Política

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

El presidente reconoció que hará modificaciones en áreas de su gestión, dedicó el elogios al titular del PRO y dijo que modificará lo necesario para defender el rumbo de su gestión: “Soy bilardista”

Guardar
Milei habló de cambios en el gabinete

El presidente Javier Milei brindó una entrevista de más de una hora esta noche en la señal de noticias LN+, en la que ofreció las primeras reacciones a la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, en medio de las acusaciones por sus vínculos con el empresario investigado por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

En ese contexto, el presidente dijo que, tras “el gesto noble de Espert”, buscarán enfocarse en discutir el rumbo del país, apuntalar la economía, la alianza política con el ex presidente Mauricio Macri y el PRO para garantizar gobernabilidad, el acuerdo de asistencia financiera con los Estados Unidos y las modificaciones que, según anticipó, ordenará en distintas áreas del Poder Ejecutivo. “Soy bilardista y voy a hacer lo que tenga que hacer”, enfatizó el jefe de Estado.

El presidente habló durante más
El presidente habló durante más de una hora en LN+

A continuación, las 10 frases más destacadas del presidente Javier Milei en la entrevista con el periodista Luis Majul:

  1. Voy a armar el equipo en función de lograr todas las reformas estructurales que quiero hacer. Soy bilardista.
  2. Voy a hacer los cambios que necesite para sacar las reformas. Yo quiero que Argentina sea libre porque eso nos va a hacer el país más próspero del mundo. Para lograr eso hay áreas que no están funcionando como deberían funcionar.
  3. Voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que haga el presidente Macri para que esas áreas que tendrían que estar funcionado de una manera y que no funcionan, empiecen a funcionar como corresponden.
  4. Me parece un gesto noble de Espert a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, y el kirchnerismo es la franquicia local
  5. Básicamente, la propuesta de ellos es parar a Milei, es decir, no es algo constructivo, es destructivo. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que hicieron ellos cuando estuvieron en el poder? Desaprovecharon el mejor contexto internacional de la historia, cuando Kicillof fue ministro de Economía, durante el segundo mandato de la condenada
  6. Nosotros no nos rehusamos a la vara suiza, la tomamos y no la cuestionamos, pero de ahí a pretender que alguien tenga el DeLorean, es otra cosa
  7. Ellos tienen récord de condenados, y sin ir más lejos tiene a la jefa de la banda con una tobillera y le falta las causas de los cuadernos, de Hotesur y del memorándum con Irán
  8. Lo más maravilloso que hizo Espert hoy fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que son las que nos va a sacar adelante, versus el interés personal. Porque yo lo conozco al profe Espert, es un peleador, un gladiator, y se baja porque tiene una responsabilidad histórica
  9. Spagnuolo, evidentemente, se dedicó a esparcir chimentos de peluquería, no sé por qué, pero son cosas que son imposibles, jamás podría haberme dicho las cosas que decía. Si estuviera diciendo la verdad, lo debería haber denunciado porque tiene que ver con los deberes de funcionario público, así que lo tuve que apartar. Además, se la pasaba hablando mal de mis ministros y yo tengo muy buena impresión de mis ministros
  10. Hay lugares que claramente pueden funcionar mejor y él tiene sugerencias para que eso pase. Yo soy bilardista, y aquellas cosas que no funcionen... Voy a armar el equipo en función de todas las reformas estructurales que necesito hacer
  11. Cualquier gobernador razonable, que no sea kirchnerista, va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más
  12. No estoy diciendo que la tarea está completa, porque a un país desarrollado lo convirtieron, con el populismo, en uno subdesarrollado en camino a ser pobre, y resolverlo demanda tiempo. Por eso decimos que no hay que aflojar

Temas Relacionados

Javier MileiMauricio MacriJosé Luis EspertLa Libertad AvanzaPROÚltimas noticias

Últimas Noticias

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

El dirigente declinó postularse en las elecciones del 26 de octubre. Tras la decisión de dar un paso al costado, su sucesor deberá indicarse según los parámetros de las normas electorales vigentes. Qué indican y cómo es el procedimiento

La renuncia de Espert: qué

Milei habló luego de la renuncia de Espert: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe, yo no lo eché”

El presidente explicó por qué aceptó el paso al costado del economista que encabezaba la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo defendió y desafió a la oposición: “ahora vengan kukas, discutamos propuestas”

Milei habló luego de la

Tras la renuncia de Espert, opositores pidieron que La Libertad Avanza pague una eventual reimpresión de boletas

Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto para que la Dirección Nacional Electoral le impute un eventual costo de modificaciones a la alianza libertaria

Tras la renuncia de Espert,

La Libertad Avanza pedirá que Diego Santilli encabece la lista y la Justicia Electoral aclara que no hay tiempo para reimprimir las boletas

Fuentes a cargo de las elecciones indicaron a Infobae que más de la mitad de las Boletas Únicas de Papel están impresas y que no hay margen para reemplazarlas. Qué dice la legislación vigente

La Libertad Avanza pedirá que

“Chau”: las reacciones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

Tanto en la oposición como en el oficialismo reaccionaron a los pocos minutos a través de las redes sociales al posteo con el que el economista anunció el paso al costado

“Chau”: las reacciones en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Estamos trabajando con el Tesoro

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

Un planeta que absorbe cantidades récord de gas y polvo sorprende a los científicos

Milei habló luego de la renuncia de Espert: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe, yo no lo eché”

Tras la renuncia de Espert, opositores pidieron que La Libertad Avanza pague una eventual reimpresión de boletas

INFOBAE AMÉRICA
Trump anunció que la primera

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

TELESHOW
Crecen los rumores de Zaira

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”