iglesias, Fernando Adolfo (Pro)
  • Laspina, Luciano Andrés (Pro)
  • Lospenatto, Silvia (Pro)
  • Maquieyra, Martín (Pro)
  • Milman, Gerardo (Pro)
  • Quiroz, Marilú (Pro)
  • Ritondo, Cristian A. (Pro)
  • Rodríguez Machado, Laura (Pro)
  • Romero, Ana Clara (Pro)
  • Sánchez Wrba, Javier (Pro)
  • Santilli, Diego (Pro)
  • Sotolano, María (Pro)
  • Tortoriello, Aníbal (Pro)
  • Vásquez, Patricia (Pro)
  • Vidal, María Eugenia (Pro)
  • Yeza, Martín (Pro)
  • Moreno, María de los Ángeles (Producción y Trabajo)
  • Picón Martínez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo)
  • Garramuño, Ricardo (Somos Fueguinos)
  • Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical)

Abstenciones y ausentes

  • Borrego, Victoria (Coalición Cívica)
  • Campagnoli, Marcela (Coalición Cívica)
  • López, Juan Manuel (Coalición Cívica)
  • Aguirre, Manuel Ignacio (Democracia Para Siempre)
  • Antola, Marcela (Democracia Para Siempre)
  • Manes, Facundo (Democracia Para Siempre)
  • Rizzotti, Jorge (Democracia Para Siempre)
  • Morchio, Francisco (Encuentro Federal)
  • Torres, Alejandra (Encuentro Federal)
  • Chumpitaz, Gabriel Felipe (Futuro y Libertad)
  • Fernández, Agustín (Independencia)
  • Fernández, Elia Marina (Independencia)
  • Medina, Gladys (Independencia)
  • Arrúa, Alberto (Innovación Federal)
  • Calletti, Pamela (Innovación Federal)
  • Domingo, Agustín (Innovación Federal)
  • Fernández, Carlos Alberto (Innovación Federal)
  • Outes, Pablo (Innovación Federal)
  • Ruiz, Yamila (Innovación Federal)
  • Vancsik, Daniel (Innovación Federal)
  • Vega, Yolanda (Innovación Federal)
  • Espert, José Luis (La Libertad Avanza)
  • Ponce, María Celeste (La Libertad Avanza)
  • Llancafilo, Osvaldo (Movimiento Popular Neuquino)
  • Nuñez, José (Pro)
  • López Murphy, Ricardo Hipólito (Republicanos Unidos)
  • Banfi, Karina (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Benedetti, Atilio (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Brouwer de Koning, Gabriela (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Carrizo, Soledad (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Cipolini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical)
  • De Loredo, Rodrigo (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Quetglas, Fabio José (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Reyes, Roxana (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Sarapura, Natalia Silvina (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Tetaz, Martín Alberto (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Bermejo, Adolfo (Unión por la Patria)
  • Bertoldi, Tanya (Unión por la Patria)
  • Bordet, Gustavo (Unión por la Patria)
  • Gómez, José (Unión por la Patria)

