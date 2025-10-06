Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

Milei habló de cambios en el gabinete

El presidente Javier Milei brindó una entrevista de más de una hora esta noche en la señal de noticias LN+, en la que ofreció las primeras reacciones a la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, en medio de las acusaciones por sus vínculos con el empresario investigado por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

En ese contexto, el presidente dijo que, tras “el gesto noble de Espert”, buscarán enfocarse en discutir el rumbo del país, apuntalar la economía, la alianza política con el ex presidente Mauricio Macri y el PRO para garantizar gobernabilidad, el acuerdo de asistencia financiera con los Estados Unidos y las modificaciones que, según anticipó, ordenará en distintas áreas del Poder Ejecutivo. “Soy bilardista y voy a hacer lo que tenga que hacer”, enfatizó el jefe de Estado.

A continuación, las 10 frases más destacadas del presidente Javier Milei en la entrevista con el periodista Luis Majul:

Voy a armar el equipo en función de lograr todas las reformas estructurales que quiero hacer. Soy bilardista. Voy a hacer los cambios que necesite para sacar las reformas. Yo quiero que Argentina sea libre porque eso nos va a hacer el país más próspero del mundo. Para lograr eso hay áreas que no están funcionando como deberían funcionar. Voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que haga el presidente Macri para que esas áreas que tendrían que estar funcionado de una manera y que no funcionan, empiecen a funcionar como corresponden. Me parece un gesto noble de Espert a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, y el kirchnerismo es la franquicia local Básicamente, la propuesta de ellos es parar a Milei, es decir, no es algo constructivo, es destructivo. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que hicieron ellos cuando estuvieron en el poder? Desaprovecharon el mejor contexto internacional de la historia, cuando Kicillof fue ministro de Economía, durante el segundo mandato de la condenada Nosotros no nos rehusamos a la vara suiza, la tomamos y no la cuestionamos, pero de ahí a pretender que alguien tenga el DeLorean, es otra cosa Ellos tienen récord de condenados, y sin ir más lejos tiene a la jefa de la banda con una tobillera y le falta las causas de los cuadernos, de Hotesur y del memorándum con Irán Lo más maravilloso que hizo Espert hoy fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que son las que nos va a sacar adelante, versus el interés personal. Porque yo lo conozco al profe Espert, es un peleador, un gladiator, y se baja porque tiene una responsabilidad histórica Spagnuolo, evidentemente, se dedicó a esparcir chimentos de peluquería, no sé por qué, pero son cosas que son imposibles, jamás podría haberme dicho las cosas que decía. Si estuviera diciendo la verdad, lo debería haber denunciado porque tiene que ver con los deberes de funcionario público, así que lo tuve que apartar. Además, se la pasaba hablando mal de mis ministros y yo tengo muy buena impresión de mis ministros Hay lugares que claramente pueden funcionar mejor y él tiene sugerencias para que eso pase. Yo soy bilardista, y aquellas cosas que no funcionen... Voy a armar el equipo en función de todas las reformas estructurales que necesito hacer Cualquier gobernador razonable, que no sea kirchnerista, va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más No estoy diciendo que la tarea está completa, porque a un país desarrollado lo convirtieron, con el populismo, en uno subdesarrollado en camino a ser pobre, y resolverlo demanda tiempo. Por eso decimos que no hay que aflojar