Política

Javier Milei presenta su último libro con un show en el Movistar Arena: la previa del acto, en vivo

El presidente tocará junto a una banda, presentará su nuevo texto, “La Construcción del Milagro”, y luego brindará un discurso ante la militancia que completará el estadio

Milei presentará su libro y
Milei presentará su libro y cantará en el Movistar Arena. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Luego de horas complicadas para su gestión por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei intentará recuperar la iniciativa este lunes durante un acto que tendrá su sello y se realizará en el estadio Movistar Arena, del barrio Villa Crespo en la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Estado presentará su nuevo libro llamado “La Construcción del Milagro” en el que desarrolla el camino recorrido hasta conducir los destinos del país desde la Casa Rosada. En el mismo escenario, brindará un show cantando junto al grupo “La Banda Presidencial”, con quienes que recreará el hit Panic Show de La Renga, con el que el libertario se identifica, entre otros temas. Como corolario de la presentación, Milei volverá a dirigirse con un discurso a los miles de militantes que lo escucharán in situ y a los que seguirán la transmisión del acto.

Además, Milei ingresará escoltado de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación militante que apoya el gobierno libertario.

19:31 hsHoy

“La Banda Presidencial”: la imagen de Milei durante un ensayo de su grupo musical que tocará mañana en el Movistar Arena

La foto fue difundida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, a través de una publicación en X que luego fue replicada por el Presidente. El cuarteto está conformado por el diputado nacional Bertie Benegas Lynch, el candidato a senador, Joaquín Benegas Lynch; y el biógrafo libertario Marcelo Duclós

Javier Milei se mostró este domingo en un ensayo junto a su grupo musical, “La Banda Presidencial”, que tocará mañana en el Movistar Arena, en el marco de la presentación de su libro “La construcción del milagro”. El grupo está integrado por el diputado nacional, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería); el candidato a senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (guitarra); y el periodista y biógrafo de Milei, Marcelo Duclós (bajo). También acompañan el abogado libertario Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).

19:07 hsHoy

Tras bajar la candidatura de Espert, Javier Milei hará hoy un acto en el Movistar Arena rodeado de ministros y aliados

El Presidente, que aceptó la renuncia de quien encabezaba la lista en la provincia de Buenos Aires, presentará su nuevo libro durante un evento en el mismo estadio en el que cerró su campaña en 2023. Allí estará Diego Santilli, quien pasaría a ocupar el primer lugar en la boleta. En medio de la interna, el mandatario ingresará acompañado de “Las Fuerzas del Cielo”

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El mandatario nacional volverá al
El mandatario nacional volverá al Movistar Arena (Franco Fafasuli)

Tan solo unas horas después de aceptar la renuncia de José Luis Espert a la candidatura en la provincia de Buenos Aires, luego de una semana cargada de tensión política y versiones de todo tipo, el presidente Javier Milei encabezará este lunes un acto en el Movistar Arena, rodeado de sus ministros, dirigentes de La Libertad Avanza y aliados, en el que cantará, dará un discurso y tratará de mostrarse fortalecido de cara a las elecciones.



