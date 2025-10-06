Javier Milei presenta su último libro con un show en el Movistar Arena: la previa del acto, en vivo

Milei presentará su libro y cantará en el Movistar Arena. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Luego de horas complicadas para su gestión por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei intentará recuperar la iniciativa este lunes durante un acto que tendrá su sello y se realizará en el estadio Movistar Arena, del barrio Villa Crespo en la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Estado presentará su nuevo libro llamado “La Construcción del Milagro” en el que desarrolla el camino recorrido hasta conducir los destinos del país desde la Casa Rosada. En el mismo escenario, brindará un show cantando junto al grupo “La Banda Presidencial”, con quienes que recreará el hit Panic Show de La Renga, con el que el libertario se identifica, entre otros temas. Como corolario de la presentación, Milei volverá a dirigirse con un discurso a los miles de militantes que lo escucharán in situ y a los que seguirán la transmisión del acto.

Además, Milei ingresará escoltado de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación militante que apoya el gobierno libertario.