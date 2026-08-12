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La letra chica de la medida que cambia la salud pública para extranjeros: qué pasa con los residentes precarios

La resolución alcanza a quienes se encuentran en proceso de regularización y todavía no obtuvieron la residencia permanente. Un especialista explicó cómo impacta la medida en residentes que viven y trabajan en el país sin residencia permanente

El Gobierno argentino dispuso que los extranjeros sin residencia permanente deberán pagar la atención en hospitales públicos
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El Gobierno argentino dispuso que todas las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente deberán pagar por la atención en hospitales públicos en el país. La medida incluye a quienes poseen residencia precaria y se encuentran en proceso de regularización. El Ministerio de Salud confirmó que la resolución alcanza tanto a turistas como a quienes tramitan su documentación, lo que modifica la forma en que funcionaba la gratuidad del sistema sanitario argentino.

Desde la entrada en vigencia de la norma, los extranjeros que aún no obtuvieron la residencia permanente deben abonar los servicios médicos. Esto abarca tanto emergencias como consultas programadas. El cambio fue comunicado por autoridades nacionales y generó dudas sobre el alcance para quienes ya viven y trabajan en Argentina pero aún no completaron los trámites migratorios.

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Billetes de 500 pesos argentinos, tarjeta de residencia precaria, estetoscopio, pasaporte y pluma sobre una superficie, con un hospital y un aula desenfocados al fondo.
La resolución sobre salud pública para extranjeros alcanza a turistas y a personas con residencia precaria en proceso de regularización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roberto Aruj, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), analizó el impacto de la resolución. “Como todas estas medidas, son negativas para un país como la Argentina, que es tradicional e históricamente abierto a la migración”, afirmó en Infobae en Vivo.

Aruj subrayó la existencia de la ley 25871, sancionada en 2003 y reglamentada en 2010, que garantiza derechos plenos a los extranjeros que deseen instalarse en el país.

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Según explicó Aruj, el proceso para acceder a la residencia permanente requiere dos años de permanencia en Argentina. Durante ese periodo, la persona cuenta con un documento que acredita una residencia precaria, y sólo después puede solicitar la ciudadanía.

Médico con bata blanca, estetoscopio y credencial. Hombre sentado en camilla. Mujer de pie. Fondo de hospital con señalética de salida y puertas automáticas.
La nueva norma establece que los extranjeros sin residencia permanente deben abonar emergencias y consultas médicas programadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias con otros países y zonas de frontera

El especialista realizó comparaciones con sistemas sanitarios de otros países. Aclaró que, en países donde la salud y la educación son públicas, “lo habitual es que una legislación le dé cobertura” a las personas que residen, trabajan y pagan impuestos, incluso si están en proceso de regularización.

Las zonas de frontera presentan particularidades. “Este tipo de vinculación se realiza en general en lugares de frontera, donde la circulación es permanente de un lado y para el otro”, explicó Aruj. Allí pueden surgir situaciones donde extranjeros cruzan para atenderse en hospitales argentinos, y viceversa.

En el norte del país, algunas provincias como Salta ya implementaron medidas para cobrar a extranjeros la atención médica. El concepto de reciprocidad aparece en estos debates, sobre todo cuando ciudadanos argentinos relatan que debieron pagar por atención en países limítrofes, mientras que en Argentina no existía ese requisito.

Una mano entrega un documento de identidad con foto a otra mano sobre el mostrador de una recepción. Se observa un monitor y sillas al fondo.
En provincias de frontera como Salta ya se aplicaron medidas para cobrar la atención médica a extranjeros en el sistema de salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcances políticos y económicos de la resolución

Aruj consideró que la medida responde más a demandas políticas que a cuestiones económicas. “Me parece que apunta a un sector que reclama estas medidas, que de alguna manera están vinculados al Gobierno en términos políticos”, afirmó. El director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo también resaltó que no existen datos que indiquen un flujo masivo de extranjeros que viajen exclusivamente para atenderse en hospitales públicos.

“No creo que sea importante el número de extranjeros que vienen a atenderse en Argentina”, sostuvo Aruj. Al ser consultado sobre la estimación de personas afectadas, afirmó: “No sé cuántas personas son. No creo que sea importante el porcentaje”.

Advirtió que el control estricto implementado por la resolución puede afectar a familias transnacionales que viven y trabajan en ambos lados de la frontera, y que circulan diariamente entre países.

Dos profesionales de la salud con equipo de protección avanzan por un pasillo de hospital con puertas de aislamiento; hay más personal al fondo.
Aruj sostuvo que no existen datos sobre un flujo masivo de extranjeros que viajen a Argentina solo para atenderse en hospitales públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opiniones sobre la finalidad de la medida

El especialista sostuvo que estos decretos restringen derechos fundamentales y que la discusión debería darse en el Congreso Nacional. “Son decretos que restringen directamente el derecho, en un caso, a la libertad de expresión”, señaló. Además, expresó que “este tipo de decretos auspician otras cuestiones que tienen que ver con encontrar una figura alternativa para echar culpas sobre problemas que son de otra índole”.

Aruj remarcó la diferencia entre el extranjero que viaja específicamente para atenderse y quien reside en Argentina, trabaja y cumple obligaciones fiscales. “El residente precario paga sus impuestos, consume, respeta las leyes”, afirmó.

La resolución mantiene el foco en la reciprocidad y en la posibilidad de que las provincias adapten la aplicación de la norma según las realidades locales, sobre todo en regiones fronterizas donde la movilidad es constante.

El debate sobre la gratuidad de la salud pública para extranjeros en Argentina sigue abierto. Las posiciones contrastan la tradición de acceso universal con la intención oficial de limitar el gasto público y responder a demandas sociales concretas. El alcance y la permanencia de la medida dependerán de futuras definiciones políticas y legislativas.

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