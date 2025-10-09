Política

El Gobierno apeló y la Cámara Electoral definirá si autoriza el reemplazo de Espert por Santilli en las boletas

El juez Ramos Padilla concedió el recurso presentado por los apoderados de La Libertad Avanza y corrió traslado al tribunal superior. Se agotan los tiempos para un cambio

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
La Libertad Avanza pidió reemplazar
La Libertad Avanza pidió reemplazar a Espert por Santilli en las boletas (foto Marcos Gómez)

El juez Alejo Ramos Padilla concedió en las últimas horas la apelación que presentó La Libertad Avanza a su rechazo a reemplazar a José Luis Espert por Diego Santilli en la boleta única de papel para las próximas elecciones. Ahora, será la Cámara Nacional Electoral la que deberá definir si convalida o rectifica la decisión tomada por el magistrado de primera instancia.

El titular del juzgado federal N° 1 de La Plata, que tiene a su cargo la elección en la provincia de Buenos Aires, aceptó el reclamo presentado por los apoderados de la coalición del Gobierno y dispuso su envío al tribunal de alzada, que deberá iniciar un proceso que involucra a la Fiscalía y los partidos que expusieron en contra de la solicitud del oficialismo.

El juez Alejo Ramos Padilla
El juez Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido de L Libertad Avanza de reemplazar a Espert por Santilli

El Gobierno presentó ayer ante el juez Ramos Padilla el pedido para que José Luis Espert, que renunció por sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico, sea reemplazado en la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires por Diego Santilli. Ese reclamo fue rechazado. Además, pidió la reimpresión de todas las boletas, para quitar al diputado cuestionado.

Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo (cf. artículos 61 del Código Electoral Nacional y 66 de la ley 23.298). Del memorial, córrase traslado por el plazo que se establece hasta la hora 20.00 del día de la fecha, 9 de octubre de 2025, a quienes se presentaron en los términos del art. 2 del Decreto 171/2019 (alianza “Potencia” de este distrito, a la señora Malena Galmarini -a través de su apoderado, Luis Eduardo Sprovieri- y a la alianza “Unión Federal” de este distrito). A los fines de la tramitación del recurso interpuesto, habilítanse días y horas inhábiles“, estableció la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La apelación de los apoderados de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, había solicitado que “se eleven los autos a la Cámara Nacional Electoral, a quien se peticiona que revoque la decisión en crisis, con la premura y urgencia del caso, evitando cualquier posible dilación que afecte la inmediata intervención de la Alzada”.

También, reclamaron “revocar la resolución del 8/10/2025, declarando en consecuencia la aplicabilidad del artículo 7° del Decreto 171/2019″ y, en consecuencia, “reconocer y oficializar la lista acompañada oportunamente por esta Alianza, conforme el correspondiente reordenamiento” que solicitaron.

Temas Relacionados

Alejo Ramos PadillaElecciones 2025Elecciones en ArgentinaCámara Nacional ElectoralJavier MileiJosé Luis EspertDiego Santilliúltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

Elecciones 2025, en vivo: las

Lilia Lemoine denunció haber sido agredida luego de volverse a pelear con Marcela Pagano en Diputados

La diputada libertaria discutió con dos de sus ex compañeras de bloque, que llevaron carteles con la frase “Narcotráfico nunca más”. Después de que terminara la sesión, el enfrentamiento se trasladó a las redes sociales

Lilia Lemoine denunció haber sido

La oposición aprobó las interpelaciones de Luis Caputo, Guillermo Francos, Karina Milei y Mario Lugones

Durante la sesión especial en Diputados, la oposición logró obtener los votos necesarios para convocar a los cuatro funcionarios. Así, buscarán indagarlos por los acuerdos con EEUU y el presunto cobro de coimas de ANDIS

La oposición aprobó las interpelaciones

Patricia Bullrich habló de la Boleta Única de Papel: “Nadie pensó que se podía bajar un candidato”

La ministra, que encabeza la lista a candidatos a senadores, se refirió a la salida de José Luis Espert y a cómo se prepara La Libertad Avanza para los próximos comicios

Patricia Bullrich habló de la

Arde la pelea gremial: viejos aliados se dividen y amenazan con competir en listas separadas para elegir la nueva CGT

El sector que apoya a Cristian Jerónimo para el triunvirato cegetista, con la UOCRA y UPCN a la cabeza, agravó su enfrentamiento con Sanidad, Camioneros y Comercio. Un escenario con aroma a fractura

Arde la pelea gremial: viejos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Laszlo Krasznahorkai, el escritor que

Laszlo Krasznahorkai, el escritor que busca la belleza del infierno y se inspira en Jimi Hendrix

Dos cachorros de aguará guazú fueron hallados sin su mamá: cómo es su rehabilitación para regresar a la vida salvaje

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

La Policía recuperó el histórico violín robado a un músico en San Telmo y detuvo a uno de los ladrones

A cuánto va a llegar el dólar a fin de año según los principales analistas privados

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y bombas contra la región de Sumy: al menos tres muertos y dos heridos

Julio María Sanguinetti a dos años del ataque terrorista en Israel: “Es absurdo que Hamás sea titular de derechos”

La decisión de quién ganará el premio Nobel de la Paz se tomó antes del anuncio del acuerdo entre Israel y Hamas

Qué factores tiene a favor y en contra Donald Trump para ser reconocido con el premio Nobel de la Paz

De ritual sagrado a símbolo de moda: la sorprendente historia del maquillaje

TELESHOW
Pedro Alfonso anunció a su

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Cambios en la grilla de Telefe: cuándo será la final de La Voz Argentina y el comienzo de Masterchef Celebrity

Guido Kaczka y Nico Vázquez conmovieron al recordar la muerte de sus seres queridos: “La vida te da señales”

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título