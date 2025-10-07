La estrategia de Milei para octubre: LLA busca recuperar a su votante puro y en las provincias empiezan a mostrarse los aliados al Gobierno

Argentina's President Javier Milei (C) arrives for the launch of his new book, "The Making of the Miracle," at the Movistar Arena in Buenos Aires on October 6, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Diferentes sondeos que se manejan en La Libertad Avanza daban a esa alianza perdiendo por más de 10 puntos frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. “Fueron las encuestas y la insistencia de varios de nosotros que hicieron que se baje la opción de Espert”, afirmó una figura central de la mesa chica de Javier Milei, quien oficializó este domingo que Diego Santilli pasará a ser la principal cara visible de la campaña en el distrito más populoso del país.

A dos días de esa decisión, los ánimos de los dirigentes y las bases libertarias parecen haber cambiado por completo. “Ahora hay ganas de militar a los candidatos. No se podía salir a la calle a bancar a alguien que era acusado de narco”, comentó un importante dirigente provincial a Infobae.

El panorama para La Libertad Avanza está revestido por una urgencia importante. En las elecciones bonaerenses de septiembre se evidenció que hubo una fuerte desmovilización del votante libertario. “Sentimos particularmente una baja en los jóvenes menores de 30 años”, describe uno de los principales asesores electorales del Gobierno. Se trata del electorado que caracterizó a la fuerza de Javier Milei desde sus comienzos.

Una comparativa de la consultora Aresco (que suele hacer trabajos para el oficialismo) realizada un día después de esos comicios marcó que el PRO y LLA perdieron cerca de 1.500.000 de votantes respecto a las elecciones legislativas provinciales de 2021. La comparación es compleja, porque quien se presentó en ese entonces como una suerte de marca libertaria era Espert (con Avanza Libertad) y, además, esos comicios no fueron desdoblados.

Sin embargo, en el búnker libertario existe un diagnóstico prácticamente común: que el votante libertario parece haber perdido la transversalidad socioeconómica que la hizo tan particular en las elecciones del 2023. En los comicios provinciales, la alianza libertaria ganó en distritos como San Isidro, Vicente López, Mar del Plata y Bahía Blanca. Muestra de que busca retener esos votos de cara a las nacionales es que el Presidente vaya a la ciudad costera este martes con Santilli y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. También podría ir el viernes a San Isidro, territorio gobernado por el bullrichista Ramón Lanús.

Las bases libertarias consideran que ayer hubo un revulsivo en los ánimos de la militancia. “Milei hizo un show excéntrico para los suyos”, describió un referente juvenil. En todos los sectores de la juventud libertaria no miraron de mala manera ese evento, sino todo lo contrario. “Sentimos que volvimos a las bases. Todo esto es lo que hizo grande a La Libertad Avanza”, describió otro referente.

A diferencia de actos de este estilo hechos en años anteriores, ahora se está gestando una suerte de rivalidad entre dos facciones de la juventud. La del partido de La Libertad Avanza, que tiene como referente a Sharif Menem y como organizador territorial a “Lule” Menem; y la de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que lideran los alfiles digitales Daniel “Gordo Dan” Parisini y Agustín Romo. Los primeros dicen que llevaron “10.000 personas″ a los “cielistas”. Desde el otro lado retrucan con que “hubo una marea violeta”, que quedaron 1.500 personas suyas afuera del Movistar Arena y que el Presidente los exaltó en su discurso más que a otras fuerzas.

En ambos espacios afirman que tiene que existir una movilización de base significativa para recuperar el terreno perdido durante las últimas semanas. Macarena Alifraco, número dos de Santiago Caputo, tuiteó al conocerse la noticia de Santilli: “Cómo se nota cuando el ‘microclima de Twitter’ banca la parada. Hacer política sin Twitter en el 2025 es como hacer política sin ir a la unidad básica en 1945″. El mensaje puede interpretarse como un tiro por elevación para las huestes libertarias que marcan que la política digital había perdido influencia respecto a la territorial.

Son rivalidades que trascienden a la campaña. “Santilli es querido por todos los sectores y eso va a hacer fácil militarlo”, dice una alta fuente del karinismo. Aquello, de hecho, es cierto: el dirigente es de los pocos que caen bien desde el entorno de Karina Milei como en el de Santiago Caputo. Con esa unidad militante, creen que va a ser más fácil llamar al voto puro libertario.

En el plano nacional, la dinámica es vista con preocupación por varios aliados. “Esta campaña solo la ganamos polarizando con el kirchnerismo, jugando a los gobernadores aliados a fondo y con los candidatos no mandándose cagadas. La elección la podemos ganar pero cortando clavos”, dicen cerca de uno de los gobernadores que se alió con Milei.

Ante la merma de votantes que apoyaron a Milei en el 2023, un importante referente de los aliados de LLA afirma: “Lo que estamos tratando de hacer es pedirle a los votantes del PRO y los radicales que vayan a votar entendiendo que si faltan ellos, los de Milei están cada vez más lejos de votar. Hoy el principal enojo de la Casa Rosada es que no pueden llevar a los duros ellos a votar. Cornejo tiene que jugar. Frigerio también. Zdero está perdiendo Chaco y venía de ganar por 45 puntos”.