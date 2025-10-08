Política

Para evitar prácticas “opacas” el gobierno implementa un nuevo modelo de compras en el área de discapacidad

Se lleva adelante en la ANDIS. Se habilitan herramientas digitales para supervisar adquisiciones. El Ministerio de Salud refuerza la vigilancia y promueve mayor competencia entre proveedores. La medida se tomó después del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo

Andrés Klipphan

Por Andrés Klipphan

Fotografía: Maximiliano Luna
Fotografía: Maximiliano Luna

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició una transformación profunda en su esquema de compras públicas a partir de la implementación de un nuevo modelo de gestión, que promete mayor transparencia y eficiencia en los procesos de adquisiciones. “Este cambio -explican los funcionarios de La Libertad Avanza- busca dejar atrás prácticas opacas y robustecer los controles sobre la administración de fondos públicos y facilitar la participación tanto de empresas como de ciudadanos en el seguimiento de los contratos del organismo”.

El reconocimiento de la existencia de procedimientos de compras “opacos” en el área de discapacidad, una de las más cuestionadas en la administración del gobierno de Javier Milei, llega en un contexto marcado por la crisis desatada tras los audios del exdirector de la ANDIS, el abogado Diego Spagnuolo -ex letrado personal de Milei-, quien fue separado de su cargo el 21 de agosto pasado después de que se conocieran grabaciones en las que reconocía un presunto entramado de coimas con la droguería Suizo Argentina que es investigado por la justicia federal.

Alejandro Vilches, el hombre de
Alejandro Vilches, el hombre de confianza en la ANDIS del ministro de Salud, Mario Lugones

Según reveló Infobae, la Casa Rosada evalúa desde esa fecha cambios administrativos profundos en la estructura de la Agencia. “Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”.

La ANDIS fue creada en 2017 durante la administración de Mauricio Macri (Decreto 698/2017) como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, una figura que le otorga independencia en la gestión administrativa y financiera, incluyendo la facultad de conducir sus propios procesos licitatorios. Justamente el sector dónde se generó la presunta telaraña de corrupción.

Un desafío en dos frentes

La ANDIS atraviesa una doble misión: reconstruir la confianza pública mientras garantiza la continuidad de las prestaciones a miles de personas con discapacidad y modernizar el sistema para evitar presuntas prácticas corruptas, o poco trasparentes, que encarecen los insumos médicos que deben llegar a los sectores más vulnerables. También esclarecer el funcionamiento “opaco” de la ANDIS a través de sumarios internos y auditorías que ya fueron ordenadas por el ministro Lugones. El funcionario solicitó la colaboración como contralor de ese trabajo a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Diego Spagnuolo, fue apartado de
Diego Spagnuolo, fue apartado de la dirección de la ANDIS después de la difisión de presuntos audios en las que habría reconocido presuntas coimas en la compra de medicamentos crédito ANDIS

El avance del nuevo modelo de gestión tomó impulso después de la intervención administrativa que dispuso el Gobierno sobre la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco del Decreto 601/2025.

Según explicaron a Infobae funcionarios de La Libertad Avanza, la modernización en la ANDIS responde a las políticas de apertura promovidas por el Ministerio de Salud de la Nación, apuntando a dinamizar el acceso a la información vinculada a contrataciones y licitaciones.

En su sitio web oficial (www.argentina.gob.ar/andis), el organismo habilitó herramientas concretas para consulta, incluyendo un botón de compras con el detalle actualizado de adquisiciones, el plan anual de gastos y una sección específica del programa Incluir Salud para monitorear proveedores y convocatorias abiertas.

Este esquema garantiza a la ciudadanía mecanismos concretos para supervisar el gasto estatal y promueve una mayor competencia entre los proveedores, con el objetivo de alcanzar precios más favorables para el Estado.

El área de discapacidad es
El área de discapacidad es una de las más cuestionadas en el gobierno de Javier Milei Fotografía: RS Fotos

A través de botones específicos, los ciudadanos, las empresas y los prestadores pueden consultar:

• Botón de Compras: listado actualizado de todas las adquisiciones realizadas por la ANDIS.

• Plan Anual de Compras: proyección de gastos y prioridades para el año en curso.

Incluir Salud: información sobre proveedores, convocatorias abiertas y la posibilidad de participar en compulsas de precios.

Este esquema, estiman desde la cartera sanitaria, facilita la participación activa de los prestadores, promueve un mercado más competitivo y equitativo, y ofrece a la ciudadanía herramientas concretas para el control del gasto público.

“En la misma línea, el programa Incluir Salud continúa garantizando la cobertura médico-asistencial a las personas titulares de pensiones no contributivas”, explicaron los funcionarios consultados por Infobae. Para ello, se fortalecieron los mecanismos de compra de medicamentos e insumos médicos, con el objetivo de reducir costos mediante mayor competencia y mejores precios, ampliar la red de proveedores, y asegurar más y mejores prestaciones para los beneficiarios.

Actualmente, Incluir Salud opera en todas las provincias a través de las Unidades de Gestión Provincial (UGP), en articulación con la red pública de prestadores, para garantizar que la cobertura llegue con la misma calidad a cada afiliado, sin importar su ubicación geográfica.

Como ya informó este medio, la intervención del organismo recayó en los hombros de Alejandro Vilches, hasta ese momento secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, y hombre de confianza del ministro Lugones.

“Hoy la transparencia no es una opción, es una obligación”, dijo un funcionario del área de Salud y recalcó: “Cada peso mal administrado es un servicio que no llega, un medicamento que falta o una persona con discapacidad que queda sin cobertura. Por eso, este proceso no es solo administrativo: es profundamente ético”.

El nuevo esquema de compras no solo profundiza la información pública y el escrutinio social, sino que también introduce reglas para ampliar la red de proveedores y estimular precios más competitivos.

En síntesis, el nuevo modelo de gestión que adelanta este medio busca:

  • Ser más eficientes con los recursos públicos y más transparentes en la gestión.
  • Se trata de una línea de trabajo que emula la iniciada por el Ministerio de Salud para ofrecer transparencia, pero también información para que más proveedores quieran participar en las licitaciones y adquisiciones.
  • Mayor competencia en procesos de compras, generan mejores precios para el Estado.

