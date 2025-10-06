Política

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Mendoza

La provincia cuyana renovará sus bancas en el Congreso Nacional y designará los nuevos representantes para la Legislatura Provincial

(Fuente)
El 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas nacionales. En esta jornada central en el calendario político nacional, los argentinos votarán para renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso Nacional. En todas las provincias elegirán a sus nuevos representantes para ocupar un total de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

La totalidad de las provincias participarán en la selección de la mitad de representantes para la cámara baja y de un tercio para la cámara alta, de acuerdo a los cupos y los procedimientos definidos por la legislación vigente. Esta mecánica responde al diseño institucional para asegurar una actualización y equilibrio federal en el órgano legislativo.

Estos comicios resultan fundamentales para definir la composición del Congreso por los próximos años y establecer los lineamientos de la agenda legislativa nacional.

Qué se vota el 26 de octubre en Mendoza

La provincia cuyana renovará cinco de las bancas que le corresponden en la Cámara de Diputados de la Nación. El sufragio forma parte de la jornada legislativa que se celebrará a nivel nacional y en la cual se definirán 127 escaños a nivel país. Por primera vez, se implementará en el sistema electoral nacional la Boleta Única de Papel (BUP).

En paralelo al recambio en el Congreso, se designarán los nuevos integrantes para la Legislatura Provincial. Se renovarán tanto senadores como diputados en el ámbito local, con la cantidad de cargos determinada según las secciones electorales previstas en el territorio. De este modo, el electorado hallará boletas para cargos nacionales y provinciales.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Mendoza

Mendoza
Cómo se vota con la BUP, paso a paso

La Boleta Única de Papel (BUP) será utilizada por primera vez en las elecciones del 26 de octubre. El sistema introduce un procedimiento uniforme y busca aportar mayor transparencia al acto de votar. La boleta contiene listados completos de partidos, alianzas y candidatos disponibles en cada categoría que se elige ese día.

Con una lapicera que será entregada por el presidente de mesa, el votante debe marcar su preferencia en los casilleros designados para tal propósito. Cada categoría cuenta con una sección específica en la misma hoja. Una vez completada la selección, el elector pliega la boleta conforme a las indicaciones, ocultando su elección, y la introduce en la urna.

Es importante no realizar marcas fuera de los casilleros habilitados ni señalar más de una opción en una misma categoría, ya que en esos casos el voto podría considerarse nulo.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Mendoza, frente por frente

Fuerza Justicialista Mendoza

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Florencia Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chapel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Carlos Jesús Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Adrián Matas
  • Laura Griselda Urzi

Frente de Izquierda y Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca
  • Luis Gabriel Escobar

La Libertad Avanza

  • Luis Petri
  • Pamela Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Metral Asensio
  • Mauricio Pinti

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

La verificación de datos en el padrón electoral se convierte en un paso fundamental para los ciudadanos habilitados a votar. Esta herramienta permite corroborar el lugar y la mesa donde corresponde emitir el sufragio, así como asegurar que la información personal está correctamente asentada en el registro oficial.

El procedimiento para consultar el padrón es sencillo y puede realizarse a través de canales digitales habilitados por las autoridades electorales. Al completar estos campos y confirmar la consulta, el sistema mostrará la información pertinente al elector. Allí se detalla la escuela de votación asignada, el número de mesa y la dirección exacta del establecimiento.

En caso de detectar errores o inconsistencias en los datos, existe un plazo legal para efectuar el reclamo correspondiente ante la Justicia Nacional Electoral. El trámite se realiza presentando la documentación que respalde la solicitud de corrección, ya sea de manera presencial en las sedes habilitadas o a través de los mecanismos digitales disponibles.

