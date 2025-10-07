Axel Kicillof cuestionó el acto de Javier Milei: “Tiene que dar respuesta a lo que está pasando”

Kicillof se refirió a la salida de Espert y a la reimpresión de boletas

Axel Kicillof habló sobre el show que encabezó este lunes el presidente Javier Milei en el centro de eventos Movistar Arena, para la presentación de su nuevo libro, y al respecto consideró: “Están por fuera de la realidad”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires opinó también acerca de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para las próximas elecciones nacionales, encabezando la lista de La Libertad Avanza, tras el escándalo que lo vinculó con un empresario ligado al narcotráfico. En este mismo contexto, se quejó de los cambios que desde el Gobierno solicitaron para reflejar en la Boleta Única de Papel (BUP) al nuevo titular de la lista, Diego Santilli.

“Tal vez en la época de candidato podía hacer estas cosas, pero ahora me resulta muy grave”, opinó Kicillof sobre la performance que tuvo lugar este lunes por la tarde, y hasta pasada las 22, sobre la calle Humboldt al 450 en el barrio porteño de Villa Crespo. Acompañado de una banda y de gran parte de su Gabinete, dirigentes del oficialismo y aliados, Milei cantó por casi una hora frente a sus seguidores. El repertorio incluyó al menos nueve canciones. Ante este panorama, Kicillof insistió que en “cualquier otro Gobierno, hay una crisis laboral, hay una crisis productiva y una crisis social como la que hoy se vive en la Argentina, y se utiliza los recursos que tiene y los que no tiene para tratar de solucionar un problema”. “Me resulta muy grave porque tiene que dar respuesta a lo que está pasando”, apuntó.

Durante una entrevista con el canal C5N, el mandatario provincial recordó la situación económica y argumentó: “Hoy venía mirando números con el presidente del Banco de la Provincia, la morosidad de las familias en el sistema, 5,9% es el peor número desde la crisis de 2009. Está arriba de la pandemia y se está acelerando”. “La morosidad quiere decir gente que tomó un crédito, gente que la tarjeta no la puede pagar la familia. Números que son muy bajos históricamente en la Argentina y solo en momentos de crisis muy, muy graves”, precisó.

“A pesar de que el Presidente, en lugar de cambiar, de modificar, de recalcular, en lugar de hacer esa autocrítica que se planteó, profundiza”, sostuvo, reclamando al mismo tiempo: “Deberían estar encargándose y ocupándose de lo que les pasa a los comerciantes”.

La Justicia Electoral se pronunció respecto al pedido del Gobierno para reimprimir las boletas con el nombre de Diego Santilli

Reimpresión de boletas

La salida de Espert de la lista de La Libertad Avanza y el pedido del oficialismo de reimprimir las boletas para que en su lugar figure Santilli —el elegido—, basándose en “la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”, generó una lluvia de críticas del arco opositor.

Teniendo en cuenta que para las elecciones legislativas nacionales solo restan poco más de dos semanas, Kicillof apuntó: “A 20 días de las elecciones nos van a meter a toda la fuerza de la provincia de Buenos Aires, porque hay audiencias donde hay que impugnar o no la boleta. Hay un montón de procedimientos que hay que hacer”.

“Ahora hay una sola boleta, la tiene que preparar el Estado. Antes las boletas las imprimían los partidos, ahora es una sola impresión” y agregó: “Todas las boletas que pagó el Gobierno de la provincia para la boleta partidaria, la de siempre, que además no hubo fraude, fue tres veces más barata: 5000 millones de pesos contra esta, que son 15.000”. “Modificar todas las boletas no es solo una fuerza. Incluso si lo paga La Libertad Avanza, como 10 millones de dólares de costo de campaña”, aclaró.

Asimismo, criticó la baja del diputado libertario. “No es una persona que renuncia por algún tema, lo corren por conveniencia electoral, ni siquiera lo corren por las acusaciones vinculadas al narcotráfico”; y el pedido hecho desde la administración libertaria a la Justicia Electoral para proceder con los cambios en la BUP. Ante dicho requerimiento, el organismo se expidió el lunes a la noche. Pidió detalles al ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien también le solicitaron que indique si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar el gasto, qué imprentas podrían hacerlo y si habría que realizar nuevamente la licitación.

Kicillof junto a Jorge Taiana

Mientras tanto, Fuerza Patria continúa con su campaña luego de los óptimos resultados obtenidos en la mayor parte del territorio bonaerense durante las elecciones legislativas de septiembre. “Nosotros, Gobierno de la provincia de Buenos Aires, de estas recorridas que menciono, estuve con Juan Grabois, con (Sergio) Palazzo, en varias con Jorge Taiana, con Jimena López. Estuvimos haciendo actividades, nosotros seguimos recorriendo, porque es una campaña en territorio bonaerense y ellos, por lo menos Espert o el propio Milei, con mucha dificultad para pisar el territorio, para hablar con alguien real", mencionó Kicillof.

“El 7 de septiembre a Milei se le empezó a poner un límite. Realmente, si no hubiera pasado lo que pasó en provincia de Buenos Aires, fuera de todas las evoluciones que ha tenido eso, Espert seguía de candidato”, remarcó.