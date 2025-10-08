Santilli: “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? Más que nunca hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que Argentina necesita"

Diego Santilli habla y gesticula durante una entrevista en la redacción de Infobae

La decisión de la Justicia de impedir que Diego Santilli encabece la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires generó una reacción inmediata del dirigente alineado con el espacio libertario. “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite”, afirmó el candidato a diputado nacional, tras la resolución judicial.

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, resolvió rechazar la propuesta de que Santilli reemplace a José Luis Espert como primer candidato a diputado. Si bien aceptó la renuncia de Espert, quien se vio involucrado en el escándalo del empresario Fred Machado, el magistrado consideró inválido el corrimiento de nombres solicitado por el Gobierno.

De este modo, la lista de candidatos titulares de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires quedó encabezada por Karen Reichardt, seguida por Diego Santilli y Gladys Humenuk.

En su mensaje, Santilli enfatizó que “lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.

También cuestionó el trasfondo de la decisión judicial y la resistencia del peronismo: “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?”.

El dirigente de PRO denunció una maniobra política detrás de la resolución: “Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia”.

En ese marco, Santilli llamó a sus seguidores a no ceder ante lo que considera un intento de frenar el cambio: “No aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita”, concluyó.

Javier Milei y Diego Santilli

El fallo de Ramos Padilla se fundamentó en una serie de argumentos técnicos. El magistrado señaló que “la ley no ha regulado expresamente cómo debe efectuarse el reemplazo ante la renuncia de un candidato ya oficializado” y que el Código Electoral Nacional exige únicamente la alternancia de género en la lista, según el artículo 60 bis.

Además, Ramos Padilla sostuvo que “la reglamentación del art. 7 del Decreto 171/2019 excedería las facultades reglamentarias del art. 99 inc. 2 de la C.N. e incurriría en la regulación de materias prohibidas por el art. 99 inc. 3 de la C.N. si se aplicara a quienes encabezan una lista, ya que se trataría de una situación que en ningún modo afecta a la normativa legal (Código Electoral Nacional)”.

Las boletas impresas ya están en La Plata (Foto: Marcos Gómez)

El juez también recordó que la Corte Suprema y la Cámara Nacional Electoral declararon inconstitucional la aplicación de ese decreto en reemplazos de quienes encabezan listas, especialmente cuando perjudica a candidatas mujeres. En este sentido, Ramos Padilla advirtió que “resultaría contrario a dichas previsiones de rango constitucional habilitar que, a través de la renuncia de dos candidatas mujeres, la alianza pudiera forzar la mejora en la posición de todos los candidatos varones de la lista titular en perjuicio de las candidatas mujeres”.

La resolución judicial no incluyó una definición sobre la reimpresión de boletas. El juez convocó a los apoderados de los partidos para discutir el tema, aunque en el Gobierno anticipan que también habrá un rechazo a esa pretensión y que los bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro la Boleta Única Papel ya impresa con la cara de Espert.